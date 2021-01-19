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更優雅的衛浴空間體驗 具有哲理的衛藝美學

聯合新聞網 / 時尚家居

資料暨圖片提供｜CAESAR凱撒衛浴　文字整理｜Mikage

過去衛浴空間多半潮濕陰暗，只在乎基本功能；現今大眾追求更好的生活品質，對衛浴空間的期待已截然不同。除了衛生清潔基本功能之外，更講究舒適性、空間風格及人性科技。創立36年來，Caesar凱撒衛浴不曾停下腳步，為提供更舒適，更具設計感，更人性科技的產品，不停的精進技術與專業，並提倡環保節能，提供環境友善、便利、省水環保的衛浴設備，讓生活藝術化、藝術生活化。

專業與技術兼具，時尚與機能兼備

Caesar凱撒衛浴一路走來，從台灣出發，進而投資越南、創立越南凱撒衛浴，引進歐洲造瓷技術，一直致力於台灣品牌的推廣，向亞洲輸出台灣的居家生活美學，造型時尚，價格親民，如今已成為台灣越南最受歡迎的時尚衛浴品牌。

相信先進的技術為品牌之本，凱撒衛浴時尚產品的最大推手，來自於歐洲FFC （Fine Fireclay）高溫耐火瓷技術。相較傳統衛浴瓷器製程，利用FFC可以燒製出大,平,直,美的一體成型超大檯面盆。無接縫設計，可以降低細菌滋生機率。搭配全新推出的浴櫃組，貼心的收納機能設計，解決現代家庭置物空間不足的問題，倍增衛浴收納空間。

瓷藝光廊，更優雅的衛浴空間體驗

因應產品熱銷，凱撒衛浴全新設立的旗艦展示中心「瓷藝光廊」於台北內湖開幕，接著在苗栗造橋、台中南屯，接連設立了旗艦展示中心，今年1月更在高雄左營盛大開幕南台灣最大旗艦展示中心。

在寬敞舒適的空間裡，優美燈光的映照下，展示時尚簡約設計的衛浴設備；來到瓷藝光廊，能夠悠閒的喝咖啡、輕鬆的走走逛逛，除了各式衛浴設備之外，更能看到多樣化、多層次的衛浴空間布置搭配，小至挑選產品、配件，大至參考衛浴裝潢風格，在瓷藝光廊裡，都能輕鬆優雅，找到你要的答案。

微米氣泡花灑，洗澡就像SPA般享受

完美放鬆的沐浴體驗，對洗淨一天的疲憊非常重要，除了舒適的沐浴體驗外、搭配微米氣泡的深層清潔科技，就是凱撒衛浴的年度新品。微米氣泡花灑，藉由比毛孔更細微、同時帶有負離子的氣泡，能深入肌膚毛細孔，帶走髒污，讓每次洗澡，都是呵護肌膚的重要時刻。同時讓你的保水保濕產品更好吸收，讓日常的沐浴也能有SPA級的享受。

台灣品牌持續發光發熱

Caesar凱撒衛浴回首過去，展望未來，繼續追求卓越的品質，提供舒適與美感兼備的衛浴空間，也期望能更上一層樓，立足台灣，行銷全世界，特別在亞洲表現更加亮眼，讓國際看見台灣品牌的美好。

《時尚家居96》
《時尚家居96》

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