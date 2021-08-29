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歐德家具打造「東綺」幸福大窩 宛如教堂靜謐視覺牆

聯合新聞網 / 時尚家居
▲歐德設計師李定宸(左)用綠建材為藝人吳東諺、小肚臍、白家綺打造七口之家幸福大窩。
▲歐德設計師李定宸(左)用綠建材為藝人吳東諺、小肚臍、白家綺打造七口之家幸福大窩。

資料提供｜歐德集團

幸福升格「二寶爸」的藝人吳東諺與「辣媽女神」白家綺，在寶貝兒女「小肚臍」與「小朵拉」陸續誕生後，決定換房為一家七口買下百坪透天別墅，給長輩、孩子寬敞舒適的生活空間，在朋友推薦下，將新家裝潢任務交付歐德設計師李定宸，為全家打造健康無毒幸福大窩。

身為虔誠基督徒的夫妻倆，「信仰」是構築居家氛圍不可或缺元素，因此設計師在公領域揉合文化石的質樸、石頭漆的手感紋理，搭配歐風造型羅馬柱，以典雅圓弧構築壁爐般視覺主牆，並於上方裝置十字架，營造宛如教堂般靜謐氛圍；沙發背牆則選用湖水綠美式線板相佐細緻框架，讓白家綺直呼根本是為她量身打造的「網美牆」，一側則利用畸零空間，以鄉村風框築一座 Coffee Bar，就算化身女傭，被老公使喚泡咖啡也覺得好甜蜜。

▲夫妻倆是虔誠基督徒，歐德設計師選用文化石、石頭漆、羅馬柱、圓弧壁爐造型及裝置十字架，營造宛如教堂靜謐氛圍公領域。
▲夫妻倆是虔誠基督徒，歐德設計師選用文化石、石頭漆、羅馬柱、圓弧壁爐造型及裝置十字架，營造宛如教堂靜謐氛圍公領域。

餐廳是全家人凝聚情感另一個重要場域，在格局限制下天花高度受到壓縮，設計師利用錯落灰鏡及木紋板，以映射效果延伸高度放大空間感，牆面同樣採用湖水綠飾板接續風格；另一面則鑲密金屬飾條，將客衛浴收攏於隱藏門內，化解風水禁忌；餐邊櫃導圓角設計避免孩子碰撞受傷；霧透玻璃拉門界定餐廚範圍，杜絕油煙溢散，種種體貼規劃，讓夫妻倆開心又放心。

▲畸零空間框築鄉村風 Coffee Bar；錯落灰鏡及木紋板，映射效果放大餐區空間感，隱藏門遮蔽客衛浴化解風水禁忌，歐德體貼設計讓夫妻倆好窩心。
▲畸零空間框築鄉村風 Coffee Bar；錯落灰鏡及木紋板，映射效果放大餐區空間感，隱藏門遮蔽客衛浴化解風水禁忌，歐德體貼設計讓夫妻倆好窩心。

身為藝人工作繁忙壓力大，也無法經常陪伴孩子，吳東諺希望將地下室規畫為大人小孩都愛的「休閒玩憩區」，設計師利用橫貫大梁將空間區分為二，一區充滿溫馨童趣，做為大女兒練鋼琴、二女兒拉小提琴的琴房，也是小肚臍、小朵拉的遊戲場，當一桌四椅擺上後，也能與親友自在打麻將話家常；另一區以深褐木紋、紅磚文化石及實木格柵，換上冷硬工業風，砌築出 Mini Bar、酒櫃、飛鏢靶區，成就夫妻倆小酌、看電影、健身或與好友相聚同樂的放鬆基地。

▲擁有許多服飾配件的白家綺，開心歐德幫她量身訂製專屬更衣室，換裝搭配輕鬆好順手，還有好多空間可以讓她繼續買。
▲擁有許多服飾配件的白家綺，開心歐德幫她量身訂製專屬更衣室，換裝搭配輕鬆好順手，還有好多空間可以讓她繼續買。

注重睡眠的夫妻倆對主臥最大期盼是「放鬆無壓」，利用系統家具齊梁推出大型儲物櫃、化妝檯、電視櫃與吊隱式冷氣配置的置頂衣櫃，透過摻揉深淺木色化解梁柱壓迫，梳理出自在寬敞的空間尺度，並根據藝人衣服類型裁定系統櫃尺度，拓增多元收納形式，打造專屬更衣室，白家綺笑稱「原本覺得衣物超多，更衣室完工後才發現好空，可以繼續買。」

▲歐德設計師選用深褐木紋、文化石及木格柵，打造 Mini Bar、酒櫃、飛鏢靶的休閒玩憩區，作為夫妻倆小酌、看電影、健身與好友相聚的放鬆基地。
▲歐德設計師選用深褐木紋、文化石及木格柵，打造 Mini Bar、酒櫃、飛鏢靶的休閒玩憩區，作為夫妻倆小酌、看電影、健身與好友相聚的放鬆基地。

顧家的吳東諺，對子女疼愛一視同仁，鑑於大女兒與二女兒正值國高中年紀，希望她們相互陪伴又保有各自隱私，設計師採用鏡像分割手法，從衣櫃、書桌至床鋪，以對稱佈局落下隱性分線，使姊妹倆少了實牆隔閡，卻能各據一方，閒暇時一起談天說笑，學業忙碌時，也能感受彼此相伴左右，手足情感濃而不淡。

▲專屬「小肚臍」的秘密基地，選用歐德綠建材規劃窗前小平台、子母床、洞洞板及導圓角收納櫃，給寶貝安全無虞的成長樂園。
▲專屬「小肚臍」的秘密基地，選用歐德綠建材規劃窗前小平台、子母床、洞洞板及導圓角收納櫃，給寶貝安全無虞的成長樂園。

屬於兒子「小肚臍」的秘密基地，以嬰兒藍佐以溫潤木質圍塑童趣氣息，窗前小平台、量身配置子母床、order洞洞板掛放心愛玩具或衣帽；導圓角設計收納櫃，預防磕碰受傷，加上全系列板材榮獲內政部「綠建材標章」認證，讓重視全家人健康的白家綺，鎖定居家裝潢非歐德莫屬。

▲設計師為吳東諺、白家綺成就夢想宅，高效率品質，讓他們直呼「歐德是放心的選擇，也是最貼心的夥伴。」
▲設計師為吳東諺、白家綺成就夢想宅，高效率品質，讓他們直呼「歐德是放心的選擇，也是最貼心的夥伴。」

從諮詢溝通、設計圖到3D彩圖，吳東諺表示和心中所想完全契合，「就是我們夢想中的房子」，搬遷時間緊迫下，展現出高效率品質迅速完工，夫妻倆高喊「歐德是我們最放心的選擇，也是最貼心的夥伴。」

【影片連結】

《時尚家居99》
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