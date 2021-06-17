樂齡宅的智慧健康設計

文/辛建民

物聯網導入樂齡宅，讓生活更健康舒適！參考新光人壽前年在板橋最新出租式智慧樂齡宅「新板傑仕堡」，以共享經濟方向前進，擴大全齡享受生活，園區規劃設施囊括食衣住行育樂醫等七大需求，從剛出生的嬰兒和產婦居住的月子中心、餐點，到青壯年駐足的飯店，以及針對健康長者打造的樂齡宅，讓不同年齡階層的民眾，都能在此體驗備受禮遇的美好感受，後續聲寶建設土城案、日勝生不老莊園都逐步導入類似架構。

規劃方向專為全齡宅量身打造，室內除了提供基本空調之外，也增設引入新鮮空氣新風/全熱的設備、配置可過濾PM2.5細懸浮粒子的先進HEPA濾網及活性碳來防止對人體的傷害；客廳牆面配置WIFI空氣品質五合一(溫溼度.CO2.PM2.5.VOC)偵測來聯動，全室配置Zigbee強電智能開關(有情境及調光種類)電動窗簾及空調控制的紅外線轉發器，除了手機APP控制外也可以搭配如Google智慧音箱做語音聲控情控管理的智慧人居系統；針對獨居老人生存感應，如一鍵全開關節能控制都是令人安心的設計規劃！在公設健康照護管理服務，提供設施管理APP可媒合人力到府抽血、施打流感疫苗、按摩等。浴室配備觸控多媒體21吋魔鏡除了浴室多媒體影音外，連接物聯網體脂機做健康偵測、睡眠偵測、呼吸及心跳的紀錄檢知，廚房13吋觸控多媒體機做情境控制外還可以看食譜教學短片、APP情境控制。

智慧人居設備遙控及開關平面配置圖(AXIS艾克思提供)

智慧家居及物聯網將成為建商規劃未來主流，那我們要知道什麼樣的產品能夠稱為智慧家居產品，進而再規劃他們，讓生活變得更方便！以下就幫大家整理成兩大要點：

1.產品必須具備網路通訊功能藍芽、Zigbee、WIFI、4G的網路模式。

2.具備自動識別功能，包括人工智慧模式識別、語音辨識、圖像識別等模式，給使用者帶來全新體驗。符合以上兩大要點，大概就能確認他是物聯智慧產品。

【物聯網智慧樂養】

《居家》

家中若有年長者同住，最擔心它們在濕滑處滑倒，沒辦法立即治療、處理。但若同樣的情形發生在智慧居家，長輩身上的穿戴式裝置能即時將訊息傳送到家人手機警示，或是讓家中所有燈光轉變為紅色，提醒在家中的成員立刻前往關切。除了長輩，每位成員也都能攜帶穿戴式裝置紀錄每日運動狀況、身體狀態，隨時掌控自身健康資訊。

《智慧廚房》

廚房是家庭的生活中心。有一個13吋觸控銀幕的廚房電視，不僅可以下載APP在洗碗時追劇，在做菜時可以邊看食譜教學的影集,安裝情境的APP後也可以一邊做菜一邊居家情境及保全的掌握，安裝雲對講APP後也可當影視對講機。配置具有WIFI的瓦斯爐及WIFI語音抽油煙機更是銀髮族居家的必備，因開啟瓦斯爐自動連動抽油煙機產生健康環境，並可以語音命令抽油煙機定時關機時間，瓦斯偵漏器連動手機APP警報並可遙控瓦斯切斷閥，更是讓人安心。

《智慧浴室》

浴室是銀髮族重視的生活空間，除了好的通用設計以外，裝設觸控物聯浴室電視除了一般、新聞、行事曆、氣象以外，更可以裝設各類APP來做整合，尤其目前整合了健康手環、睡眠偵測及體重計，(從體脂率、內臟脂肪、肌肉量、基礎代謝率到身體年齡) 就可以做全家的健康管理。

梳理化妝同時觀看新聞、情境控制、氣象、多媒體節目 (AXIS艾克思提供)

AXIS艾克思智慧人居公司致力智慧建築從顧問配分道規劃整合建材表，從小基地無人管理到大基地智慧物管，設備的配置精心研究達到安全智能、舒適健康、節能永續配置，最後提到銀髮住宅更重視健康的指標帶，空氣品質6合一偵測器，如有過高的一氧化碳、PM2.5或是溫度，物聯網會自動連動全熱交換機及空調，達到隨時好空氣健康宅。

住宅恆溫恆濕恆養整合智慧設備(AXIS艾克思提供)