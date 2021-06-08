溫馨居家北歐風 劉雨柔打造完美新居

熱愛健身、擁有高挑好身材的藝人劉雨柔，去年底於汐止置產，對於裝潢頗有心得的她表示：「以前長期租房子，搬來搬去的，傢俱能省則省，總覺得沒必要多花一毛錢在傢俱上，能用就好，有很多人心態都跟我一樣。但是買了自己的第一間房子後，就希望每個環節、區域都是最舒適的。」因此選擇了「優渥實木傢俱」，除了實木傢俱越使用越漂亮之外，外觀簡單大方且好整理，更重要的是家具的導圓設計，不怕撞到，讓在家裡走路不看路都變得理所當然。

養了3隻貓的劉雨柔，沙發首選貓抓布材質的優渥實木「Poti波緹一字型沙發」，和毛小孩一起躺著睡、趴著睡也不擔心。(優渥實木/提供)

與老公都有一雙長腿的劉雨柔為客廳空間挑選了一張極為舒適的「Poti波緹一字型沙發」。客製化沙發布套，能選擇自己喜愛的顏色做跳色。劉雨柔為了愛貓選用了耐抓且有防潑水處理材質的貓抓布套，座椅深度還能夠容納夫妻倆的大長腿，經常讓才剛睡醒的她坐在沙發上一不小心又睡著。擺放在沙發旁邊的「梣木設計休閒椅」及「造型椅凳」，更讓她直呼這是一張被施了咒語的椅子，其實這張座椅原本不在選購清單中，在參觀過程中由於腳痠坐下來休息，瞬間的貼合度讓她感到驚艷。休閒椅的每個角度與弧度似乎都經過精心計算，躺下去的那一刻真的不會想要再站起來。座椅送到家後無論是白天看書、吃早餐、欣賞窗外風景，到了晚上的電影時光也都是劉雨柔的專屬后位，每個來訪的朋友更是一坐成主顧，久久不肯起身。而客廳的「經典長方四抽大茶几」，擁有足夠的收納空間，設計簡單又大方，即使坐在地上，腳也能夠伸直，完全不怕客人太多沒地方坐。

優渥實木「梣木設計休閒椅」，讓劉雨柔笑稱這是一張被施了魔法的椅子，一坐下去就起不來，連來訪的朋友也一坐成主顧。(優渥實木/提供)

走進餐廳可以發現由於夫妻倆身高的關係，餐桌採用吧檯式的設計，餐椅也為此挑選了「王子高腳椅」。100%全實木材質，椅面及椅背為圓弧收邊，凹球型的坐面，可以與臀部完全貼合，超級符合人體工學。「彩色款彎曲靠背扶手布餐椅」則是因為坐起來實在太舒服了，所以將它放進書房成為辦公椅。劉雨柔認為一張好的椅子，不管擺放在哪個空間都美、都實用才是最重要的，而這張餐椅更讓自己不管是沉浸在工作中，或是埋首於書堆中都不再覺得腰酸背痛坐不住。新家的二樓則是劉雨柔與老公的主臥室，主臥的床架則是選用有「漂浮床」之稱的「日落床架」。這款床架遠遠看就像是騰空一樣，最大的特色就在於內縮腳的設計，不用擔心經過時會踢到腳趾頭，尤其是像劉雨柔這麼大喇喇的女孩最適合了，更推薦給家裡有老人小孩的更要購買。床底的空間足以讓掃地機器人進入打掃，大大地解決清潔上的困擾，既輕鬆又方便，更成為愛貓們的秘密基地。

床腳內縮設計的優渥實木「日落床架」，遠看就像騰空一樣，讓劉雨柔走路不看路，也不擔心腳趾頭撞到，腳還可以伸到床底下做體操。(優渥實木/提供)

劉雨柔表示：好的傢俱真的很重要，自己賺了錢捨不得玩樂，但是會願意將積蓄投入在提升生活品質上。在外面辛苦工作一整天，回到家追求的就是「舒適」。優渥實木以使用人的觀點出發，以消費者使用經驗為考量，設計生產自然健康的實木傢俱，以提供最貼心、符合空間使用的傢俱，將實木帶進每個人的家居生活。

身材高挑的劉雨柔，選擇「王子高腳椅」當餐椅，椅座椅背都是圓弧收邊，凹球型坐面，符合人體工學，坐再久也不累。(優渥實木/提供)

長時間在書房上網的劉雨柔，將優渥「彩色款彎曲靠背扶手布餐椅」當成辦公椅，舒適的靠背及扶手讓她久坐不腰痠，工作特別有效率。(優渥實木/提供)