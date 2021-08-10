現代衛浴設計標誌之作 傳達義大利新古典主義精神

照片提供｜AXOR

AXOR Citterio採用經典鍍鉻和一系列AXOR FinishPlus PVD獨家飾面，包括拋光黑鍍鉻和拉絲金色。還有另一種選擇是擁有奢華3D表面圖案「菱形切割」的新把手。

全新演繹經典設計

AXOR與義大利設計師Antonio Citterio合作，在Hansgrohe Aqua Days展示2003年首度推出之標誌性AXOR Citterio衛浴系列全新款式。AXOR Citterio系列產品呈現低調卻不容忽視的奢華感，以別具特色的平坦表面巧妙反射光線，彰顯水本身的珍貴本質。本系列擁有能與任何風格之浴室氛圍完美契合的均衡比例，以及優雅的幾何造型，並有多款產品和選件，包括不同握柄樣式的龍頭－銷柄、十字柄、原創桿柄，以及更精準操控、直覺化和容易使用的新款把手。種類齊全的產品系列，讓每一個人都能秉持風格一致的幾何設計語言，在無窮的變化中，實現個性化的衛浴空間設計。

精準的幾何造型 傳達義大利新古典主義精神

AXOR Citterio的幾何精準度和標誌性，皆傳達出義大利新古典主義建築的精神。直角與圓弧形成和諧的相互作用，極致平坦的表面以及平滑的連接點和過渡部位皆充分體現出卓越的製造品質。而設計的多功能性是反映在選擇豐富的產品中，包括各種高度和安裝類型的龍頭，不同款式的孔罩或蓋板，以及三種樣式的把手－銷柄、十字柄或桿柄。全新的「浮動」桿柄提升了操作的精確度，且更易於使用，並延續AXOR Citterio的設計語言，同時推出奢華的3D表面圖案「菱形切割」以供選擇。

Antonio Citterio表示：「奢華就是品質。不僅是對品質的看法，更是指真正的品質。任何人都可以製做龍頭，但是創作出如同AXOR Citterio般平坦的表面，卻不是容易的過程，奢華則是製造工藝的品質。這是一個簡單的造型，卻能真正感受到品質。喜愛享受日常洗滌經驗的人，在使用AXOR Citterio的美麗創作之後，將能深切體驗到水的美好。」

產品系列

AXOR Citterio系列包含70款產品，皆以一致的設計語言，確保所有人都能打造出個性化的浴室設計。

臉盆方面，本系列提供不同高度的單孔和三孔龍頭，以及壁掛式雙孔和三孔型號。

新的系列有手持花灑的大型落地式龍頭，以及安裝於牆面、浴缸邊緣或瓷磚上的產品，並提供明裝式和藏牆式安裝。本系列之花灑產品包括兩款具有單桿握柄或恆溫器的淋浴柱、頭頂花灑、適用明裝式和藏牆式安裝的恆溫器，以及一系列水轉鈕與止水閥。

AXOR Citterio可以完美搭配AXOR通用配件系列，以及AXOR款式豐富的花灑產品。本系列推出多種AXOR FinishPlus PVD飾面，可以搭配任何浴室裝璜，形塑個性化的風格。