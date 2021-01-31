藝術於俯拾之間 Art In Details

撰稿│宋秋美 空間設計暨圖片提供│DHIA 黃靜文室內設計

創新求變，對現代人而言不僅侷限於商業科技領域，對家的想像及探索的企圖也試圖展現在生活空間。黃靜文設計總監藉由異材質的靈活運用、彩度的明暗搭配，打破傳統的空間配置，更將藝術品融入設計中，用此體現居者的人文底蘊。

遠眺山海 藝文優雅生活

當初黃靜文設計師探勘案場時，發現落地窗可眺望市區，同時可觀覽山巒與海景，在此優良的先決條件下，設計師運用大面積玻璃窗的優勢，將室外自然綠景結合陽台造景，搭配室內處置得宜的配置，讓沙發座位區及用餐區的位置能輕鬆看到室外景觀，讓室內外充分的融入生活。

居住者是一對充滿人文氣息的夫妻，設計師在玄關區規劃了台灣藝術家的藝術品陳列區，同時透過通透感的展示光牆來展示居者的收藏品，讓人彷彿步入畫廊之中。立面設計以木質的圓弧造型加上錯落的燈光配置來柔化空間，而多元的異材質搭配，賦予活潑有趣的空間語彙。

客廳、餐廳及吧檯這三個主空間的開放設計，放大了豪宅該有的空間尺度，而橢圓形的吧檯呼應著木質的圓弧牆，打破了原本垂直水平的空間配置，這是黃靜文設計師期望能提供給居住者一個不一樣的空間體驗 。

異材質豐富空間 同時保有安穩調性

此案的特點，即是大量使用異材質結合，設計師運用巧思與比例拿捏，讓異材質結合，豐富空間語彙外，又能保有人文質感的穩定調性。

餐廳的天花板及端景牆運用多種複材質結合，讓空間產生趣味性也呈現不同質感。天花板的邊框以鈦金屬描繪輪廓，其中運用木皮、圖案輸出、壁紙、玻璃.....等多樣材質，透過適當分割及顏色配比讓藍天綠地的意象呈現其中，餐廳旁的皮雕門片，隱藏了冰箱、咖啡機.....等的功能，皮雕門同時也呈現了一種藝術感，呼應設計師將藝術品如入空間的設計初衷。設計師運用橢圓吧檯及圓弧牆面，巧妙隱藏了兩個儲藏室及進出廚房的門片，讓空間簡潔俐落，進而穩定視覺，以一彎圓潤弧型線條，圍攏全室。

小孩房同樣以各自喜好的風格，讓藝術融入其中：女生孩房以法國手工壁紙點綴藍天氣息，線條柔和；男孩房展示牆面運用噴染、手工刷具做細節處理，照明設計置中牆面。外框另以鐵件呈現立體感，透過燈光變化，白晝黑夜的空間表情隨之變化。

空間小檔案

室內坪數：157坪

設計風格：混搭風

空間格局：3房2廳

房屋類型：電梯大樓

建材使用：進口磁磚、皮雕、鈦金、實木地板、鐵件