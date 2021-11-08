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北歐丹麥頂級精湛工藝全新篇章 設計師親身體驗回饋

聯合新聞網 / 時尚家居

整理撰文｜謝佳真　攝影｜吳榮邦　圖片、資料提供｜TEMPUR丹普床墊

丹麥製造原裝進口、經美國NASA認證的睡眠科技品牌-TEMPUR丹普，在 1991 年創造並推出全球第一款丹普感溫記憶床墊和枕頭，至今擁有長達 30 年的睡眠產品與創新研發資歷。2021年歡慶TEMPUR 丹普30年周年慶，秉持美國太空總署NASA的獨創精神，於2021年隆重推出全新旗艦款─TEMPUR North Bed system丹普北歐頂級電動床組，靈感啟發來自北方大地的遼闊地貌及純淨天然景緻，賦予外觀沉穩洗鍊風貌，設計裡交織極致細節，成就北歐風格優雅美學，打造專屬您的睡眠饗宴!

動靜之間靈活位移 享受寧靜舒心時刻

TEMPUR North Bed system外表線條俐落，實際上卻深藏精密細節。以精選木製框架為底，編織布面低調而具備高質感，柔軟且觸手溫潤；TEMPUR North Bed system丹普北歐頂級電動床組使用頂級丹普微風調節感溫材質及丹普支撐層材質，搭配特殊表布設計，增加空氣流動並提升透氣效果，擁有極致的絕佳舒適睡感及嶄新的生活美學，在美好的居家空間盡情演繹迷人的極簡設計與奢華風範，成就屬於您心中的完美床組，盡享自在悠然時光。

北歐極簡美學 內斂奢華典雅器度

歷經30年的設計經驗，對於如何兼具機能性和設計美學，丹普早已了然於心，TEMPUR North Bed system頂級電動床組便是頂級寢具的全新標竿。床腳隱藏至床體下，遠觀有如懸浮空中，呈現輕盈雅緻又引人入勝的外觀。床頭板和床體的稜角飾以圓弧柔化線條，保持睡眠場域柔和氛圍，在居家空間保留一隅靜謐。編織布面共有3種顏色可選擇：石磨灰、石灰色、森林綠，與白色床墊共譜和諧組合，演繹精湛細膩的工藝技術與極致優雅品味。不論是置於何種風格的臥房，可任意於俐落、華麗或溫馨等等風格間自由切換，不但具有強大機能性，對設計師來說更是發揮創意的良好基石。

設計師親身體驗回饋

「電動床支架移動時沒有任何聲音，對重視睡眠的人來說非常重要。丹普電動床可完美貼合身型，讓睡眠品質更好，享受丹普材質帶來的頂級舒適睡眠體驗。」

──坤儀設計 程于純總監

「丹普電動床更貼近客戶生活所需，日常生活在床上滑手機、看書時可輕鬆倚靠，不必用力去支撐身體，用床的斜角增加舒適度。我自己的客戶中，很多醫生都推薦丹普。丹普已經有30年歷史，設計外觀及品質不但優於其他品牌，也十分講究創新。」

──鉅名室內裝修設計有限公司 林科名總監

「今天體驗最大的收穫是睡眠可以有如此細節的客製化，電動床組可根據每人需求調整角度，還可選擇丹普不同系列的床墊、枕頭搭配，不必遷就。未來在設計時便能更好地取得機能和設計上的平衡，更細膩體貼地服務客戶。」

──墨䔳設計 李明治總監

「丹普電動床運作非常流暢，試躺覺得很棒。使用丹普電動床更服貼身型，且丹普材質不顯熱且透氣，跟一般電動床有很大差異。」

──弈所設計 李軍漢總監

「疫情時代，居家時間拉長，丹普電動床更符合客戶生活需求。家庭中每個角落都可以有一個舒適休憩空間，除臥室外，丹普電動床也可放起居室或視聽室，享受居住機能及舒適性兼具體驗。」

──禾邸設計 林之豐總監

TEMPUR North Bed system丹普北歐頂級電動床組，以獨特的北歐美學品味、蘊含設計細節和巧思的精湛工藝，為您卓越的質感生活構築無限華麗精彩，即日起於全台丹普專賣店獨家上市，誠摯邀請您至全台丹普專賣店鑑賞體驗。TEMPUR丹普官網: https://tw.tempur.com/zh-TW

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