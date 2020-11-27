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台灣室內設計週【當我們混在一起】
哥德廚具股份有限公司將於12/11(五)~12/12(六) ，於台北花博流行館展出2020台灣室內設計專技協會會員大會暨 ，由袁筱媛 總監協助規劃展場空間，哥德企業將呈現歐式廚具設計及小遊戲互動，附贈限量精美禮品，展覽透過不同的產業、類型、職業聚合，經過互動與交流，激盪出各式各樣的想法與火花。
【 攤位資訊 】
攤位號碼：D3
參展日期：2020年12月11日(五)~12月12日(六)
參展地點：台北花博流行館(臺北市中山區玉門街1號)
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