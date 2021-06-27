第11屆社會型企業世界年會 6月28日烏干達開幕

一年一度的尤努斯社會型企業世界年會(11th Social Business Day)將於6月28日至7月2日在烏干達的首都坎帕拉登場，由於全球疫情肆虐，本次年會也將全程線上轉播，讓全球欲了解社會型企業最新資訊的相關人士免費參與。一場Covid-19疫情打亂了全世界的經濟與生活節奏，大會主席暨格萊珉銀行創辦人穆罕默德•尤努斯博士提出今年主題「No Going Back新冠疫情後的社會重建」，期待藉由全球近70多國的社會型企業創業家及專家學者的交流分享，在後疫情時代，探詢如何用全新的想法、創新的思維來解決社會問題，迎向全新未來。而台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲也獲邀為世界年會中大中華區分論壇組委會聯席主席，與基金會執行長王絹閔以及台灣各大學尤努斯中心代表將於6/30的場次中，向全世界分享台灣格萊珉儲蓄互助社及尤努斯中心的運作情形，歡迎關心社會型企業發展的台灣民眾踴躍報名參與。

2006年諾貝爾和平獎得主穆罕默德．尤努斯博士長期推動格萊珉微型信貸與社會型企業，格萊珉微型信貸走進無數村莊，已幫助超過1億8000萬人脫貧，他的商業模式與經濟體系設計，為無數年輕人打開創業窗口，為無數婦女提供獨立自主的經濟來源，被世人定位為微型信貸之父；由於尤努斯博士的窮人銀行及社會型企業的概念，已遍及世界各地，因此衍生出「尤努斯社會型企業世界年會」（Social Business Day），在每年尤努斯博士生日(6/28)當天開展，讓與會人員充份了解全球各地的社會型企業的運作模式，以作為各國社會型企業未來運作的參考與借鏡。

今年，第11屆尤努斯社會型企業世界年會將為期五天，包含一系列激勵人心的主題演講和小組型分論壇及地區性的討論會，內容多元且豐富，如後疫情時代的經濟展望、社會型企業如何解決全球醫療不平等、運動產業的社會型企業-2024巴黎奧運會等主題，讓每位參與者都可針對特定感興趣的領域深入探討。

台灣尤努斯基金會除了積極向國際分享台灣經驗、推廣尤努斯博士的社企理念外，更鼓勵台灣的青年發揮創意，利用使經濟、環境與社會都獲利且能永續經營的新商業模式，即日起至7月23日止，歡迎18至40歲的青年組隊踴躍提案。(詳情請見網址)

台灣尤努斯基金會蔡慧玲董事長也呼籲關心社會型企業發展的民眾，別錯過本次免出國、免機票、免住宿的零成本與會機會，報名請洽尤努斯基金會網站。

▲台灣尤努斯基金會籌組代表團參與尤努斯社會型企業世界年會。