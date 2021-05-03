《美的信使- 煉泥術》沙龍展 紐約蔡爾平藝術家+大阪岡本孝攝影師

在中國, 女媧捏泥造人; 或聖經中, 上帝用泥造亞當; 希臘神話中，也有普羅米修斯用火和土捏出人; 阿拉伯的創世神話說，同樣是泥土造人; 紐西蘭的毛利人, 依舊是取河邊泥土造人....等, 在如此多的巧合下可知, 煉泥術在不同文明, 從古至今皆與人類習習相關 。

(圖/彩鑲瓷作品《彩蝶》)

疫情下的台灣, 讓許多藝術家或專業人士留下來, 在奇異恩典下仍可以舉辦展覽來傳遞美麗的力量與感動, 在紐約將近40年以「彩鑲瓷-雕塑與微雕塑」著名的藝術家蔡爾平, 與來自日本大阪的攝影師岡本孝因而相遇, 在倫敦策展人陳欣婷的策畫下,以《美的信使-煉泥術》為主題, 藉由作品來傳遞人的情感與其信念。

在紐約30多年的藝術家蔡爾平與莊惠芳夫婦, 在美國找到屬於自己的創作語言- 以瓷土煉泥創造了- 雕塑與微雕塑「彩鑲瓷」作品, 並在美國獲得許多大獎, 包括2019同獲頒美國MOCA傑出藝術家「傳承獎」,以泥塑造「美的信使」,並與當代人類產生更多連結與對話, 並表示 「藝術不只存在博物館, 穿戴的微雕塑作品不只是貴重寶石，當我們選擇一件配在身上的微雕塑時，傳達了我們的信念，鼓勵每個人重新省思體會生命意涵，當作品與你產生對應，才有真正的價值。」

(圖/彩鑲瓷作品《大龍蝦》)

旅台日本攝影師岡本孝, 京都佛教大學畢業, 電視劇，電影，MV，雜誌等演員與男模。來台六年多, 與萬華、龍山寺建立特殊情感, 經常徘徊並紀錄廟宇時, 感念臺灣傳統建築廟宇的裝飾，透過鍊泥而成的作品, 成為聚集祈禱的信使; 也透過拍攝萬華許多蝴蝶或被眷養的變色龍等, 與蔡爾平藝術家作品互相呼應, 提醒人們愛護自然並謙卑尊重, 讓人與自然能和諧存在。

雖然老天選了日本籍父母，但其實岡本孝自認是屬於這裡的；來台初期，居無定所的他，初來台灣待在西門町，甚至最落魄的時候還睡過台北龍山寺公園。 攝影成為岡本孝和台灣土地、人情更深刻的連結,甚至計畫把一系列記錄台灣日常的攝影作品帶回東京和家鄉大阪發表。

展出時間2021/ 5/1-6/12 於京倫會所(台北市中正區臨沂街44巷1號, 洽詢電話 02-2356 9188。

(圖/《美的信使- 煉泥術》沙龍展策展人陳欣婷(左)及彩鑲瓷藝術家蔡爾平(左))

旅美藝術家蔡爾平- 長於雲林北港, 國立台灣藝術大學（前國立藝專），紐約帕森設計學院(Parson's School of Design)主修雕塑，後又進 New York Studio School 修習前衛繪畫，獨創結合陶瓷與金工的「彩鑲瓷」技法，2019獲頒美國MOCA傑出藝術家「傳承獎」（Legacy Awards Gala）與其他全美大獎,美國名女人歐普拉、希拉蕊也收藏, 並曾於美國與台灣許多博物館展出, 如紐約美國自然歷史博物館、費城藝術博物館、PISMO、紐約馬克．密立肯（Mark Milliken）藝廊、台北故宮、台灣歷史博物館、奇美博物館與屏東海生館等。

旅台攝影師岡本孝, 來自日本大阪, 演員、模特兒、攝影師

多次舉辦攝影展, 舞台劇演出國家戲劇院的『1895火燒庄』,

其他MV 廣告，雜誌等拍攝, 近期電影，電視劇作品有:《女孩上場》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《日據時代的十種生存法則》、《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》、《自畫像》、《先生媽》、《三立軍官情人 》、《HBO 腦波小姐》、《生生世世》

旅英策展人 陳欣婷- 倫敦大學博物館學博士生 ; 倫敦大學/ 臺北市立大學雙碩士,現任英國ST ARTE策展藝術公司(亞洲區總經理/ 英國策展人); 英國倫敦Feeling Arty藝術授權平台(策展人); 台灣待用課程協會(執行長);國王十字藝術社(創辦人)￮ 曾任台北101尊榮俱樂部(策展人)：策畫14個藝術家與收藏家展覽，包括獲美國白宮頒發的全美大獎的蔡爾平、 台灣藝術大師楊柏林、台灣一代油畫大師楊三郎、曾肅良、林曉同等藝術家與香爐、瓷器等國內外收藏家作品。