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超馬媽媽安全健康幸福宅開箱！無障礙空間設置 展示榮耀回憶

聯合新聞網 / 時尚家居
(圖/歐德設計師李君旋(右)為超馬媽媽邱淑容(左)打安全健康無障礙幸福宅。)
(圖/歐德設計師李君旋(右)為超馬媽媽邱淑容(左)打安全健康無障礙幸福宅。)

曾為台灣超級馬拉松全國紀錄保持人的邱淑容，歷經失去雙腿的人生劇變，但憑著永不放棄的毅力與韌性，以樂觀態度面對生命難關，帶給社會大眾充滿希望的正向力量，讓許多人暖稱她為「超馬媽媽」。凡事要求完美，對居家裝潢也不馬虎的超馬媽媽，不但希望賦予全家人安全舒適的生活，更希望不倚賴別人獨立自理，遂找上使用無毒、低甲醛的「健康綠建材」的歐德系統傢俱，為她打造幸福宅。

(圖/設計師靈活運用歐德系統傢俱及巧思創意，設置可展示數百座獎盃、獎牌展示櫃，裝載超馬媽媽滿滿榮耀。)
(圖/設計師靈活運用歐德系統傢俱及巧思創意，設置可展示數百座獎盃、獎牌展示櫃，裝載超馬媽媽滿滿榮耀。)

居家裝潢首重安全健康的超馬媽媽，期盼擁有明亮寬敞的居住環境，設計師李君旋拆除介於客餐廳間的磚牆，改以一道半高雙面櫃串接兩個場域，梳理出簡潔流暢的開放式動線。考量獲獎無數的超馬媽媽擁有許多獎盃和獎牌，規劃大容量收納展示櫃，利用窗簾桿結合掛勾組合，玩轉出不同展示榮耀的方式。傘架型開放展示區及磁性黑玻留言板作為照片牆，承載與家人相處的美好回憶。

(圖/拆除客餐廳磚牆使空間明亮寬敞，歐德設計師以半高雙面櫃串接兩場域，餐吧檯合宜高度，讓超馬媽媽久坐不累，開心與朋友聚會。)
(圖/拆除客餐廳磚牆使空間明亮寬敞，歐德設計師以半高雙面櫃串接兩場域，餐吧檯合宜高度，讓超馬媽媽久坐不累，開心與朋友聚會。)

考慮超馬媽媽行動不便，設計師規劃一系列無障礙空間，彌補日常使用不便之處。牆面增設溫潤原木無障礙安全扶手；餐吧檯掌握合宜高度，讓超馬媽媽久坐不累；收納櫃櫃門採用無把手設計、衣櫃轉角導斜角修飾，避免碰撞受傷；更換原採推拉門衛浴改滑門形式，便於放置專屬洗澡椅，方便穿卸義肢及進出等巧思細節，讓超馬媽媽在人生下半的跑道上行動自如，無拘無束的自由生活。

(圖/超馬媽媽擁有驚人毅力及樂觀態度，對居家裝潢也不馬虎，選用無毒、低甲醛「綠建材」的歐德傢俱打造幸福宅。)
(圖/超馬媽媽擁有驚人毅力及樂觀態度，對居家裝潢也不馬虎，選用無毒、低甲醛「綠建材」的歐德傢俱打造幸福宅。)

對風水也有研究的超馬媽媽，希望藉由良好的風水佈局，為家庭招來好運勢。在設計師細心規劃下一一化解。玄關入門的虎邊加裝鏡子為男主人的運勢及事業帶來助益；客廳45度斜對角的「明財位」，運用柱體規劃紫晶洞聚氣納財；臥房床頭對門窗禁忌，重新調整格局以造型線板設計床頭板，運用滑門遮擋窗戶，避免犯小人及漏財；床位不可單邊靠牆又能滿足大量收納需求，巧妙以上掀式和大抽屜收納的臥榻作為床架，並增設30公分寬度，滿足雙邊下床的需求，一舉解決兩道難題，成功營造出招財納福的風水旺宅。

(圖/歐德設計師調整主臥原先不良格局，以線板滑門修飾對外窗，為注重居家風水的超馬媽媽全家帶來好運勢。)
(圖/歐德設計師調整主臥原先不良格局，以線板滑門修飾對外窗，為注重居家風水的超馬媽媽全家帶來好運勢。)

為了愛美又有品味的超馬媽媽，設計師規劃專屬的「女王更衣室」，依據衣物特性及雜物的收納需求，以最方便的滑門及機能設計，加裝大面全身鏡，讓超馬媽媽梳妝、穿搭一次到位。

(圖/歐德設計師使用比床墊多30公分的上掀式臥榻，增加收納空間，解決單邊下床禁忌，一舉兩得讓超馬媽媽好開心。)
(圖/歐德設計師使用比床墊多30公分的上掀式臥榻，增加收納空間，解決單邊下床禁忌，一舉兩得讓超馬媽媽好開心。)

設計師從玄關端景鞋櫃、儲藏室、吧台餐櫃，到臥房的衣櫃、臥榻及更衣室等，給予有條不紊的收納方案，將坪效發揮極致、賦予明亮簡潔及風水布局。看著實用度高、安全又美觀的新家，超馬媽媽滿意地說道：「感謝李君旋設計師與歐德團隊提供量身訂製的專業服務，滿足了家庭每一個成員的需求，讓我們在完工之後無須等待，立馬入住，開啟期待已久的理想生活。」

(圖/專屬女王更衣室，便利的機能設計，大面全身鏡，無障礙安全扶手，歐德讓愛美的超馬媽媽梳妝穿搭，安全到位。)
(圖/專屬女王更衣室，便利的機能設計，大面全身鏡，無障礙安全扶手，歐德讓愛美的超馬媽媽梳妝穿搭，安全到位。)

《時尚家居97》
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