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防疫用電量暴增 新北補助服務業導入「能源管理」高補助12萬

聯合新聞網 / 時尚家居
▲「祐泰科技股份有限公司」於用電盤加裝數位電子計量表，藉由APP呈現即時用電狀況進行電量管控，每月平均約節省10_電量。(圖：新北市經發局提供)
▲「祐泰科技股份有限公司」於用電盤加裝數位電子計量表，藉由APP呈現即時用電狀況進行電量管控，每月平均約節省10_電量。(圖：新北市經發局提供)

自新冠疫情爆發後，用電量屢次創新高，為協助新北市中小型服務業者有效控管用電情形，撙節電費支出、節省用電成本，110年推出「空調設備導入能源管理系統補助」，每套能源管理系統可申請補助50%設置費用，每案最高補助新臺幣12萬元，歡迎新北市服務業者踴躍申請。

▲「展晟科技有限公司」透過增設WIFI無線智慧系統，將使用狀況上傳至APP智慧節能管理平台，每月平均約節省5_電量。(圖：新北市經發局提供)
▲「展晟科技有限公司」透過增設WIFI無線智慧系統，將使用狀況上傳至APP智慧節能管理平台，每月平均約節省5_電量。(圖：新北市經發局提供)

經發局長何怡明表示，整體經濟環境受到新冠肺炎(COVID-19)的影響，均產生了巨大的衝擊，與民生息息相關的服務業更是首當其衝。為協助新北市中小型服務業者在疫情中，透過節電措施減少開銷、安心營運，110年5月15日起，業者汰換、擴充或新設置能源管理系統，且系統範疇納入空調設備進行能源管理者，即可提出申請。受補助之能源管理系統須依照中華民國CNS 50001標準來量測、紀錄及分析能源使用情形，並納入感測器裝置及控制器等功能，進行資料分析，提升能源使用效率。

▲新北市今年推出「空調設備導入能源管理系統補助」，每套能源管理系統可申請補助50_置費用，每案最高補助新臺幣12萬元。( 圖：新北市經發局提供)
▲新北市今年推出「空調設備導入能源管理系統補助」，每套能源管理系統可申請補助50_置費用，每案最高補助新臺幣12萬元。( 圖：新北市經發局提供)

經發局表示，109年辦理「服務業智慧節能改造計畫」共節省712萬度電，平均節電率達10%，相當於1962個四人小家庭年用電量，同時減少企業在能源支出成本達2136萬元。其中，「展晟科技有限公司」為電子元件製造業者，透過增設WIFI無線智慧系統，將使用狀況上傳至APP智慧節能管理平台，於電腦主機及手機APP即時掌握最新用電狀況，每月平均約節省5%用電量；「祐泰科技股份有限公司」為自行車及其零件製造業，於用電盤加裝數位電子計量表，以控制空調用電，並傳送資訊至主機進行數據分析，藉由APP呈現即時用電狀況進行電量管控，設定電量警示有效預防超約控管，每月平均約節省10%用電量，節能效益相當可觀。

經發局補充，這次補助總經費為新臺幣250萬元，每套能源管理系統可申請補助50%設置費用，每案最高補助新臺幣12萬元，申請期限至110年11月15日或補助經費用完為止。有興趣的服務業者可先備妥補助申請表等相關應備文件郵寄至經發局申請，後續將依收件先後順序進行審核，收件日期以郵戳日期或現場收件日期為準，歡迎新北服務業者踴躍申請。

《時尚家居99》
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