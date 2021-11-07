一起玩物木作學創業 「木作遊樂園規劃師」就是你

歐德集團旗下木作森活，日前正式登錄為台灣社會創新組織的一員。社創中心政委唐鳳表示，只要懷有社會使命，運用市場力量來解決社會問題就是「社會企業」。木作森活開幕後受到廣大迴響，除了開設各種木藝DIY體驗課程外，更前進校園與中小學合作開設木材相關教育課程，讓學生透過親身手作體驗，親近木材、認識木工，藉此推廣木之教育。11月起更與奇德王國，共同開辦兒童創業課程「木作遊樂園規劃師」，帶領孩子們從玩物木作中學創業經營，打造一座屬於自己的木造樂園。

有鑑於現在的孩子多為數位原住民，缺乏大量溝通的練習機會，但生活中充滿著人際互動，如何培養必備的溝通能力變得相形重要。孩子們平常在學校，大部分的作業都有標準答案，可以按表操課，但現實生活不同，認真設計的商品，如果沒有對的客人、好的銷售方式或管道，很可能一件都賣不出去；在創業過程中，如何透過觀察他人需求，發揮創意和執行力創造差異化，讓自己的服務或產品產生價值。「木作遊樂園規劃師」一系列的課程，便是讓孩子從親手製作一件木作產品、行銷宣傳與銷售課程、攤位布置與空間規劃，到遊戲設計、樂園經營…等，透過手作與情境式教學，引導孩子累積多元的核心素養：團隊溝通、自主挑戰、創造永續生活價值，成為一位小小創業家。

▲利用生產家具過程的實木餘料，製成「森活小鳥」，讓家長帶著孩子們一起透過手作體驗，提升親子關係啟發孩子的創意。

「奇德王國」透過引進矽谷兒童創業課程，以專案式的學習，培養孩子團隊合作、獨立思考及領導能力。木作森活首次與奇德王國合作，結合木工手作體驗與兒童創業培養，自11/13至12/11止，於每週六下午2點-5點，開辦「木作遊樂園規劃師」，邀請家中小三至小六的國小學童，一起來玩物木作學創業。

▲歐德集團木作森活攜手奇德王國，開辦「木作遊樂園規劃師 」課程，一起玩物木作學創業。

▲木作森活前進校園與中小學合作開設木育相關課程，讓學生透過親身手作體驗，推廣木之教育。