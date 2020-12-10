稟持文化傳承與創新 嵐多利新鋁窗老味道風華再現

窗戶是建物的眼睛，如何保留古蹟建物的原始風貌，融入現代技藝傳承古蹟美學，是古蹟保存與修復的文化使命。近年來，國人對於文化資產的意識逐漸抬頭，古蹟或歷史建築的保存或修復工作日益重視。有鑑於此嵐多利鋁業公司著手與多位建築師討論，在古蹟建築物修復的建材選用與開發上，盡量貼近原始設計之窗框，保有古蹟原有的質樸風貌。此次2020台北國際建材展覽中，嵐多利公司將展示開發的各式窗花，體現忠於古蹟最原始的味道，更期許能為臺灣的文化傳承盡一份心力。

嵐多利鋁業公司創辦人廖東雄先生從鋁窗學徒出身，16歲的年輕小夥子，半工半讀踏入這個行業，誠懇踏實，本著技術本位的精神努力學習，所接觸過的客戶皆讚許有加。這位年輕人1986年退伍後，在萬華的巷弄裡開創了人生的第一間工廠。草創時期，一人公司校長兼撞鐘，需要人手時，便委請父親出手相助，這樣的經營模式過了一年後，再進入人生另一個階段，遇到了人生中的伴侶，夫妻倆就這樣一路走過來。公司經營期間，經歷了台灣經濟起飛階段，經由客戶的介紹，累積了許多經驗與少許資金，在本著回饋客戶的期待，加速進入研發的行列，製造出符合市場需求的產品。

公司自1986年創立至今，對於各式鋁窗產品的使用特性和功能，均累積雄厚的實務經驗與專業知識，產品多樣且功能完備，舉凡：各式鋁門窗、氣密窗、隔音窗、全內拆功能隔音窗、淋浴拉門等各種鋁製品設計製造等，長年來備受顧客肯定與室內設計師、建築師指名採用。秉持一步一腳印的穩健經營、創新與不斷開發之信念，自設工廠專事生產製造各項產品，更以一貫作業之流程，結合國內正字標記鋁擠型與表面處理大廠開模生產，輔以創新功能的研究發展，考量實用、安全、完善之設計理念，產品通過多項經濟部中央標準局之專利申請，更於2011年導入ISO9001，次年2012年通過認證，品質值得信賴。