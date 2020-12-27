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禾聯碩2021年新產品發表會

聯合新聞網 / 時尚家居
(圖/禾聯碩提供)
(圖/禾聯碩提供)

禾聯碩股份有限公司(股票代號5283)自2019年5月24日股票上市以來，榮登台股家電股王且是現今股價唯一百元以上的家電股，EPS屢創新高，而這些都來自於禾聯碩堅持不斷地創新研發以提供顧客滿意的產品與服務為宗旨。2020年禾聯推出R32超一級變頻空調廣受各界好評，省電效果佳、電費最高可省近萬元；芬多殺菌、i乾淨功能超前部署，在家防疫好安心。因此即使在新冠疫情影響的困境下，禾聯空調銷售成績仍連續8年成長。2021年5G時代來臨，【禾聯智慧變頻空調】領先台灣家電業，率先獲得蘋果Apple HomeKit認證，同時也榮獲第29屆台灣精品獎肯定。此外，我們將持續關注環境議題，開發更省電的新能效產品；重視客戶使用體驗，標配i乾淨功能並推出芬多殺菌2.0淨化空調，殺菌效果經SGS測試高達99.9%；同時也將展現跨領域的空調專業，推出28kW氣冷箱型機及更多輕型商用空調產品。

禾聯液晶除延續極致聯網QLED量子點液晶外，2021年更將推出家點智能精彩無限的【全面屏顯示器系列】螢幕屏占比97%，挑戰極盡無框的美麗境界，尺寸從65、55、50、43吋為國產品牌尺寸機種最齊全，搭載杜比音效、雲端智慧聯網，讓看電視成為一種超越擬真的視覺饗宴。同時搭載【禾聯智能語音管家2.0】的環控中心功能，將禾聯所有的智慧聯網家電產品整合成最先進的智能家居，串起科技便利好生活。會場也有展出操作便利內建多樣模板的32至55吋畫架式、落地式、壁掛式等各式商用廣告機。

(圖/禾聯碩提供)
(圖/禾聯碩提供)

禾聯電冰箱/洗衣機/冷凍櫃在疫情的2020年，需求大增，系列陣容業界最齊全，由34L~600L的直立式冷凍櫃符合各層面的消費者需求，堪稱【直立式冷凍櫃之專門家】，展望2021年，直立式冷凍櫃專門家不只專門，將更專精專注，讓冷凍櫃也可以有不同的設計想像！禾聯自製電冰箱將大放異彩，功能式蒸泡洗及直立式洗脫烘洗衣機可達到高溫抑菌效果，同時推出WIFI雲端智能滾筒洗脫烘洗衣機結合AIOT，讓居家生活更便利。

(圖/禾聯碩提供)
(圖/禾聯碩提供)

禾聯全系列智慧聯網小家電商品業界最多，領先國產品牌研發出VSLAM定位的技術掃地機及智慧聯網16L氣炸烤箱，另有灰塵感應450W業界最強的充電型吸塵器，全系列可適用各坪數過濾PM2.5 具負離子淨化功能的清淨機、具全新一級能效設有30項安全防護之除濕機 、國產業界首創6L具導風板且全系列新一級能效設有30項安全防護之除濕機 ，帶有寵物烘毛髮之多功能烘被機與系列電暖商品，及陣容更強大的風扇系列季節商品與許多創新科技的智慧聯網節能家電商品。禾聯碩公司將持續強化售後服務系統提高顧客滿意度並積極拓展產品陣容，除液晶及空調銷售台數為國產品牌銷售第一，更積極地擴展冷凍櫃、冰箱、洗衣機及小家電等商品陣容，將對2021年度的業績有明顯的助益。

《時尚家居95》
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