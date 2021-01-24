大器現代美學 綠建材別墅美型新高度

資料暨圖片∣歐德集團 撰文∣杜玉婷

有時我們單純想要美型與機能兼備，希望好用的綠建材系統櫃以整體風格包裝，將強大功能機關隱於內，留給視覺的是一派俐落美好，於是在台南市府店顏嘉威設計師操刀下，歐德傢俱再次誕生經典個案，以簡約現代線條與異材質跳色，結合美學營造與系統收納，完成業主理想中大器優雅好宅，也讓歐德整體規劃的實力站上新高度。

從硬體到軟件佈置 完全裝修一次到位

偏好俐落現代風、喜歡綠建材、重視施工品質與口碑的業主一開始尋找的就是美型與機能兼具的專業統籌設計，希望好用強大的系統家具可與室內風格無縫接軌，再搭配整體佈置，讓家不只有滿滿櫥櫃感，因此當歐德設計師顏嘉威著手規劃，將重心置於如何在寬敞明亮的一樓公場域平衡立面與櫥櫃佔比，剛剛好的收納隱於內，不僅將櫃體化零為整，更結合從硬體裝修、照明計畫到家具家飾的全方位服務，明亮疏朗與簡約俐落並存的優雅好宅，系統櫥櫃脫胎換骨，化為美學養分，本案黑灰白巧搭異材質的客廳設計最為經典。

黑灰白巧搭異材質 俐落線條刻畫大器風

陽光透過整片落地窗外漫入室內，明亮與通透是客廳一大特色，業主期盼光線照映在一道道優雅俐落立面，而非傳統成排收納櫥櫃，因此設計師以大理石結合鏡材與金屬飾條，定調電視牆面的大器細膩，系統櫥櫃在此化身仿石材面板黑色電視低櫃，並延伸至旁側的深色玻璃高櫃與純白落地櫥櫃，巧妙融入天然石紋與黑灰白配色，比例剛好的收納巧思沒有一絲沈滯，輕盈且優雅；跳色的藍綠沙發背後則是木紋、樂土配搭茶鏡與金屬飾條，自然原味中呼應著對牆的現代俐落，純粹的立面設計成就公空間的俐落流暢。信步至開放式餐廚，一樣不做過多櫥櫃，優異的系統技術畫龍點睛的運用於中島下方，延續立面創意，在此令人驚艷的是以幾何切割刻畫的深淺藍牆，一道金色亮點聚焦又吸睛，也呼應客廳沙發選色，高度體現歐德整體規劃厚積薄發的美學底蘊。

主題童趣 亮麗系統觸動女孩心

所有的高效收納歸類於私領域，進入主臥室，女主人最愛的沉穩木色與床頭灰調牆面，加上恰到好處的間接與局部照明，與一旁淺紋系統衣牆櫃交織出寧靜雅緻的休憩氛圍；對向同樣深色調且完整流暢的電視牆結合書桌化妝台，則讓空間機能在美學烘托下大大提升。兩間女孩房各有千秋，純粹系統櫃設計選配同色系面牆，一為夢幻粉嫩，一為清新漾藍，並運用無天花格局，使飽滿用色繽紛活潑但舒適寬闊，滿足女孩夢，更突顯系統面板的多樣好搭，也讓顏嘉威設計師有充分素材資源掌握風格詮釋美學，以設計角度為系統整體規劃打造出新高度。

歐德系統家具設計師：顏嘉威