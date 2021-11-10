超越美學與技術的界限 體現極致精密的邊緣和表面質感

聯合新聞網 / 時尚家居

圖文提供｜AXOR

浴室中熠熠生輝的寶石：慶祝AXOR Edge初登場 Jean-Marie Massaud設計全新AXOR系列

AXOR與法國設計師 Jean-Marie Massaud 自首度合作13年後，結合幾何造型和超精密製造工藝的奢華象徵，再次連袂打造 AXOR Edge。本系列超越了美學與技術的界限：不對稱排列的矩形菱柱組合成令人驚艷的寶石。採用精準鑽石切割工藝，體現極致精密的邊緣和表面質感。AXOR Edge 以局部打磨處理展現材質表面的細膩質地，還可搭配各種 AXOR FinishPlus 的拋光表面，提供個性化訂製設計。AXOR Edge 可應用於洗臉盆、浴缸、坐浴盆和花灑專用的恆溫操控模塊。

設計理念：幾何造型、建築結構和不對稱排列

AXOR Edge 同時呈現恢宏氣度與細膩美學：呈對稱結構的平面和邊緣以非對稱性的方式排列組合。具雕塑感龍頭的局部細膩質地更加張顯其品味，且帶來嶄新形式的觸覺體驗，同時賦予作品極致光潤亮澤質感。對於偏好極簡形式的人，AXOR Edge 也推出無局部紋理設計的表面。AXOR FinishPlus 推出4種拋光表面色彩，更添獨到個性：從拋光溢彩黃金到拋光黑鉻一應俱全。在 AXOR 製造廠房的真空室中，實現了最高技術水平的 PVD （物理氣相沉積）技術。先進技術賦予表面耐用性和長久使用壽命，但最重要的是呈現全新維度的光澤和色彩，形塑奢華衛浴新定義。

Jean-Marie Massaud 表示「在與AXOR合作的過程中，我們始終致力於提供用戶更優質的體驗。透過AXOR Edge，我們滿足了對精緻和獨特性的需求，讓雕塑藝品融入日常生活中。此系列的每件作品不僅是龍頭而已，更是一塊寶石、一件傑作，一幢獨特的建築物，以黃銅金屬塊為基底進行鑽鑿，再妝點個性化飾面。這是一件貼近生活的真正功能性藝術品 - 這就是我對奢華的理念」。

技術：精密是燦爛生輝的基石

我們特別為生產 AXOR Edge 而開發最先進的鑽石切割機，以確保平面和輪廓的精準度。採用與太空和雷射產業中相同的鑽石尖端切割工具，能精確地將倒角削切成45度。精緻的結構細節同樣源自於純粹的精確度：鑽石切割工具將實心黃銅金屬塊的表面琢磨至以微米計的測量單位。以這種方式逐一建構出有著精準尖端的角錐，把玩光與影的相互輝映 – 實現珍貴寶石的完美精純。

《時尚家居100》
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