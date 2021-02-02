Audo和Alchemist選擇AXOR成為衛浴設備的合作夥伴

Audo的衛浴空間設計

Alchemist的衛浴空間設計

著作權：AXOR / Hansgrohe集團。攝影師：Alex Dwyer和Søren Gammelmark

矗立於哥本哈根歷史悠久之工業港口Nordhavn中，一幢20世紀初期的新巴洛克式建築，如今已擁有全新的面貌。眾所周知，在全球邁向數位化的時代，Audo大力提倡及致力促進人與人之間的連結交流。丹麥設計公司MENU之創始人Bjarne Hansen和Norm Architects的共同創始人Jonas Bjerre-Poulsen，將Audo打造成一個複合式空間，讓本地和來自世界各國的創作者齊聚一堂，在此小酌、享用美食、討論創作計畫，或單純分享對美的體驗。

Audo複合式空間包括餐廳、咖啡館、共享的辦公室和活動空間、概念店等。而遊客最欣賞的是酒店提供十間各具設計特色的房間，呈現出Norm Architects知名之溫暖、「柔和極簡主義」風格的客房。Norm選擇採用AXOR Uno龍頭，將細膩、精緻的美學延伸至浴室。其中一個浴缸更採用AXOR Signature客製化服務，透過此項設計，將落地式AXOR Uno浴缸龍頭的出水口，轉換為尺寸適合安裝於浴缸邊緣的出水口。無論何種設計，Norm均能善用AXOR FinishPlus的表面，並透過選擇豐富的材質和色彩，使酒店的每一間客房均呈現出不一樣的氛圍和景觀。AXOR Uno與所有的設計元素均能和諧共存，無論是營造「月球」情境的拉絲黑色鉻金屬，或洋溢「森林深處」氣氛的拉絲青銅。其他飾面則包括拉絲黃銅和不銹鋼鏡面，除AXOR Uno龍頭外，浴室內亦配備了AXOR淋浴設備，例如350頭頂花灑，配備讓淋浴者感受到彷彿被繭包覆般的PowderRain綿密細緻水珠。頂樓客房配備奢華的AXOR ShowerHeaven頭頂花灑，樓下廚房則是採用吸睛的AXOR Citterio Semi-Pro廚房龍頭。

「丹麥建築師傾向於使用相同的本土品牌，而我認為嘗試一些不同的做法會很有趣。」Hansen解釋他們採用AXOR的決定。「這是一次非常密切的合作。」Bjerre-Poulsen補充說明：「我們非常喜愛AXOR提供的各種出色飾面，希望每一層樓和每一個房間都能使用不同的材質和色彩。我認為AXOR的飾面呈現出最適合的色調和表面質感，是精湛工藝的極致展現。」

通過模糊工作，商店，家庭和待客之間的界限，Audo促進了一種新型的創意交流，AXOR就是其中的重要組成部分。。Audo的拉丁文詞源能完美傳達此概念：Ab Uno Disce Omnes–從一個簡單的起點開始，通往浩瀚無垠的學海。

Alchemist：享受美食樂趣的新世界

在Alchemist定必能度過一個令人難忘的夜晚。這一家哥本哈根餐廳自2019年開幕以來，因極富創意、廚藝精湛的菜餚和精心設計的用餐體驗，而獲得米其林二星的評等。廚師暨共同經營者Rasmus Munk與Studio Duncalf一起重新演繹此處–曾是丹麥皇家劇院之布景製作工作室的空間。運用現場演員和視覺技術，展現Munk自成一格的「全面性料理」。Alchemist將帶領賓客穿越霓虹燈大廳，經過塗鴉噴漆的牆壁和高聳的13公尺酒櫃，踏上一段奇特的感官之旅。由負責活絡氣氛的服務人員、表演者和32位廚師組成之團隊，將在5幕演出中，供應50道佳餚的菜單。如果賓客在旅程中步入洗手間或廚房，將能欣賞到這一家餐廳採用AXOR三個系列的產品，而非單一系列產品。

Alchemist選擇AXOR Starck Organic、AXOR MyEdition和AXOR Citterio，結合AXOR FinishPlus的獨家個性化服務。AXOR Starck Organic電子龍頭搭載了精準的紅外線感應器，讓使用者無須手動操作龍頭，同時可以減少用水量。AXOR MyEdition臉盆龍頭極具個性化的設計，並配備PowderRain技術，可以將肌膚包裹在如繭般的綿密水珠中。AXOR Citterio是現代衛浴設計的標誌之作，其幾何造型和無比平滑的表面，能讓使用者留下難忘的印象。Alchemist採用的各系列龍頭均為拉絲黑色鉻金屬表面，是AXOR FinishPlus多達10種獨特表面的款式之一。

「我成為一位廚師，是因為可以影響人們，我的最終目標是透過美食改變世界。」Munk表示：「在Alchemist，我們有機會讓客人暫時離開平凡的日常，進入超越時空的維度。」Alchemist有多達7,000位賓客在等候，Munk已經找到認同其美好願景的受眾。Alchemist在面對一系列當今社會（包括政治和環境）的迫切議題下，設計出既奢華又充分流露出自我意識，美味又發人深省的菜單。由北歐《White Guide》評選為丹麥最佳餐廳的Alchemist，成功開創出一個藝術、美食和科技交匯的空間，在此用餐的人們，將能體驗最豐富的味覺享受，同時展開最深刻的省思。

AXOR秉持追求完美的態度，開發、設計與製作龍頭、花灑及奢華的衛浴和廚房配件。採用極致美學外觀及先進技術，創作出風格前衛、獨一無二的系列作品，今日，部分作品已成為衛浴設計中的經典。這些傑出的設計共同體現了「形式追隨完美」的名言：產品的開發流程不斷進行改進，直至無法再增減任何元素為止。25年以來，我們與世界知名的設計師合作，秉持此精神創作出無數引領時代潮流的設計作品，合作的設計師包括：Philippe Starck、Antonio Citterio、Jean-Marie Massaud和Patricia Urquiola。AXOR為Hansgrohe集團旗下的品牌。