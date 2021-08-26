新北推出空調保養優惠活動 助商家防疫節能清涼一夏
後疫情時代百業待興，民眾陸續回歸職場，消毒防疫及維護辦公區域空氣品質成為重要課題。為協助服務業及商家兼顧振興、防疫與節能，新北市政府推出新北空調保養優惠方案，鼓勵業者清洗冷氣，打造舒適潔淨的辦公環境。
經發局長何怡明表示，今年(110)首度與5家空調保養廠商攜手合作，針對新北服務業者及商家推市價7折的空調保養優惠方案，並使用對環境友善的洗劑進行保養，期能協助新北服務業者及商家在舒適安全的環境中營運，減輕業者受疫情帶來的衝擊。
經發局表示，定期清洗濾網約可節省7%電費，整台冷氣透過清洗約可產生10%-20%節電效益，除此之外，亦能清除長年累積在機器內的黴菌與粉塵。本次合作之空調保養廠商為響應新北市防疫節能政策，紛紛祭出超值優惠價，除調降冷氣清洗費外，更提供免費高溫蒸氣殺菌、免費空氣品質檢測、30天內免費保固等專案服務，透過專業人員深層清洗空調設備，不僅可以降低冷氣耗能，還能減少室內灰塵與病菌的擴散及累積，改善室內空氣品質，兼顧節能及防疫。
經發局補充說明，空調設備經過深層保養後，約可降溫2-5度，本次優惠方案預計可保養1,750台空調設備，節省約37萬度電，相當於102個四人小家庭年用電量。企業在節能措施的規劃上，除了將耗能設備汰換為節能款式外，透過定期保養維持設備運轉能效，也能達到節電成效。
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