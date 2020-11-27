台灣室內設計週【當我們混在一起】

由創意點子數位股份有限公司所研發的「ishowlife愛秀生活」直播平台推出隨看即買之專利技術，讓消費者只需一邊觀看直播即可直接下單購買喜歡的商品，即擁有更為便利的生活，並滿足消費者更好的購物體驗。今年，「ishowlife愛秀生活」首度與擁有多項獲獎紀錄及兩岸AR/專利的「815兒童潛能開發中心」聯合推出「815親子聯合頻道」，邀請0-8歲孩子的父母們透過首創的親子教育直播互動平台，以輕鬆、有趣的方式引導激發孩子潛能，用創新的科技育兒教育觀點，決定孩子2040大未來！

2020-11-24 13:11