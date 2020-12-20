重彩丹青因緣殊勝　一代岩彩佛畫大師慧松

資料提供∣慧松禪佛彩墨藝廊 撰文∣周蘭君

台南，一座散發著悠悠古風的城市，孕育出豐富的文化底蘊與薈萃的人文。一方水土養一方人，台南，以最淳厚文化滋養出一代佛畫大師—慧松。本名胡明宏的慧松居士，出生於一個書香門第之家，父親為中醫師，也頗雅好書畫，或許是耳濡目染之下，慧松小時候就非常喜歡畫畫，藝術天分洋溢，知子甚詳的父親不僅讓兒子依興趣自由揮灑，還特別延聘由日本東京川端畫學校留學回國的蔡草如指導兒子畫畫，蔡草如為台南藝壇重量級的藝術家，繪畫風格傳統與現代兼容並蓄，又加上赴日深造，素描、水彩、水墨、油畫、膠彩無一不精，在名師調教指導下，聰慧的胡明宏深受啟蒙，小小年紀即有大將之風，十五歲那年，他就以「水墨」與「膠彩」作品，分別入選國內最重要的兩個美術大展「台灣省美展」和「臺陽美展」而備受矚目，並因而更確定了立志走上繪畫這條道路。

〈天佑安平 晚㬢滿歸〉麻布岩彩，116.5x80公分

退伍之後，為了渴望能在繪畫的境界更上層樓，並想學習正統國畫之精髓，他離家北上來到台北，一方面在廣告公司從事美術設計工作，同時拜入國畫大師黃君璧門下研習水墨山水，並向嶺南名師歐豪年請益，得其指點嶺南水墨心法， 在長達十年歲月中，他盡情吸納大師精華內化為自身的藝術養分，期間以『雪邨』的名號，多次入選全省美展、臺陽美展、全國書畫展、全國水彩畫展、全國版書展、日本書道展……等重要展覽。在三十而立之年，他已在畫壇擁有一席之地！

〈龍騰〉絹本岩彩，117x65 cm

慧松年輕時創作多元，任何類型題材均有嘗試。之所以與佛畫結緣，慧松說，一切皆是因緣俱足。回溯最早期，慧松曾任恩師蔡草如的助手，協助老師主持龍山寺、淡水清水祖師廟的廟宇彩繪，這是他與神明與佛像藝術的初次結緣。爾後接觸畫佛像彩繪，則是和慈濟的證嚴法師有一段因緣。二十多年前，他受朋友之託，為證嚴法師畫一張法相，證嚴法師鼓勵他從事佛像繪畫，並與眾生結緣，後來他皈依佛門，遂以「慧松」居士為號，並以佛家「三心」：至誠心、深心與發願心，積極致力佛像繪畫藝術的推展，從此開啟他的佛畫之路。思考如何將佛像藝術化、現代化，又能符合現代人的審美觀。

〈千手千眼觀世音菩薩〉絹本岩彩，225x135 cm

慧松下足功夫充實專業知識，從心出發，深入佛學世界，正式皈依了土城慈法禪寺住持淨耀法師。花了兩年學習佛教理論、儀軌、手印，他更對於中國傳統佛畫作了深入研究，參考唐、明時代與敦煌佛像，多做考證，他將目光停駐在岩彩畫上，被稱為「人類藝術寶庫」的敦煌石窟壁畫讓他十分震撼，絢麗多彩的敦煌壁畫中，可見到二千年前的輝煌，菩薩、金剛、護法，形態各異、面相莊嚴，歷經千年依然鲜明華麗，顏色不褪；他發現敦煌壁畫的彩色顏料，其實就是日本膠彩畫的原型，也就是中國岩彩畫重彩畫，顏料追溯到隋朝，以各種礦物石、金屬磨成粉後加入天然膠研製的顏料，繪畫特色就是顏色耐久不褪且鮮明華麗，顏料内含有石英成份，在灯光折射下閃閃發亮，炫麗無比。他最後終於創新把傳統壁畫的手法 ，成功的轉移到绢本佛畫上，也同時將水彩、國畫等技巧，及建築對稱概念融入創作美學。他前所未見的創新技法引發藝術界的轟動，也樹立了自己的獨到風格。慧松居士說自己曾向觀音許願，要盡一切努力將被一般人視為工匠畫的佛畫提升到藝術層次，無論以何種媒材作畫，必臻於完美。為求精細，一張佛畫往往費時數月才得以完成，就因著這一份深切的使命感，讓他數十年如一日，在佛畫的道路上堅定前行。

〈遊戲觀音〉絹本岩彩，85x48 cm

國內著名的藝術史評論家蕭瓊瑞相當推崇慧松的佛畫，他指出「慧松把傳統壁畫的手法，成功的轉移到絹本的佛畫之上。他克服了顏料上的限制，讓這些礦物顏料，不但能附著固定，且均勻平整的服貼於柔質的絹布之上，甚至可以捲曲收藏，而不至於龜裂剝落；革新了絹本佛畫以往一味表現輕淡靈巧的固定風格，而展現了重彩華美的丹青氣象。」許多人對看到慧松的佛畫，都為之驚艷不已。慧松佛畫融合中西，突破固定的原色，大膽調配出類比色階的微細變化與高彩度，表現出華美丹青的龐大氣勢。他為了讓年輕的一代瞭解絹本佛像岩彩作品，他也在傳統意義上的佛菩薩形像上做了一些創新，例如《藥師佛》《千手千眼觀音》，其調動了一切藝術技法和學識修養，將寫意與工筆、虛與實、濃與淡融合，把佛菩薩的莊嚴、寬容、慈悲、秀麗表現得淋漓盡致。

〈洞穴觀音〉絹本岩彩

慧松的佛畫廣受各界矚目及歡迎，來自各地的邀展不斷，2008年12月，在北京民族文化宮舉行的「中國大陸當代佛畫藝術英才作品展」，主辦單位以極高禮遇的規格，並特以「臺灣慧松居士佛畫專題展－和諧之旅」為題，邀請他前往展出。近十年來，多次受邀到中國大陸展出，且是唯一在三座供養佛身舍利的寺院...北京西山靈光寺（佛牙）西安法門寺(佛指骨)南京棲霞寺(佛頂骨)展出的台灣佛畫家，花費2年心血創作的「三十三體觀音」畫作更是慧松的重要代表作。畫中的觀音形象華麗不失莊嚴，或坐或立都展現出觀音的慈悲與智慧，聞名國際，2009年9月中共建國六十周年由中國國際電視總公司（CCTV）採用慧松繪製宗教藝術佛像作為郵票紀念珍藏冊，全球發行。2017年中國一帶一路高峰會於曼谷舉辦，在這個佛教興盛的國度，大陸致贈泰皇的禮物就是慧松的佛畫。能被選為國禮，慧松亦感到無上的光榮。

〈施藥觀音〉絹本岩彩，85x48 cm

今年因受到肆虐全球的新冠肺炎影響，慧松大師的兩檔海外展覽計畫不得不暫停，已近耄耋之年的他，除了仍日日創作不輟，對於佛畫的傳承亦心心念念，近日他特別利用不出國的空檔，準備開班授課，讓更多人得以親近莊嚴華美的佛畫藝術！也讓源遠流長的岩彩藝術在我們這一代再次發光發熱！

左/世界和平聯合總會授証~名譽總會長，右/2017年獲頒「一帶一路」品牌之星佛教文化藝術特殊貢獻獎