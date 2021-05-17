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A Wonderful Mixed Style沉穩大氣 混搭出美好溫馨空間

聯合新聞網 / 時尚家居

資料暨圖片提供｜歐德集團 撰文｜謝佳真&張容慈

房屋經過40年歲月洗禮，最初的面容逐漸斑駁，狹長型的格局如何呈現寬廣空間更是一大挑戰，歐德設計師林巧倫大刀闊斧改變廚房、衛浴的配置與格局，利用深淺顏色對比塑造大氣明亮的寬敞感，工業風鐵件和現代風家具精心混搭出舒適的家居氛圍，讓老屋回春散發新光芒，從開門的瞬間，就深刻感受家的美好自在。

沉穩大方的深色系統櫃，搭配淺色木地板與白灰色的壁面、地磚。(歐德集團/提供)
沉穩大方的深色系統櫃，搭配淺色木地板與白灰色的壁面、地磚。(歐德集團/提供)

更動格局空間放大術

扣除陽台、浴廁等，屋內實際坪數約19坪，為了使空間效益放到最大，設計師重新規劃格局，將浴室移到過往廚房位置，新廚房則改為開放式與客廳相連，讓長型屋呈現通透效果。由於屋主喜好深色木紋，在此基礎上，設計師於多處配置沉穩大方的深色系統櫃，搭配淺色木地板與白灰色的壁面、地磚，利用色彩對比放大空間，並於天花嵌入小嵌燈打亮室內，營造出超越原有坪數的開闊感。沙發上方原有的梁柱，造成天花左右兩側高度不一，設計師巧妙利用落差，透過淺色和深色系統櫃做跳色及領域區分，製造出趣味高低變化，讓空間更顯活潑豐富。

兼具梳妝台功能的長型書桌，更衣室櫥櫃不設拉門，方便收取。(歐德集團/提供)
兼具梳妝台功能的長型書桌，更衣室櫥櫃不設拉門，方便收取。(歐德集團/提供)

善用色系材質，塑造空間表情

推開家門，淺色六角花磚明確區隔出玄關與客餐廳，黑框圓弧長虹玻璃屏風、仿石紋穿鞋椅為此區奠定黑色色調。量身訂製電器專區的石墨礫黑色系統櫃和鏡面冰箱，到深褐色仿石紋舒然銘板電視牆、主臥低調輕奢華的咖啡色系床頭板，一條色彩走廊自玄關串聯臥室，從黑過渡為褐色，提升全室的質感和流動性。設計師大膽選用霧深藍作為客廳牆面跳色，讓進門視覺焦點凝聚於此，並運用淺色沙發與軟件，在沉穩大氣之中，添加舒柔與輕快質地，混搭出耐人尋味優雅氛圍。廚房牆面施以鄉村風巧克力磁磚，運用上櫃遮蔽管線，搭配層板開放式收納，與系統板材結合鐵件打造的餐桌合而為一，再以深色木紋櫃延續至客廳，混搭工業風與鄉村風，極具個人特色餐廚空間就此產生。

主臥室以奶茶色油漆佐以木質色系統櫃。(歐德集團/提供)
主臥室以奶茶色油漆佐以木質色系統櫃。(歐德集團/提供)

化零為整，美化與機能兼備

為了避免系統櫃壓縮空間，設計師搭配鐵件及灰玻滑門放大視覺效果，也為房屋加入濃厚的工業風因子。沙發上方梁柱藉由封天花、反間接照明方式消弭視覺突兀點，背牆的梁柱則採用整面的白色木紋系統櫃遮擋，不僅美化視覺、拉齊空間線條、加大寬廣感，更增加收納空間，讓少用的雜物找到適合的歸宿。

主臥室以奶茶色油漆佐以木質色系統櫃，在陽光灑入下呈現溫暖的氛圍。另闢獨立大收納量的長條型更衣室，以及兼具梳妝台功能的長型書桌。更衣室櫥櫃不設拉門，一目了然、方便收取之餘，更兼顧展示功能，視覺風格上符合業主需求，機能上也便於整理、收納，構築最省心，也最舒適的休憩空間。

《時尚家居98》
《時尚家居98》

歐德系統傢俱設計師∣林巧倫

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