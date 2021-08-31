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質感與生活並重 全新生活就從居家開始

聯合新聞網 / 時尚家居

資料提供｜恒潔衛浴

隨著智慧型手機的普及，智能家居的風潮也隨之而來，越來越多的使用者希望在日常生活中也能夠享受智慧科技所帶來的便利。從客廳、廚房、臥室，每個角落都看得到智能家具的身影，當然就連最貼近人們生活的浴室也不例外。而每日都要使用的馬桶，當然也要搭上智能家電的風潮！

Q9智能馬桶

近期，恒潔推出的Q9智能馬桶榮獲美國IDEA工業設計大獎及中國沸騰杯。兼具外觀的流線性以及功能的實用性，結合EQ與IQ的智能馬桶，讓使用者能夠更舒適地享受；人只要一靠近，就會自動掀蓋；簡單的一鍵旋鈕設計，即可以享受到頂級的SPA按摩，讓全家人都可以很輕易地使用；更可以控制水溫、調節清洗強度；再加上施有微晶抗汙釉面的瓷器，讓維持清潔不再是擾人的難題。

H&B潔品系列 微電腦馬桶座

除了功能齊全的智能馬桶之外，恒潔也推出微電腦馬桶座，讓更多的家庭可以享受到智慧科技。通過SIAA認證高達99%抗菌材質，不必擔心接觸到過多的細菌；落座之後，座圈有三段式的溫度可供調整；有別於傳統的儲熱式水箱，透過瞬間加熱的方式讓水溫維持穩定，想洗多長時間都不會是問題；清洗結束後，還有烘乾的功能，既能夠保持乾爽，也可以節省衛生紙的使用；每次清潔完畢之後，都會針對不鏽鋼噴頭進行紫外線殺菌，讓下一位使用者能夠安心使用。

智慧生活 你準備好體驗了嗎？

身處在科技的進步的時代，我們可曾想過，從前只能從電影上看到的人工智慧，如今也融入在日常生活之中，成為不可或缺的一部份。就連在浴室空間裡，也能夠享受智慧科技帶來的便利！這般如此貼近人心的家居生活，你準備好體驗了嗎？

Q9智能馬桶：

《時尚家居99》
《時尚家居99》

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