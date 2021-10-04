台中房價飆漲30% 港市鎮重劃區站穩2字頭

全球疫情、地貴、料漲、缺工3大因素夾擊，買氣依然旺盛

雖然全球受到疫情的衝擊，但房地產在這一波資金的狂潮之下，沒有見到太多的頹勢，加上土地取得成本往上推疊，營建缺工、外勞不引進，加上通膨壓力，換句話說，營建成本比去年增加3成，基本上都拜疫情所賜，房地產幾乎沒有任何往下修正的空間。而低利率更也助長的這一波相對有剛性需求的買家儘早布局，而海線及灣區龐大就業市場提供了旺盛的買氣，尤以重劃區的完整規劃，未來區域的生活機能強力吸引著一批移居海線新住民。

眾多建商區域加持 聯悦建設脫穎而出

台中港市鎮重劃區吸引了北部集團如遠雄、長虹…等一級建商進駐，其中最引人注意是短短三年內，在該區塊推出了三個案子的聯悦建設，獲得海線及竹北消費者的熱烈迴響，強調「為愛而築」的聯悦建設，認為孩子成長過程的點點滴滴，是一輩子最難忘的回憶，因此「聯悦臻」不僅在建材上講究，更在社區營造上特別用心，36項公設皆高規格下重本，打造出灣區唯一、住戶專屬的森海泳池俱樂部。360度立體環景視野健身會館及圓形泳池，就位於千坪森林中庭旁，可一邊運動一邊欣賞自然美景四季變化；除了親子遊玩、運動的空間外，也設立琴房、畫室等藝術教室及展演場地，公共空間更與藝廊結合，廊道上即有知名藝術家作品真跡，讓孩子從小培養人文藝術素養；最特別的，就屬台中唯一臺灣蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE合作選冊的閱讀室，由臺灣蔦屋書店提供選書書單，且24個月撥款購書基金，讓住戶不必出門，回到家就有專屬的私人書店，沉浸在書香世界中。

台中唯一臺灣蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE合作選冊的閱讀室。圖/聯悦建設 提供

森海俱樂部創造後疫情時代居住品質

和病毒共存的後疫情年代，消費者對居住演繹出另一種思維，家不在只是休息睡覺的地方，更重要是質優的休閒生活品質，傳統買家對於公設都是減法，而聯悦建設三個案除了和知名蔦屋書店合作選冊之外，環形落地大景森海泳池俱樂部、近兩千坪四季園區讓家庭享有不必出遠門的渡假感，灣區的無敵海景更是該案一大亮點，中高樓層的西岸落日餘暉景觀戶更是中小企業老闆、高階主管的搶手戶，一千萬多萬的豪奢渡假宅儼然成了第二個家。這樣的商品相對於市區每坪動輒三四十萬起跳的北屯、南屯區來說、實在是親民了許多!

360度環景，灣區唯一，森海泳池聚樂部。圖/聯悦建設 提供

近兩千坪四季園區森林中庭，讓孩子快樂成長。圖/聯悦建設 提供