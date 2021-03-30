Jennifer Tsai 蔡慧貞|首創藝術【再解構主義】設計教母轉型藝術家－開啟再生藝術密碼的無限可能

文／陳美芳 圖／知本設計 蔡慧貞JenniferTsai提供

摘國際近百座設計大獎 蔡慧貞Jennifer Tsai 從藝術歸零全新出發！

生長環境充滿藝術氛圍的蔡慧貞 Jennifer Tsai，曾祖父是國畫家，因而對「美」的執著成為她血液裡的DNA。她從設計師的身分出發，在過去30年職業生涯裡，一步一腳印走出自己的路，成為歷來台灣在德國紅點和iF設計獎獲獎最多的女性設計師。

在設計這領域上，屢獲殊榮與讚譽的她卻突然宣布歸零出發！這「歸零」指的是心境上的歸零。因為設計師的力量，是能以設計之力為客戶創造更多效益，但也因此在「創作」上有諸多考量與限制。如今蔡慧貞心中蘊含對的藝術之美的澎湃，讓她再也無法壓抑，決心拋開一切束縛，毫無保留的將自己投入在創作上，忠於自己的所思、所想、所欲說義 。

開創 REART「再解構主義」的藝術

“30年的積累和淬煉，是為了成就一份更高的自我挑戰而準備 “ 她的靈魂是東方的，她的思維是西式的，透過她獨有的方式來呈現，這都成為《RE!ART》的最佳養分。蔡慧貞Jennifer Tsai解釋「再解構主義」指的是突破材質、創作手法、畫風、現代與古典、東方與西方的疆域。《RE!ART》最大亮點是跳脫復刻原作的概念，以微觀視角再解構，以銅、鐵、鋁等多樣異材質，加上金箔、銀箔等精緻工藝的現代工法，融合古典與現代，碰撞出全新的當代創作符號。

《天生地養》蔡慧貞

《金珠攬月》蔡慧貞

《前瞻銀》蔡慧貞

《羽愛》蔡慧貞

≡≡≡≡≡≡≡≡≡