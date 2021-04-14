廚房龍頭也可以很時尚 馬卡龍色系水龍頭為廚房注入新活力

水，是生活必需品之一，更是萬物生命的來源，而水容器的出現更為人類歷史開啟了全新的篇章。巧時代衛浴的全新作品，Chapter 2系列抽拉式廚房龍頭，顛覆了人們對傳統廚房龍頭的印象。

Chapter 2系列抽拉式廚房龍頭融合了東西方水容器的概念和意象，搭配現代的線條設計，呈現出簡約的美學風格。360度可旋轉式的龍頭設計，讓Chapter 2系列抽拉式廚房龍頭可以滿足雙水槽的洗滌需求；抽取式洗滌器可抽出延長約30公分，讓洗淨水槽或洗滌廚房用品更便利。而洗滌器上的快速切換開關，通過50,000次的壽命測試，可讓使用者自由切換柔軟水柱或強力花灑。此外，考量到冬天用冷水洗滌時手部時常會凍僵的困擾，Chapter 2系列抽拉式廚房龍頭貼心採用冷熱水控制陶瓷閥心，使用者可透過旋轉把手調整水溫，左右旋轉各達45度，以自己感到最舒適的水溫洗滌。

(勝泰衛材提供)

材質的部分，Chapter 2系列抽拉式廚房龍頭的本體和洗滌器頭為銅材質；而有別於傳統龍頭的單一色調，巧時代設計團隊大膽地使用時下流行的蒂芬尼色和馬卡龍色等年輕色系，以粉體烤漆為用戶提供了多種顏色選擇，滿足新一代的互動需求外，也更加提升產品表面處理的品質。不銹鋼出水口結合迷人的本體和明亮的外觀，為廚房空間帶來充滿活力的氛圍。產品未上市先轟動，Chapter 2系列抽拉式廚房龍頭於2020年的德國紅點設計獎和芝加哥GOOD DESIGN設計獎大放異彩，便利的實用性和獨特的外觀設計吸引了評審們的青睞。

(勝泰衛材提供)

全新的Chapter 2系列抽拉式廚房龍頭為廚房注入一股新活力，不但融合了傳統水容器的意象和現代抽拉式洗滌器的設計，也採用大膽鮮明的色彩配置，創造出簡單而優雅的產品，也預示著嶄新水容器時代的到來。