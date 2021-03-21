現代居家衛浴收納與美學並俱 打造簡約時尚都會風

衛浴｜凱撒衛浴 編輯整理｜杜玉婷 攝影｜賴壽山

俐落簡約的現代感線條，優雅舒服的視覺風格，加上完善齊備的人性機能與一物多用的高效收納，坤儀設計程于純總監將整體規劃從室內空間延伸至衛浴設計，尤其在小坪數格局中，把CAESAR凱撒衛浴設備的優美線條與強大機能發揮極致，兼具收納與猶有餘裕的寬敞感，老屋改造後的新居生活過得舒心又自在。

簡約時尚設計

現代居家衛浴強調收納機能與美學並俱

接手改造約二十坪都會型住宅，夫妻與兩成年女兒的組成，在房間規劃與浴室配置有間數底限要求，俐落舒服的視覺營造與強大收納需求成為設計主軸，業主更希望衛浴增加儲物角落，改善以往每天使用完就需把沐浴備品攜出的不便，但收納高明之處不在櫃子做好做滿，尤其針對坪數不大住宅，最首先考慮不能造成視線壓迫，尤其兩間浴室皆須具備沐浴功能，設計師為本案衛浴規劃重點即放在設備尺寸與外型的精準挑選與搭配上。

CAESAR凱撒衛浴一向以消費者的感受出發，外型設計時尚簡約，功能上同時兼具機能及舒適，因此在小坪數衛浴空間內，程于純設計師選擇Aqua Jet馬桶、一體搭配面盆浴櫃組、面盆龍頭、控溫淋浴龍頭、防霧化妝鏡、單桿毛巾置物架，不僅透過高收納機能的浴櫃來解決收納的問題，同時因全系列衛浴設備系出同門，更顯空間整體俐落，讓小衛浴也能舒適好用。

俐落外型 精挑尺寸讓空間視覺輕盈化

針對小坪數衛浴的設備選購，程于純設計師首重尺寸與一物多用原則，有時多出幾公分，視覺感受卻差之千里，本案使用近年很受歡迎的台灣時尚品牌CAESAR凱撒衛浴，不僅因為便利的衛浴管家服務，更齊備各種居家坪數、不同生活使用習慣的全系列產品，個案中CAESAR凱撒衛浴的面盆浴櫃組合即兼具一物多用效能，最佳搭擋的組合，讓面盆下方空間被充分活用，加上搭配整體簡約的純白時尚外型，櫃體無把手開門設計使用起來安全又流線好看，小巧思大大提升新居衛浴的質感與效用。

好用至上 舒心享受沐浴時光

設計師也建議業主在衛浴產品的挑選上先回想舊居生活中沐浴如廁時所在乎的點，忽冷忽熱無法定溫的淋浴出水、衝力不夠清潔費力的馬桶其實最讓人困擾；在入住兩個月後，業主對於整體空間到衛浴使用滿意度達200%！！因為除了針對尺寸與外型做選購依據外，最重要的是將功能考量入內，CAESAR凱撒衛浴Aqua Jet馬桶其強力、快速潔淨、省水、無死角的衝水效力，加上無水圈設計最不易藏殘垢；控溫龍頭則可一鍵鎖住溫度，冬夏恆溫淋浴舒服又盡興。

新家生活因一點一點的貼心考量而愜意自在，衛浴整體規劃與設備精選實是最大功臣！

凱撒衛浴鏡櫃、面盆浴櫃系列

CAESAR凱撒衛浴多款不同尺寸鏡櫃、面盆浴櫃組合，簡約時尚兼具空間收納；各式空間隨心搭配，超大容量的收納機能，滿足你對衛浴空間的想像。

地址∣新北市中和區景新街電梯大樓

設計師∣坤儀設計 程于純

室內坪數∣20坪

衛浴坪數∣約1坪

室內格局∣３房２廳２衛