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ishowlife攜手815兒童潛能開發中心 打造親子平台

聯合新聞網 / 時尚家居

由創意點子數位股份有限公司所研發的「ishowlife愛秀生活」直播平台推出隨看即買之專利技術，讓消費者只需一邊觀看直播即可直接下單購買喜歡的商品，即擁有更為便利的生活，並滿足消費者更好的購物體驗。今年，「ishowlife愛秀生活」首度與擁有多項獲獎紀錄及兩岸AR/專利的「815兒童潛能開發中心」聯合推出「815親子聯合頻道」，邀請0-8歲孩子的父母們透過首創的親子教育直播互動平台，以輕鬆、有趣的方式引導激發孩子潛能，用創新的科技育兒教育觀點，決定孩子2040大未來！

「ishowlife愛秀生活」看見了許多父母的需求，特別首次與815兒童潛能開發中心共同合作，打造全新親子教育內容，推出「815親子聯合頻道」。「815親子聯合頻道」將科技融入幼兒童教育的應用模式，透過創新育兒教養觀念、發展能力測評、優質教玩具、AR智能學習盒、以及居家AI智能機器人、學習輔助投影顯示器等，以直播方式精準傳達給每一位育兒父母，同時也透過直播互動的功能，把「教養專家」和「頂尖醫學」送進每個家庭。

815親子聯合頻道自11月起於「ishowlife愛秀生活」開播，並於每周一晚上10點與每周四上午10點進行直播，日前也已在11月2日進行首播，首次開播即吸引多位父母進行觀看，期望透過此次聯手，賦能家長及兒童，並激發孩子最強大的潛能，讓天下父母在大疫情時期，培育孩子、安心無憂！

放眼20年後，2040年的社會將會有如何的挑戰？正因現今科技蓬勃發展的社會已不只需要讀書的人才，藉由12年國民教育之多元適性發展的推廣，更期望的是培育多元能力之人才，因此，學齡前孩童的教育同樣無法等待。父母的教養觀點將決定了孩子的未來發展，815兒童潛能開發中心透過科技賦能家長之模式，以孩子的8大智能和15項能力為起點，不僅在學齡前奠定基礎，也透過遊戲化的學習培養孩子們的表達力、專注力、邏輯力、創造力與品格力，並強化未來發展關鍵能力！

「ishowlife愛秀生活」以互動式影音創新技術為導向，開啟了直播互動新時代。「815兒童潛能開發中心」以AR為核心技術，創造了兒童嶄新的科技化學習新模式。全球首創的隨看即買互動功能，讓消費者在觀看直播期間不僅與直播主進行互動，更可即時購買相關商品，其產品包含了3C週邊、時尚精品、服飾配件、生活日用與親子教育等。

《時尚家居95》
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