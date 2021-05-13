實用與機能兼備 打造最舒適的商辦衛浴

資料提供｜凱撒衛浴 整理撰文｜杜玉婷 攝影｜吳榮邦

(圖/純白簡約工業風格商辦公間。)

由室內設計師與建築師業主聯手，在純白工業風商辦空間，衛浴空間以CAESAR 凱撒衛浴的時尚簡約之美，體現於整體風格的延伸，並兼顧機能性與舒適度，堅持每一件衛浴應有的品味，不因空間屬性不同而有分毫差異。

(圖/業主陳逸軒建築師(左)，設計師程于純(右)。)

純白工業風 俐落線條呼應衛浴選品原則

作為25坪商辦場域，為營造室內的開放與明亮，身為業主的陳逸軒建築師，希望從工作與會議主區延伸至衛浴空間，都能保持一貫的簡約與俐落，以純白工業風打造出既自在又時尚的辦公空間，氣氛營造主要來自家具家飾與設備精品的精選搭配，即使踏入衛浴間依舊能感受品味的講究與刻畫，如此體貼辦公者的使用與視覺的雙重享受，CAESAR凱撒衛浴功不可沒，從外觀造型流線的單體省水馬桶到一體成形的極簡面盆浴櫃組，顛覆商辦價格至上的選品原則，質感與品味是王道，也是快樂工作的最大泉源。

(圖/摩登家具打造復古商業空間。)

有溫度的人性設計 時尚簡約的生活品味

著手建築師業主的個案改造，除了全室刷白，程于純設計總監更賦予空間溫度與層次，從刻意裸露的粗獷天頂、虛實交替的會議區灰玻隔間、鋪滿全室的木紋地板，最令人業主與設計師都滿意的還是衛浴能將溫暖與美感集大成，在暖黃紋理主調前，把「時尚簡約」經營出品質保證的CAESAR凱撒衛浴，每一個單品都各自精心設計，外型簡約的單體馬桶、高收納機能的立體盆浴櫃組、大器的防霧化妝鏡，組合成最合適的整體空間搭配。

(圖/茶水間是令人放鬆的舒適空間。)

重視消費者體驗當到 時尚與機能兼備

除了時尚簡約的外型設計，重視消費者感受的CAESAR凱撒衛浴，不斷在機能上追求實用、高品質與效能得提升。馬桶不僅擁有國家認證金級省水、抗汙抗菌奈米標章，還有日本SIAA認證的抗菌馬桶蓋，不僅好沖洗更注重居家健康訴求；面盆設計以獨家的FFC造瓷技術完美製作出線條流利的造型面盆，搭配一體結合的俐落極簡浴櫃，整體仿若懸浮於空間般的輕盈時尚。

(圖/凱撒衛浴金級省水馬桶設計簡約，實用與機能兼備。)

衛浴空間的規劃與選品不因商辦屬性而有絲毫落差，設計師與建築師業主聯手打造重視使用者感受的舒適氛圍，堅持衛浴應有的時尚與品味，讓原本商用空間更增添幾分舒適的居家生活感。

(圖/凱撒衛浴高收納機能的一體成形面盆浴櫃組。)

地 址∣台北市市民大道

設 計 師∣坤儀設計 程于純

室內坪數∣24坪

(圖/凱撒衛浴立體面盆。)