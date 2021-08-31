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暢快享受無死角的高速WiFi 家庭必備飆網神機

聯合新聞網 / 時尚家居

資料提供｜瀚錸科技

智慧住宅 SmartHome的背後需要快有穩定的網路支撐，現在家中不只有手機、平板、筆記型電腦等無線設備，電視、掃地機器人、冷氣、等等家電越來越依賴WiFi網路，選一台好的WiFi 分享器設備，才能真正的享受智慧家電的便利。

時尚外型分享器 提升網速兼生活品味

美國銷量第一的家用網路設備大廠－NETGEAR推出WiFi 6 Mesh 延伸系統––Orbi RBK852。Orbi RBK852由一台路由器(主機)，以及一台衞星(子機)組成，採用鏡面烤漆加上銀色邊框，帶有未來科技的時尚感，擺在家中的任何位置都是目光的焦點。不僅延續了以往Orbi Mesh WiFi系統原有的優勢，更支援最新WiFi 6技術，可提升40% 的無線傳輸速度、提高50%的WiFi覆蓋範圍。支援WiFi 6最新技術，使Orbi可連接多達100個無線裝置，讓 4K/8K UHD 高畫質影片，或其他智能家電WiFi連接應用更加順暢。而 Orbi 的另一特點，就是可以保持單一WiFi名稱(SSID)，使您在整個家中移動時，可享受無縫漫遊，並自動切換WiFi最佳訊號源，徹底消除WiFi死角。

硬體式三頻路由器衛星之間的專屬通道

Mesh WiFi分享器/路由器產品，市面有分雙頻、三頻還有WiFi 5、WiFi 6和WiFi 5與WiFi 6混合規格。Orbi RBK852 AX6000 (2400+2400+1200Mbps) 是真正提供三頻全WiFi 6規格，由一組 2.4GHz 與兩組 5GHz組成，三頻段同步發射WiFi，其中一組5GHz頻段作為主路由器以及衛星路由器之間的專屬延伸通道，不會有其他設備佔用WiFi延伸的頻寬，確保延伸的WiFi依然快速。

Orbi RBK852在硬體上也提供優於其他品牌的規格，具備內置 2.2 Ghz 四核心處理器以及 512MB Flash和 1GB RAM，可以輕鬆同時連接更多的智慧型家電也不用擔心。

Orbi RBK852具備12串流、總頻寬高達6Gbps的旗艦級規格，大幅降低網路傳輸的延遲。尤其是現在在家中享受4K/8K電視的網路節目直播等等都需要更大的頻寬。Orbi RBK852 WiFi 6（802.11ax）可以讓您在這些影音上有更好的體驗，獲得更快的速度、更穩定的網路連線品質。

《時尚家居99》
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