便利於生活 智慧才有意義

聯合新聞網 / 時尚家居

衛浴是家具的一環，更是生活中不可或缺的空間，當然也值得用心選擇

隨著生活品質的提升，人們也越來越注重產品所帶來的美學的視覺饗宴，居家空間的各個角落都可以看見不同的風格特性，就連在浴室，也能夠擁有飯店般的舒適享受。結束了一天疲憊的行程，只想好好地放鬆。進到了屬於個人的空間，你想對自己說甚麼？

恆於心 專於質

恒潔衛浴有限公司創立於1998年，致力於以新技術為消費者創造美好的生活體驗。為追求領先行業的研發技術，目前恒潔擁有幾十項產品的專利技術，以打造出完美的產品以及精湛的設計為主要目標。

中西合一 當潮一品

近期，恒潔推出的Q9智能馬桶榮獲美國IDEA工業設計大獎及中國沸騰杯。兼具外觀的流線性以及功能的實用性，結合EQ與IQ的智能馬桶，讓使用者能夠更舒適地享受；人只要一靠近，就會自動掀蓋；簡單的一鍵旋鈕設計，即可以享受到頂級的SPA按摩，讓全家人都可以很輕易地使用；更可以控制水溫、調節清洗強度；再加上施有微晶抗汙釉面的瓷器，讓維持清潔不再是擾人的難題。

搭配上結合東方元素與西方新古典主義的實木浴室櫃，讓空間的層次又更往上提升。實木浴室櫃使用進口環保AA級橡膠木板材，具有天然的抗潮防霉的功效；外層五層保護漆，提供全方位的保護；以及優質的五金配件，在使用上性能穩定、自動緩衝靜音閉合，提供一個安靜舒適的使用環境，非常適合懂得生活品味的你。

家的配置，由你決定

可曾想過，衛浴也是可以很符合潮流的嗎？在過去，傳統的刻板印象，限制了人們對空間的規劃，也限制了人們在個人空間追求舒適的感受。殊不知，原來在這個小空間裡，也能夠有不一樣的體驗，甚至能夠展現個人的風格品味。恒潔所擁有不同的風格品項，絕對會顛覆你對衛浴的想像！你，準備好體驗了嗎？

《時尚家居97》
《時尚家居97》

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