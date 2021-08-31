隨心所欲無所不控 開口掌控一切 智慧健康宅打造更便利的防疫生活

資料提供｜禾聯家電 整理撰文｜謝佳真

智慧型手機當道，結合3C 的互通和便利性，「智慧型家電」近年來逐漸成為居家必備商品，APP 遠端遙控已進入我們生活，大幅提昇生活便利性。什麼樣叫做「智慧家電」？後疫情時代打造智慧健康宅，有哪些家電是不可或缺呢？

智慧家電，不斷改寫「便利」一詞

「智能家庭」、「智慧家電」、「智慧生活」……新詞彙不斷冒出，眾多智慧產品如吸塵器、冰箱、掃拖地機器人等等也如雨後春筍般出現。綜合而言，智慧家電可說是「自動化」生活的實現，並結合智慧型手機與網路的強大功能，遠端操作省時又省力！過去「便利」一詞不斷被改寫並進化。小巧的語音管家能透過網路整合行事曆，告知一日行程與天氣資訊並連結家電，用聲控啟動家中電器，更大幅提升現代人的生活品質。台灣智慧家電大廠「禾聯」近年來積極耕耘小家電和智慧型家電的市場，並開發自家的AIOT 聯網系統，以液晶電視為中心搭配空調、清淨機、除濕機、掃地機器人、風扇…等許多智慧家庭商品，讓大家動口不動手就可享受居家便利的好生活。也能透過禾聯APP 做遠端遙控，方便又省心！禾聯超前佈署，自去年疫情發生後，一直致力於研發有助民眾抑菌相關的產品，如「新一代芬多殺菌2.0 空調」及「抑菌王風扇全系列」都能為消費者提供更安全且舒適的環境！

14吋抑菌王雙效抑菌DC風扇

型號HDF-14SH71B

抑菌王風扇 居家防護大升級

風扇是最貼近你我生活的家電商品，四季可用，在現時因開空調形成密閉空間的效果更為明顯，禾聯推出業界首創的抑菌王風扇，有效對抗家中所有病菌，其中針對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、白色念珠球等均已取得SGS的測試，抑菌率高達99.9%。除了加入奈米銀粒子科技，更在風道結構上加上光觸媒科技抑菌裝置，以可視藍光光觸媒，搭配二氧化鈦結合光能作用，與空氣中有害物質產生還原作用並快速將其細菌分解，讓抑菌效果加倍，達到雙倍的抑菌效果。

全熱交換機 (奈米芬多殺菌活氧系統)

型號HER-35CMP1W

新鮮空氣交換，保持溫度平衡

透過引入室外空氣增加室內含氧量及房屋內的空氣循環，創造更好的生活環境吧！Femtoe Fresh 芬多殺菌搭配三重高效濾網可高效阻擋外來有害物質，經權威機構SGS測試PM2.5去除率達99.9%、細菌抑菌能力達95%，搭配聯網智慧線控器，可透過專屬APP偵測室內環境多項數值，並透過智慧模式維持室內好空氣，引入室外空氣的過程中透過專利熱交換技術可有效達到調節溫度，減少空調及室內溫度的負擔。

TKF系列卡拉OK液晶

型號TKF76系列

家庭卡拉OK也搭上智慧家電風潮，全面屏4k智慧顯示器搭載HerTV5智慧系統，採用強勁的四核CPU動力/ 5G WIFI網路/ BT，透過AIOT環控智能家居中心，可以方便連接所有的禾聯雲端家電，一句「你好熊HER」開口便可以掌握家中禾聯家電。全面屏無線卡拉ok功能，以「無線歡唱歡樂全面啟動」為主題，讓歡樂由個人完全進入家庭，全新開發的AI評分技術，宛如專業評審老師的指導，線上豐富曲庫， 語音智能點歌，超方便且超人性化！KTV級的全金屬二支無線麥克風和高級人聲專用喇叭，今晚你就是客廳的主角！

路徑規劃掃地機器人

型號HVR-06XST5W

自主收集環境數據，自動規劃最佳清潔路線

利用手機智慧聯網，輕鬆控制掃地機，隨時隨地想清掃就能清掃！掃地機搭配V-slam視覺導航規劃技術，可在APP上顯示掃地機的清掃路線，亦可建立指地清掃區域，設定家中想清掃的區域、設置清掃禁區。搭配智慧電控水箱，三段式電子出水控制，輕鬆拖地更乾淨。自動形成平面圖，自主規劃最有效率的打掃路線且使用最快速的路線回充不盲走，寵物毛球結團也能輕易清除。