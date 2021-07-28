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Stress-Free Home城市桃花源 清水模風格靜謐無壓宅

聯合新聞網 / 時尚家居

資料暨圖片提供｜優渥實木 撰文｜謝佳真

比起一般的新成屋，只有主結構的毛胚屋賦予居住者更多想像的可能性，也讓居家設計有更大的發揮空間。業主夫妻想要的風格很明確，去除過多的繁雜，簡約的風格一直是他們心之所向。雅致清爽，帶點現代及工業風元素，在優渥實木設計師林雅萍巧手組織下，輔以收納與外觀兼具的歐德系統櫃，各種風格元素激盪出新火花，城市中的桃花源私居悄然誕生。

極簡現代 清水模靜謐之室

業主夫妻想要的風格很明確，去除過多的繁雜，簡約的風格一直是他們心之所向。但仍需要有質感的收納空間，經過重重討論，最終確立用清水模塗料作為空間主色調，點綴以木質的溫潤，為低對比的淺色場域畫上一筆亮點，家中櫃體則全由歐德系統櫃包辦，將簡約和收納實用性的平衡推到極致。

回家的微型之旅，就從深色調的走道開展。左手邊的廚房裝上三段式玻璃拉門，門片中央安裝霧面玻璃，有效地避免直視廚房的雜亂感，也輕巧將烹調區和其他區域作分界；右手邊的長櫃是玄關的置物區，同時身兼對面廚房的餐邊櫃和酒水放置櫃，大面黑玻彷彿將空間擴張，倒映淡灰色的清水模牆面，揭示接下來即將遇到的視野框景。深色走廊為明朗光亮的北歐風增添層次與質感，每一次回歸猶如穿越隧道，最終回到那名為「家」的桃花源之境。

精緻劃分功能區 通透無礙明亮大廳

陽光穿過落地窗柔和地灑進室內，替客廳增添通透和明亮，簡簡單單擺上一組進口皮沙發、電視吊櫃和鏡櫃，讓空間瞬間多了人的溫度，更顯溫馨簡約。光毫無障礙地散落在各個角落，拋光石英地磚微微反射窗光，與牆面濃淡合宜的清水模塗漆輝映出恰到好處的質感；而木色門框、門片和實木格柵為灰色調的空間畫龍點睛，平衡掉清冷氛圍。

優渥實木設計師林雅萍在客廳裡運用了兩個巧思，讓業主想要的佛龕與更衣室完美地和客廳主空間相融。佛龕放置於牆壁內嵌櫃體上，和諧而不突兀；旁邊則是一座隱藏門，拉開就是長型更衣間，這裡亦大量運用木質元素與客廳呼應，具私密性和暖度。更衣間上方設置隱藏式出風口，保持空氣流通，衣物、包包和飾品整齊排列，行李箱放在靠近地面的大隔間中，整個空間猶如個人品味的展示室。

私領域 充滿貼心細節的起居空間

主臥房延續客廳的實木格柵元素，床頭旁的實木條格柵與淺米色繃布延伸至天花板，創造出如飯店般的大器氛圍，與藕色窗簾交織出寧靜優雅的私領域。設計師細心將房間燈光開關設置在負責關燈的男屋主床頭櫃那側，暗藏玄機的還有梳妝台，看似鏡子的白色方框為可掀式，打開便是隱藏化妝櫃，放置女主人的日用品與小物，木質梳妝台另附大小不等的抽屜，讓收納空間有效應用。頂天立地的系統衣櫃選用和房間一致的木紋淺白色，純粹無壓的設計，彰顯設計師掌握空間色系的能力，並善用歐德系統傢俱讓整體設計更為精彩。

優渥實木傢俱設計師∣林雅萍

宜蘭旗艦店∣宜蘭縣羅東鎮中正路209號

《時尚漫旅30》
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