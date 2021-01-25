石界團結相會桃園 270件雅玉石珍品大溪展出

衛福部立桃園醫院群聚感染擴大，5縣市先後祭出「避桃令」！就在這個時候，中華雅石藝術總會理事長許效舜挺桃，1/23日上午10點在大溪古蹟園區「特色展銷館」舉辦第三屆第一次全國會員成果大展暨雅玉石精品推廣登場。

這是桃園市大溪中正公園百年來首次舉辦全國性的文化大展！活動現場冠蓋雲集，包括議長邱奕勝、市議員李柏坊、文化局長莊秀美、觀旅局長楊勝評、本藏師父、台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲、獨家報導社長張淯以及全台各縣市石友會會長等人士蒞臨，副總統賴清德亦送來賀電。全場活動並採實名制，要求參加者要戴口罩、量體溫、以酒精乾洗手，落實防疫措施。

此次展覽將展出各式各樣的奇岩怪石，包含由許效舜珍藏來自台東的西瓜石-鴨~確無聲、中國長江石-美少女、中國來賓捲紋石-立地成佛、台灣碧玉-三代同堂、中國大化石-玄武獻瑞、台東南田石-美猴王、三民黑石-烽火思鄉台、台東南田石-熊貓、中國烏江石-達摩、宜蘭鐵釘石-巧奪天工、中國鴛鴦彩陶石-天眼、中國廣西大化石-高台迎曦、印尼葡萄瑪瑙-長年松、中國陝西嘉陵彩-佛手岩、中國彩陶石-太極…等等。

桃園市文化局長莊秀美特別代替正在加強防疫工作的鄭文燦市長前來致意，她表示，大溪是人文薈萃之地，有濃厚的文化底蘊，雅石在此展出有特殊的意義！在桃園面對這麼艱難的時刻，雅石展所散發出的正能量正是給我們最好的慰藉，盼望文化活動與賞石活動藉此得以遍地開花！

觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園有三條老街，和平、中山、中央老街，含有重要景點的帶狀線，這三個旅遊帶的亮點，我們已經期待了好幾年，要想辦法讓它活絡起來，讓大家看到各種精彩的雅石！

許效舜認為，「以石養石」是收藏家的收藏之道，目的不是為了錢，而是為了買到更好的奇石，而且這樣的玩石，不僅不影響家庭經濟，反而對收藏會有幫助，除了能讓雅石可以交流外，更能是一門投資的生意。

中華雅石藝術總會第三屆第一次全國會員成果大展暨雅玉石精品推廣展銷會，從1月23日至2月21日在桃園大溪區中正路51號，展開為期一個月的活動，有會員收藏家們的雅石精品展出，及來自全世界不同石種藝品，這些石頭各異其趣、渾然天成，堪稱大自然的傑作，許效舜特別強調，此次展售的雅石，不但好看、好摸、好買，看得到、摸得到、還買得到，而且價格都十分親民。雅玉石珍品大溪展出

衛福部立桃園醫院群聚感染擴大，5縣市先後祭出「避桃令」！就在這個時候，中華雅石藝術總會理事長許效舜挺桃，1/23日上午10點在大溪古蹟園區「特色展銷館」舉辦第三屆第一次全國會員成果大展暨雅玉石精品推廣展銷會。

這是桃園市大溪中正公園百年來首次舉辦全國性的文化大展！活動現場冠蓋雲集，包括議長邱奕勝、市議員李柏坊、文化局長莊秀美、觀旅局長楊勝評、本藏師父、台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲、獨家報導社長張淯以及全台各縣市石友會會長等人士蒞臨，副總統賴清德亦送來賀電。全場活動並採實名制，要求參加者要戴口罩、量體溫、以酒精乾洗手，落實防疫措施。

此次展覽將展出各式各樣的奇岩怪石，包含由許效舜珍藏來自台東的西瓜石-鴨~確無聲、中國長江石-美少女、中國來賓捲紋石-立地成佛、台灣碧玉-三代同堂、中國大化石-玄武獻瑞、台東南田石-美猴王、三民黑石-烽火思鄉台、台東南田石-熊貓、中國烏江石-達摩、宜蘭鐵釘石-巧奪天工、中國鴛鴦彩陶石-天眼、中國廣西大化石-高台迎曦、印尼葡萄瑪瑙-長年松、中國陝西嘉陵彩-佛手岩、中國彩陶石-太極…等等。

桃園市文化局長莊秀美特別代替正在加強防疫工作的鄭文燦市長前來致意，她表示，大溪是人文薈萃之地，有濃厚的文化底蘊，雅石在此展出有特殊的意義！在桃園面對這麼艱難的時刻，雅石展所散發出的正能量正是給我們最好的慰藉，盼望文化活動與賞石活動藉此得以遍地開花！

觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園有三條老街，和平、中山、中央老街，含有重要景點的帶狀線，這三個旅遊帶的亮點，我們已經期待了好幾年，要想辦法讓它活絡起來，讓大家看到各種精彩的雅石！

許效舜認為，「以石養石」是收藏家的收藏之道，目的不是為了錢，而是為了買到更好的奇石，而且這樣的玩石，不僅不影響家庭經濟，反而對收藏會有幫助，除了能讓雅石可以交流外，更能是一門投資的生意。

中華雅石藝術總會第三屆第一次全國會員成果大展暨雅玉石精品推廣展銷會，從1月23日至2月21日在桃園大溪區中正路51號，展開為期一個月的活動，有會員收藏家們的雅石精品展出，及來自全世界不同石種藝品，這些石頭各異其趣、渾然天成，堪稱大自然的傑作，許效舜特別強調，此次展售的雅石，不但好看、好摸、好買，看得到、摸得到、還買得到，而且價格都十分親民。

圖:中華雅石藝術總會玉石精品推廣大合照。(圖/中華雅石藝術總會提供)

圖:許效舜珍藏來自台東的西瓜石-鴨~確無聲