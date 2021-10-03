美型與安全兼具的IH調理爐 專業設計師打造全方位完美廚房

文｜Winnie

踏入賞心悅目的美型廚房，簡單按下開關調整火力段數，愉快舒心完成一餐料理，輕鬆滿足了家人的胃；對室內設計師黃靜文總監而言，打造一個舒服自在又便利的質感廚房，最能滿足現代業主對烹調環境需求，自身也使用IH調理爐多年經驗，更認同在開放式廚房使用無明火爐具的高安全度與易清潔性，因此考量美感到機能的全方位性，都十分建議採用日本製高效能的Panasonic IH調理爐，做一個愛上優雅下廚的料理人。

美感健康雙重講究 IH調理爐成高質感廚房代名詞

對於新世代居家設計，黃靜文設計師認為「舒適的居家是每個人心中所渴望的，其中有一個區域最不可被忽視，那便是廚房空間」，因此想要機能與美感兼備的廚房規劃，設計師認為必須從情感面與美觀便利面雙管齊下，在情感交流上，為了與家人在烹飪時多一點互動，開放式廚房或大吧檯設置形成良好動線，會是一個重要考量；就設計與便利面而言，針對現在講究外型流線化與健康輕食趨勢，一體成型加無明火爐具本身美感足與具強大烹飪效能，完全貼合使用便利性及居家安全，成為設計者在開放式廚房規劃中一個必備條件，針對現代廚房全方位需求，她就很推薦日本製的Panasonic IH調理爐。

流線外型黑白雙色 各式風格多元好搭

從室內裝修美學角度來說，為要搭配木質鄉村風、現代簡約、歐式典雅等常見設計風格，黃靜文設計師指出Panasonic IH調理爐有極致黑及特別的珍珠白可以根據設計靈活選用搭配，加上流線光滑的機體外型，以及沒有明火爐架凸起感，更能完美融入平整檯面，省去卡髒污困擾，料裡完輕鬆擦拭就恢復清潔光亮，讓整體廚房空間的視覺與機能使用上皆達到美型高質感。

光火力感應精準溫控 多段溫度調節輕鬆變化多樣料理

會不會仍然有消費者存疑無明火爐具的烹飪效能？黃靜文設計師依自己使用經驗與對日本品牌的信賴，認同Panasonic IH調理爐適合東方人下廚習慣，無論是熱炒、高溫煎炸的料理手法，利用紅外線感測鍋底溫度進而達到精準控溫的「光火力感應技術」，搭配多段溫度調節設計與可直達最大3200W高火力的「MAX」功能，均勻又迅速傳導加熱讓傳統中式翻炒、燉煮與油煎各式肉排都能準確維持在最佳溫度，瞬間鎖住食材鮮味，也不再因以往高溫明火而產生多量油煙，解決開放式廚房因油煙四散黏著而造成的廚具損害，「簡化為輕鬆乾淨的烹調方式，是新世代更願意下廚的主因」作為設計師與愛廚人，更樂於看到業主重視廚房設計也願意真正使用。

▲Panasonic IH調理爐KY-E227E-W 流線純淨的珍珠白外型完美融入自然鄉村風廚房。

無明火最安全 親子共廚打造美好互動時光

「開放式廚房最怕孩子來玩爐火或是隨手按到調理爐開關，因此高安全性也是我們自己選擇爐具的重要條件」黃靜文設計師根據自用與接手不少個案經驗，越來越多家庭會將廚房安全視為規劃重點，為避免孩子誤觸爐具或長輩忘了爐上正在燉煮料理，Panasonic IH調理爐特設45分鐘未偵測到任何按鍵將會發出警示音及自動斷電的功能，與空燒15分鐘內會蜂鳴警示並斷電的防空燒設計，加上防止幼兒誤觸啟動的兒童安全鎖等多重安全裝置，不僅保護了最重要家人，也能讓較大孩子在安全與清爽開放廚房環境中參與料理，透過美好的親子共廚時光達到真正情感交流，料理與美食從來就是連繫家庭美好氣氛的樞紐，精選一台Panasonic IH調理爐就做得到。

▲Panasonic IH調理爐KY-E227E-K 極致黑設計讓現代簡約開放式廚房更為時尚有型。