創造新互動模式：臉盆、浴缸和花灑新系列面世 舒適的恆溫沐浴體驗

照片提供｜AXOR

AXOR於2021年推出新的系列：AXOR One，主打臉盆、浴缸和淋浴設備。

AXOR One：簡約的本質

AXOR 繼2015年推出互動淋浴控制系統，以及在2017 年推出相應的手持花灑之後，現在，再度於Hansgrohe Aqua Days 上推出為臉盆、浴缸和淋浴設備而開發的AXOR One系列。由Edward Barber 和Jay Osgerby 設計，將熟悉的原型重新演繹，外型更俐落簡潔，同時具備更出色的功能和操控性。

Edward Barber和Jay Osgerby解釋道：「AXOR One喚醒了人們對水的記憶，預示著一種操控水的全新方式，此種新方式更精準且極致細膩。我們透過設計構想及AXOR令人讚嘆的製造技術，闡述AXOR One產品的獨特性。」

創新設計思維：AXOR One系列特色

先進的Select 技術為龍頭的使用體驗帶來新的互動模式：按下多功能合一面板上的按鈕，可以開啟或停止水流，順時針旋轉按鈕，即可提高溫度，直覺化與無比精確的操作方式輕鬆且易於使用。經典設計為AXOR One 提供鍍鉻、霧黑和一系列獨家AXOR FinishPlus 飾面，無論何種風格的浴室，都能賦予精緻優雅的品味。

纖細輪廓、平坦表面和柔和邊角

設計方面，AXOR One 透過纖細輪廓、平坦表面，柔和邊角和均衡的比例，統一整體設計語言，為臉盆、浴缸和淋浴設備打造出一系列外型優雅的原型創作。標誌性龍頭的特色是彎曲噴嘴上柔和的錐形結構，並以精緻細節顯示出卓越的設計和製造品質。

龍頭把手採用Select 技術，可以精準調整水流和操作節水、開／關與溫控等功能。

舒適的恆溫沐浴體驗

AXOR One 的恆溫模組使用大面積、具有清晰標記、反應靈敏的桿柄，提供直覺性的操作體驗，在淋浴或泡澡時可以輕鬆控制出水模式，而大尺寸的恆溫器握桿則可以精準控制溫度及水量。AXOR One 花灑組則完美結合了頭頂花灑、手持花灑、淋浴升降桿和花灑壁裝淋浴柱，不僅實用，也令衛浴質感大幅提昇。

AXOR One 頭頂花灑和手持花灑採用整體式設計，並以創新方式將Rain 和PowderRain 出水模式整合，並呈現在花灑頭出水盤獨特的圖形標示中。

系列概述

AXOR One 系列總計有31 款產品，包括單孔、雙孔和三孔龍頭、壁式龍頭、具有手持花灑的落地式浴缸注水龍頭，以及浴缸或淋浴用AXOR One 恆溫模組。

淋浴產品種類齊全，包括結合Rain和PowderRain 出水模式的頭頂花灑、具有PowderRain 特色出水模式的手持花灑，以及結合一體成型花灑壁裝的淋浴柱和花灑組，呈現出俐落的設計感。

另外，AXOR亦有配件系列 AXOR Universal Circular Accessories可以完美搭配AXOR One 系列，且全系列產品皆可選擇霧黑或獨家AXOR FinishPlus 飾面，打造高度個人化的風格。