家庭小劇院讓你足不出戶 輕設備就有炫麗聲光效果

資料提供｜B&O、LG、EPSON、BOSE 整理撰文｜謝佳真

因疫情難以出門看電影，那就在家打造私人專屬家庭劇院，在最放鬆的環境追劇吧！家庭劇院的預算可高可低，若要打造高級的聲光效果，花上百萬也不稀奇，然而不是每個家庭都有如此高規格的需求或預算。此篇精選數個一般家庭就能負擔的視聽設備，用些許預算，便能獲得高品質的視聽效果！

什麼是家庭劇院？

有別於一體成形的電視包辦所有聲光效果，家庭劇院是由多件設備組成的套組，影像、聲音分別由專業性揚聲器和顯示器負責，可創造出比單一電視更為豐富精彩的聲光效果。

顯示器

隨著4K普及、影像技術發展，我們對於螢幕尺寸、畫質、立體感和顏色要求越來越高，電視螢幕逐漸跳脫平面思維，致力打造更有立體感與豔麗色彩的欣賞體驗。4K精細度比Full HD多達4倍，而現在常聽聞的OLED螢幕，可說是現階段頂尖的影像技術。最普遍的LCD面板是以LED當作背光源，而OLED（有機發光二極體）為自體發光，可呈現極純粹的黑色、對比度細膩，比起一般螢幕有更好的細節與色彩表現，以LG產品為代表。

又如飛利浦Ambilight技術，Ambilight可從顯示器後方投射出雙向、三向或四向的多彩燈光，並即時與螢幕畫面中的色彩同步顯示，使感動超越平面螢幕的侷限，更進一步拓展至立體空間維度。

近年來投影機也逐漸攻佔市場，甚至出現短焦雷射投影機等機型，小空間客廳就能投影出銳利清晰的畫面，對重視聽效果的人來說也是不錯的選擇。

聲音輸出

規劃家庭劇院時，一定會看到「5.1聲道」、「7.1聲道」等名詞。5.1聲道是指5個全音域喇叭加上一個重低音喇叭，分別為2個前置喇叭、1個中置喇叭、2個環繞聲道喇叭和1個重低音喇叭，各自擺在恰當位置的組合，可營造環繞音效，讓電影配樂、音效更逼真，讓人彷彿身歷其境。

然而，並非每個家庭都如此追求聲音效果，或是因家中空間不足，無法擺放多組喇叭，此時聲霸（soundbar）就可作為聲音品質和空間、預算之間的折衷。聲霸為長條形的喇叭，因輕薄、免安裝，方便置放於電視櫃上，又可模擬環繞音效，因此成為家庭劇院入門的最佳選擇之一。比起專業喇叭組，預算上也更加輕鬆。

Bang＆Olufsen - Beovision Harmony OLED 8K旗艦級電視 & Beolab 28無線立體音效揚聲器極致劇院級新視聽體驗

Beovision Harmony 融合立體聲與鮮活的影像，打造渾厚的劇院級影音表現。揚聲器覆罩精緻的橡木薄片罩板，除了呈現優雅的外觀，更能打造絕佳的視聽體驗。電視開機後，螢幕會從底部自動緩緩升起至適於觀賞的高度，同時螢幕前的揚聲器會如蝶翼般徐徐向左右兩側打開，內置7.1聲道環繞立體聲解碼器，可與多達8個Beolab揚聲器配對，用於環繞聲效或多房間播放。

LG - OLED evo G1全新次世代面板再現真實之美零間隙壁掛設計 絕美纖薄打造居家美學

LG OLED 電視正式發表 G1、C1及 A1系列機種，以先進的 OLED 自體發光技術，結合 AI 科技、嶄新規格、智慧串聯及絕美輕薄外型，賦予電視全新意涵，豐富對「視」界的想像。G1 以全新次世代面板設計，細膩逼真的影像表現與零間隙壁掛設計，完美融入居家空間；電競級 C1 系列獲得 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync 功能雙認證並搭載遊戲優化功能與 4 個高頻寬 HDMI 2.1，快速的動態轉換和最高 4K 120fps，提供玩家栩栩如生的遊戲體驗。LG OLED TV 的G1及C1系列搭載全新第四代 α9 AI 影音處理晶片及杜比全方位影音技術，媲美劇院級視聽饗宴，打造極致感官享受；全系列獲獨家低藍光護眼不閃爍雙認證，降低眼睛負擔，一次推出 48~88 型全尺寸電視，多元選擇，符合各式家庭需求。

EPSON - 小宅也有亮麗大格局！劇院投影機EH-TW7000中階4K投影高CP之選

Epson為日漸普及的4K影音內容打造首款3LCD中階4K PRO-UHD家庭劇院投影機EH-TW7000，以「4Q專業影像指標：亮度、清晰度、層次、色彩」呈現4K視覺饗宴，讓小宅空間也能輕鬆擁有豔麗的影音大格局！EH-TW7000擁有彩色亮度等於白色亮度的3,000流明優異表現，更顯鮮豔亮麗；獨家4K影像強化技術，搭載專屬的4K強化鏡頭，擁有同級最大範圍鏡頭位移功能，畫面調整不須犧牲任何畫質，讓使用安裝更彈性！

Bose - 智慧型家庭娛樂揚聲器 300 +無線消噪耳機在家也能感受賽事衝擊力

Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 300 為電影提供寬廣聲音、清晰對白及渾厚低音。採用獨特設計的聲學結構，不僅具有簡潔雅致的外型，獨家技術還能提升使用者的聲音體驗，讓使用者彷彿置身比賽現場！Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 300 可無線連接其他智慧型系列產品，將多個產品組成群組，讓家中各處都充滿正在播放的內容。或是將 soundbar 與特定的 Bose 可攜式藍牙揚聲器相互配對，利用 Bose SimpleSync 技術，也能同步播放。

有些節目、比賽的時間是深夜，為了不吵醒同住者，一副品質良好的耳機是必要的！Bose 700 無線消噪耳機擁有無可匹敵的消噪技術，舒適的耳罩設計和驚豔的音效，非常適合長時間觀賽時佩戴。搭配Bose SimpleSync 技術，將Bose 700 與 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 300 配對，打造個人觀賽體驗，即使觀賽到深夜也不用擔心打擾到家人。