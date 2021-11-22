參透來自義大利的工匠精神 超級智慧溫柔洗淨

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以「薄型」為主要看點，藉此以過往的超級馬桶做出區別。時隔幾年的淬鍊，和成推出新作，功能也做了升級，過往的超級馬桶皆以紅外線為感應依據，其方向等都會受到阻礙，AFC6699高芬系列跨越這隔閡，使用「微波」作為感應，大大提升其功能，另外遙控器部分，則是採用低調卻時尚感十足的銀色為主色調，賦予質感也增添高貴的氣息。

方型大器外表 拆修安裝便利

外觀縫隙變小，便座加寬，增加其支撐力，除了更穩固外也可以讓使用者坐起來更加舒適；安裝方式更是採用可調式水路管，只要4步驟便可輕鬆安裝完成，後續維修更是便利，只要拆除便蓋，不必更動到馬桶本體，貼心構想及設計只為讓使用者在短短時間也可擁有最滿足的享受。

以方型外表抓住眾人焦點，穩重又富有層次，就像尊榮且高貴的氣勢王者。

專利微笑沖洗技術

「微笑噴頭」為高芬系列重要看點，以中央噴射孔、微笑型錐狀出水孔以及兩側之1-15度變化性出水角度，共4道噴射水流帶走污物，提升清洗的最大極限，瓷面上方則是採用單軌設計，增加瓷面清洗地乾淨度。

AFC6699高芬系列並無水箱，且採用噴射沖洗功能，可馬上讓下一位需要者使用，因此AFC6699高芬系列適合私人衛浴空間也可以用於高級商用場所。