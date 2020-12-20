聽新聞
test
0:00 / 0:00

重彩丹青因緣殊勝　一代岩彩佛畫大師慧松

聯合新聞網 / 時尚家居

資料提供∣慧松禪佛彩墨藝廊　撰文∣周蘭君

台南，一座散發著悠悠古風的城市，孕育出豐富的文化底蘊與薈萃的人文。一方水土養一方人，台南，以最淳厚文化滋養出一代佛畫大師—慧松。本名胡明宏的慧松居士，出生於一個書香門第之家，父親為中醫師，也頗雅好書畫，或許是耳濡目染之下，慧松小時候就非常喜歡畫畫，藝術天分洋溢，知子甚詳的父親不僅讓兒子依興趣自由揮灑，還特別延聘由日本東京川端畫學校留學回國的蔡草如指導兒子畫畫，蔡草如為台南藝壇重量級的藝術家，繪畫風格傳統與現代兼容並蓄，又加上赴日深造，素描、水彩、水墨、油畫、膠彩無一不精，在名師調教指導下，聰慧的胡明宏深受啟蒙，小小年紀即有大將之風，十五歲那年，他就以「水墨」與「膠彩」作品，分別入選國內最重要的兩個美術大展「台灣省美展」和「臺陽美展」而備受矚目，並因而更確定了立志走上繪畫這條道路。

〈天佑安平 晚㬢滿歸〉麻布岩彩，116.5x80公分

退伍之後，為了渴望能在繪畫的境界更上層樓，並想學習正統國畫之精髓，他離家北上來到台北，一方面在廣告公司從事美術設計工作，同時拜入國畫大師黃君璧門下研習水墨山水，並向嶺南名師歐豪年請益，得其指點嶺南水墨心法， 在長達十年歲月中，他盡情吸納大師精華內化為自身的藝術養分，期間以『雪邨』的名號，多次入選全省美展、臺陽美展、全國書畫展、全國水彩畫展、全國版書展、日本書道展……等重要展覽。在三十而立之年，他已在畫壇擁有一席之地！

〈龍騰〉絹本岩彩，117x65 cm

慧松年輕時創作多元，任何類型題材均有嘗試。之所以與佛畫結緣，慧松說，一切皆是因緣俱足。回溯最早期，慧松曾任恩師蔡草如的助手，協助老師主持龍山寺、淡水清水祖師廟的廟宇彩繪，這是他與神明與佛像藝術的初次結緣。爾後接觸畫佛像彩繪，則是和慈濟的證嚴法師有一段因緣。二十多年前，他受朋友之託，為證嚴法師畫一張法相，證嚴法師鼓勵他從事佛像繪畫，並與眾生結緣，後來他皈依佛門，遂以「慧松」居士為號，並以佛家「三心」：至誠心、深心與發願心，積極致力佛像繪畫藝術的推展，從此開啟他的佛畫之路。思考如何將佛像藝術化、現代化，又能符合現代人的審美觀。

〈千手千眼觀世音菩薩〉絹本岩彩，225x135 cm

慧松下足功夫充實專業知識，從心出發，深入佛學世界，正式皈依了土城慈法禪寺住持淨耀法師。花了兩年學習佛教理論、儀軌、手印，他更對於中國傳統佛畫作了深入研究，參考唐、明時代與敦煌佛像，多做考證，他將目光停駐在岩彩畫上，被稱為「人類藝術寶庫」的敦煌石窟壁畫讓他十分震撼，絢麗多彩的敦煌壁畫中，可見到二千年前的輝煌，菩薩、金剛、護法，形態各異、面相莊嚴，歷經千年依然鲜明華麗，顏色不褪；他發現敦煌壁畫的彩色顏料，其實就是日本膠彩畫的原型，也就是中國岩彩畫重彩畫，顏料追溯到隋朝，以各種礦物石、金屬磨成粉後加入天然膠研製的顏料，繪畫特色就是顏色耐久不褪且鮮明華麗，顏料内含有石英成份，在灯光折射下閃閃發亮，炫麗無比。他最後終於創新把傳統壁畫的手法 ，成功的轉移到绢本佛畫上，也同時將水彩、國畫等技巧，及建築對稱概念融入創作美學。他前所未見的創新技法引發藝術界的轟動，也樹立了自己的獨到風格。慧松居士說自己曾向觀音許願，要盡一切努力將被一般人視為工匠畫的佛畫提升到藝術層次，無論以何種媒材作畫，必臻於完美。為求精細，一張佛畫往往費時數月才得以完成，就因著這一份深切的使命感，讓他數十年如一日，在佛畫的道路上堅定前行。

〈遊戲觀音〉絹本岩彩，85x48 cm

國內著名的藝術史評論家蕭瓊瑞相當推崇慧松的佛畫，他指出「慧松把傳統壁畫的手法，成功的轉移到絹本的佛畫之上。他克服了顏料上的限制，讓這些礦物顏料，不但能附著固定，且均勻平整的服貼於柔質的絹布之上，甚至可以捲曲收藏，而不至於龜裂剝落；革新了絹本佛畫以往一味表現輕淡靈巧的固定風格，而展現了重彩華美的丹青氣象。」許多人對看到慧松的佛畫，都為之驚艷不已。慧松佛畫融合中西，突破固定的原色，大膽調配出類比色階的微細變化與高彩度，表現出華美丹青的龐大氣勢。他為了讓年輕的一代瞭解絹本佛像岩彩作品，他也在傳統意義上的佛菩薩形像上做了一些創新，例如《藥師佛》《千手千眼觀音》，其調動了一切藝術技法和學識修養，將寫意與工筆、虛與實、濃與淡融合，把佛菩薩的莊嚴、寬容、慈悲、秀麗表現得淋漓盡致。

〈洞穴觀音〉絹本岩彩

慧松的佛畫廣受各界矚目及歡迎，來自各地的邀展不斷，2008年12月，在北京民族文化宮舉行的「中國大陸當代佛畫藝術英才作品展」，主辦單位以極高禮遇的規格，並特以「臺灣慧松居士佛畫專題展－和諧之旅」為題，邀請他前往展出。近十年來，多次受邀到中國大陸展出，且是唯一在三座供養佛身舍利的寺院...北京西山靈光寺（佛牙）西安法門寺(佛指骨)南京棲霞寺(佛頂骨)展出的台灣佛畫家，花費2年心血創作的「三十三體觀音」畫作更是慧松的重要代表作。畫中的觀音形象華麗不失莊嚴，或坐或立都展現出觀音的慈悲與智慧，聞名國際，2009年9月中共建國六十周年由中國國際電視總公司（CCTV）採用慧松繪製宗教藝術佛像作為郵票紀念珍藏冊，全球發行。2017年中國一帶一路高峰會於曼谷舉辦，在這個佛教興盛的國度，大陸致贈泰皇的禮物就是慧松的佛畫。能被選為國禮，慧松亦感到無上的光榮。

〈施藥觀音〉絹本岩彩，85x48 cm

今年因受到肆虐全球的新冠肺炎影響，慧松大師的兩檔海外展覽計畫不得不暫停，已近耄耋之年的他，除了仍日日創作不輟，對於佛畫的傳承亦心心念念，近日他特別利用不出國的空檔，準備開班授課，讓更多人得以親近莊嚴華美的佛畫藝術！也讓源遠流長的岩彩藝術在我們這一代再次發光發熱！

左/世界和平聯合總會授証~名譽總會長，右/2017年獲頒「一帶一路」品牌之星佛教文化藝術特殊貢獻獎

《時尚家居95》
《時尚家居95》

延伸閱讀

雙手捏塑陶土找平靜！ROUND ROUND打造生活陶美學空間

台南Eureka!fun教育 藝術與科技激發教學創意

張大千石庭展區盆景藝術展 故宮南院歲末「樹藝風華」

從Gucci牆到調酒吧 手繪大師的跨世代傳承現場

相關新聞

重彩丹青因緣殊勝　一代岩彩佛畫大師慧松

台南，一座散發著悠悠古風的城市，孕育出豐富的文化底蘊與薈萃的人文。一方水土養一方人，台南，以最淳厚文化滋養出一代佛畫大師—慧松。本名胡明宏的慧松居士，出生於一個書香門第之家，父親為中醫師，也頗雅好書畫，或許是耳濡目染之下，慧松小時候就非常喜歡畫畫，藝術天分洋溢，知子甚詳的父親不僅讓兒子依興趣自由揮灑，還特別延聘由日本東京川端畫學校留學回國的蔡草如指導兒子畫畫，蔡草如為台南藝壇重量級的藝術家，繪畫風格傳統與現代兼容並蓄，又加上赴日深造，素描、水彩、水墨、油畫、膠彩無一不精，在名師調教指導下，聰慧的胡明宏深受啟蒙，小小年紀即有大將之風，十五歲那年，他就以「水墨」與「膠彩」作品，分別入選國內最重要的兩個美術大展「台灣省美展」和「臺陽美展」而備受矚目，並因而更確定了立志走上繪畫這條道路。

馬可貝里 打造義式生活好宅

隨著生活水平提升，當空間設計已經成為入住新家重視的環節，馬可貝里磁磚義式設計風格，展現真實色彩美學與個性鮮明的浪漫主義，都成功將空間表象之美提升至精神層面，帶給人們心靈感官的豐美感受，與多采多姿的義式生活美學，輕鬆打造義式生活好宅。

稟持文化傳承與創新 嵐多利新鋁窗老味道風華再現

窗戶是建物的眼睛，如何保留古蹟建物的原始風貌，融入現代技藝傳承古蹟美學，是古蹟保存與修復的文化使命。近年來，國人對於文化資產的意識逐漸抬頭，古蹟或歷史建築的保存或修復工作日益重視。有鑑於此嵐多利鋁業公司著手與多位建築師討論，在古蹟建築物修復的建材選用與開發上，盡量貼近原始設計之窗框，保有古蹟原有的質樸風貌。此次2020台北國際建材展覽中，嵐多利公司將展示開發的各式窗花，體現忠於古蹟最原始的味道，更期許能為臺灣的文化傳承盡一份心力。

台灣室內設計週【當我們混在一起】

哥德廚具股份有限公司將於12/11(五)~12/12(六) ，於台北花博流行館展出2020台灣室內設計專技協會會員大會暨 ，由袁筱媛 總監協助規劃展場空間，哥德企業將呈現歐式廚具設計及小遊戲互動，附贈限量精美禮品，展覽透過不同的產業、類型、職業聚合，經過互動與交流，激盪出各式各樣的想法與火花。

ishowlife攜手815兒童潛能開發中心 打造親子平台

由創意點子數位股份有限公司所研發的「ishowlife愛秀生活」直播平台推出隨看即買之專利技術，讓消費者只需一邊觀看直播即可直接下單購買喜歡的商品，即擁有更為便利的生活，並滿足消費者更好的購物體驗。今年，「ishowlife愛秀生活」首度與擁有多項獲獎紀錄及兩岸AR/專利的「815兒童潛能開發中心」聯合推出「815親子聯合頻道」，邀請0-8歲孩子的父母們透過首創的親子教育直播互動平台，以輕鬆、有趣的方式引導激發孩子潛能，用創新的科技育兒教育觀點，決定孩子2040大未來！

校園藝文生活化 想像力無限奔放

2018年2月1日，國立高雄第一科技大學、國立高雄海洋科技大學及國立高雄應用科技大學合併新設「國立高雄科技大學」，共有建工、燕巢、第一、楠梓、旗津五大校區，成為全國規模最大之科技大學，並由教育部遴選出楊慶煜博士擔任首任校長。時光飛逝，現在的國立高雄科技大學在楊校長的帶領下，兩年多來，不僅科技專業表現出類拔萃，整個校園氛圍也充滿藝文新象。

Customized Lifestyle訂製你的生活品味 孕育頂級新生活

投身家具家飾業界將邁入第20年頭，芊華苑精品傢俬營運總監蕭友明親眼見證每個時代的居家潮流，民國70年代，第一批出國的台商從東南亞進口異國民俗風家具，到80年代將貿易觸角向歐美地區延伸，參訪德、法、義國際家具家飾展，拓展知識與時下潮流，運用胡桃木、流金技術、精細雕工等技術，打造皇室貴族風格蔚為主流。

Poetic Zen韻禪・當代空間詩學

看過這麼多設計師精心打造的空間個案，卻難得有機會，如此直接地感受場域氛圍的影響力！吳宗憲設計師以淬煉且貼近生活的美學觀點，忠實記錄居住者與空間全時的親密互動，在這裡；城市的喧囂被緩緩洗滌，每處工藝細節和機能佈局都經過深思熟慮，從公領域到私天地，於一幕幕大尺度的畫面裡，留住屬於現代的低調禪韻與無盡詩意，就彷彿鐫刻人生最美的風景。

Touching medical space專精與專業 成就感人的醫療空間

踏入醫療院所內，你希望感受到什麼呢？是專業的醫療技術，還是可放鬆的舒適環境？一般人對醫療院所空間的印象，不外乎冷氣開很強、燈光慘白、充滿刺鼻藥水味，也因此，許多人對於出入醫療院所的經驗並不是那麼舒適，從事室內設計工作多年，奕所設計設計總監李軍漢在2017年創立了奕創設計，針對醫療空間，提供最專業也最專精的設計服務。

Modern Old House鎏金歲月 摩登老屋顏

坐落於台北市中山區的歷史建物，有著日洋的特色，歷經幾代使用，現成為兼具藝文空間性質的餐酒館，為了符合複合式的機能需求，設計師用了許多巧思規劃動線，重新彩繪老屋樣貌，融入現代元素，修舊但不顯舊，彰顯了老房子的風韻，更打造風味十足的摩登空間。

Nordic fashion北歐風尚 老屋變身優雅機能宅

即將作為新房的獨棟透天二、三樓，是典型又繁重的30年老屋翻新任務，紮實細緻的基礎工程才能為室內風格裝修完美打底，優美出色的風格營造則能因結合巧妙系統收納而兼具美型與機能，老屋搖身一變化身滿載北歐風尚的優雅美宅，這也正是優渥實木結合歐德傢俱最強大的整合優勢，單一窗口背後擁有全方位支援團隊，正是成就一份安心又舒適的新居人生。

「防疫有你，視障按摩有禮」 振興成效優異 仍請民眾持續支持視障按摩

本次臺北市視障按摩行銷活動「防疫有你，視障按摩有禮」推廣活動，自今年109年9月18日起，共贈出總價值近90萬的按摩抵用券，並回收近6千張抽獎券，消費者反應熱烈，防疫期間也帶動了整體營收的提升，活動至10月底雖已結束，11月18日重建處再加碼舉辦線上抽獎的活動，民眾只要上「就業普拉斯」的臉書粉絲專頁參與留言活動，就有機會抽中超商百元禮券！重建處希望透過活動能夠開拓視障按摩客源，民眾也能更加了解按摩的益處及舒暢，並給予視障按摩師傅更多支持與鼓勵，一同按摩保健身心。

熱門新聞

法式生活藝術 設計名師的創意家具

馬可貝里 打造義式生活好宅

重彩丹青因緣殊勝　一代岩彩佛畫大師慧松

醫者初心 願麗醫美幫助10萬人找回美麗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。