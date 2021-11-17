主動積極、使命必達 以真實開創卓越人生

撰文｜翁雅蓁 攝影｜吳榮邦

盈正豫順電子股份有限公司，或許你不熟悉這家公司，但生活周遭，如：捷運、高鐵、機場、醫院、工廠、電信基地台……等等，到處都有它的產品和服務：不斷電系統（UPS）、太陽能電力轉換器（PV inverter）、電力諧波濾波器（Harmonic Filter）、交流自動穩壓器（AVR）、主動式濾波器（APF）、 充電器（Charger），以及蓄電池監視系統（BMS）等維護良好電力品質之設備或系統的研發、製造、銷售和售後服務；盈正豫順是UPS和PQD在世界上領先的生產廠商，擁有強大的研發團隊和先進的專業生產設備，致力開發生產快捷高效、滿足市場需求且創新的電力電子產品，成為國產太陽光電智慧變流器大廠，事業版圖遍佈全球，堪稱｢台灣之光｣！

自謙資質魯鈍 真實走出未來

盈正豫順電子公司董事長許文講述自己的家庭，以及入行的過程：｢我出生於新北市永和區，為軍人子弟，家境清寒，從小書讀得不好，成績常敬陪末座，極無自信；五專畢業後，自然就去當兵，考量家境，又續簽兩年預官役，賺錢貼補家用，才正式踏入職場，在一家大型不斷電公司擔任維修工程師，一當當了五年，直到公司歇業。｣許文謙稱自己資質魯鈍，比起別人，智商差、能力笨、學習弱，只是如《中庸》所言：｢人一能之，己百之；人十能之，己千之。果能此道矣，雖愚必明，雖柔必強。」但也因為這樣｢勤能補拙｣的特質，養成他｢真實｣的態度，凡事真誠待人、實在做事，因此，｢天公疼憨人｣，許文也就走上創業之路，一步步成就卓越事業與精采人生。

｢由於前公司許多客戶信賴我的技術，持續找我做維修服務，並且有機會承做台北市政府的工程，為了解決發票問題，1994年，那時30歲的我，用了全部僅有的6萬元積蓄，設立｢盈正公司｣；初期只是1人公司，什麼都要自己來，等到業務量逐漸增加，才增加人手。公司標榜24小時『不斷電』隨傳隨到的到府維修，發揮『堅持提供最好的價格和服務』的精神，贏得客戶普遍的認同和肯定。後來，客戶希望公司除了維修，也能販售設備，才進一步代理法國設備，然後再自行研發，並且陸續建立生產基地、擴建工廠、設置全球各地營運據點……。｣許文輕描淡寫地敘述公司事業版圖的拓展，但創業的箇中滋味，唯有經歷過的人才知道，旁人聽得雲淡風輕，實際上卻充滿資金籌措、業績壓力、品質控管、判斷決策……等種種難題、難關。

逐年快速成長 積極配合環保

｢真｣、｢實｣的態度，讓許文在業界建立好口碑，每逢難題和難關，皆能迎刃而解：2001年，設立蘇州生產基地；2002年，盈正公司與豫順公司合併，更名為｢盈正豫順電子股份有限公司｣，拓展產品代工內、外銷業務；2004年，增資至新台幣3.1億元；為了滿足電力電子產品的市場配送需求和價格競爭，2005年，於蘇州建立了在中國的第一個製造工廠；2006年，設立美國公司；2008年，成立高雄研發中心、投資新加坡公司、蘇州工廠二廠完工啟用、首次股票公開發行；2009年，設立北京公司、義大利公司，登錄興櫃買賣；2010年，櫃台買賣中心掛牌，增資至新台幣4.5億元；2011年，設立屏東工廠；隨著營運的拓展，公司在台灣、中國、歐洲、新加坡和美國均設有營運據點，自1994創業迄今，盈正豫順已由1人公司快速成長為集結全球近1,300名具有強大研發和製造能力專業員工的上市公司、國際大企業，成為眾多客戶電源解決方案的最佳選擇。

公司被客戶逼得成長，但也不忘自我成長，並且嚴格品質把關，除產品陸續通過國際品質管制體系認證ISO9001-2008和ISO14001，並取得 TLC產品認證和各項國際認證，如：CE，UL，CB，VDE等；而為了配合綠色環保概念的興起，公司研發團隊亦致力於發展再生能源解決方案，於2005年完成第一個研發成果──太陽能逆變器（PV inverter），爾後，繼續研究和開發風力發電逆變器和燃料電池逆變器，持續研究與發展再生能源解決方案，應用最新技術於自製產品，製造可靠與創新的產品，提供卓越服務予合作夥伴，致力追求「Ablerex is Power Converter」的終極目標。許文嶄露笑容，自信地說：｢『主動積極、使命必達、熱情服務、勇於承擔』是我的座右銘，而盈正豫順的使命，就是要成為在工業應用與資訊應用領域最優秀的能源解決方案供應商。｣

大方回報母校 共勉自強不息

公司不斷成長，個人當然也要持續成長，許文進入｢高應大電力電子產業研發碩專班｣深造，並於2010年畢業。｢公司曾在1999年進駐學校創新育成中心實現了技術升級的夢想，在產品、技術研發過程中，透過學校專家團隊的積極投入與輔導，不管是在人員培訓、資訊取得、智慧財產權的規劃上皆得到相當大的便利性，其中『主動式電力濾波器（APF）』在市場上更成為先趨，也奠定了今日盈正豫順的良好基石。」懂得飲水的他，總是大方回報母校，促進產學合作、提供清寒獎學金、支持藝術活動……等等。

2021年，許文獲頒高應大「名譽工學博士」學位，他表示：｢感謝電機系師長們對我的栽培，因為師長們『有教無類』的教育精神，將我這個『駑鈍之才』化育成為『有用之人』，並且懂得『因材施教』，讓我能將所學發揮在工作岡位上，更期許自己一定要將所學回饋給社會，持續保持虛心學習的人生和工作態度。｣他鼓勵學弟、妹多參與學校事務，熱心公益事務，且對國家、社會具有責任感，並對自己有所要求、未來有所方向，日後必能棟樑。

許文特別向學弟、妹和社會大眾推薦《論語》一書，內容如同自己一貫的人生態度──真誠、實在，以禮為本，彼此尊重。｢我希望自己能夠在『真實』裡，提升德行、增進智慧、加強能力，此三者是人生一輩子的修行。｣許文強調：｢老祖宗留下來許多重要資產，值得我們深入解析且身體力行，除了《論語》，《易經》亦是一大寶典，不僅可以指引人生，更開宗明義要我們明白『天行健，君子以自強不息』的道理，在生活中修練德行，對人好、行善事、守禮儀，這才是其真正的核心價值，讓我們共勉之吧！｣