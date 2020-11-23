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校園藝文生活化 想像力無限奔放

聯合新聞網 / 時尚家居

國立高雄科技大學校長楊慶煜博士跨領域打造頂尖科技人才

圖片提供｜國立高雄科技大學　文｜翁雅蓁

2018年2月1日，國立高雄第一科技大學、國立高雄海洋科技大學及國立高雄應用科技大學合併新設「國立高雄科技大學」，共有建工、燕巢、第一、楠梓、旗津五大校區，成為全國規模最大之科技大學，並由教育部遴選出楊慶煜博士擔任首任校長。時光飛逝，現在的國立高雄科技大學在楊校長的帶領下，兩年多來，不僅科技專業表現出類拔萃，整個校園氛圍也充滿藝文新象。

增添藝文軟硬體　形成共通的語言

整併了三所南部優秀科技大學，高雄科技大學正式成為南部技職高等教育的第一學府，「其實整合併校後，校務各方面堪稱順暢，最大的不同點就是校區的藝文含量大幅增加了，過去科技大學高度強調技術、就業，各校區只有零星的藝文活動和設施，併校後的高科大，則全面規劃藝文相關的表演場地、擘建步道、舉辦活動……等等，讓藝術人文成為五大校區共同交流的語言。」楊慶煜校長笑道：「學校曾針對學生做過調查，詢問藝文活動對他們而言是否重要？九成同學皆回答『很重要』；再進一步詢問其參與度？卻僅有10%。我想，孩子們認同藝文活動的好處，但受限於時間、空間，鮮少參與，因此，我們有計畫地讓藝文融入校園生活，加強硬體設備、藝術表演、藝文活動，只要身處校區，時刻都可以補給到藝文能量。」

學校現有三處藝文表演場地正在整理、興建，尤其位於楠梓校區即將落成的藝文中心，音樂廳具備國際級水準，未來將邀請國際級藝文大師前來表演，並且規劃展覽廳結合咖啡館，全天候播放藝文表演內容影片、視聽教材，希望成為學生會最喜歡的休閒去處。

此外，為提升高科大學生藝術人文涵養、增進全校師生美感視野與藝術鑑賞能力，提升校園場所之藝術氛圍，同時肩負藝術美感教育的社會使命，高科大自2019年開始舉辦「青年藝術家典藏徵件比賽」，鼓勵藝術家勇於透過作品展現藝術創意和創作能量，透過典藏徵件比賽獎，增添學校人文多元特色，亦獲得校園學子和青年藝術家熱烈的回響。

藝文無形中累積 想像力無可取代

楊校長表示，相較於其他科技大學專注研發，高科大的校內核心價值是「以人為本」，極為重視人文藝術，而藝文涵養是潛移默化的，校園藝術化、藝術生活化，平時無形中不斷存入，日積月累，這本藝文存摺將變得十分可觀！他強調，新世代產業競爭力在於藝文，學生要先體會到使用者需求，再去設計產品、解決問題，同時讓產品變得美感、設計感十足，畢竟AI、機器運算再發展，也無法取代想像力。

他認為，藝文對想像力的啟發是相當重要的，學生們若是擁有豐富的想像力，不僅可以讓產品設計更具創意和美感，也更能掌握自己的未來發展。常聽人感慨現代年輕人大多茫然、毫無目標，就是因為缺乏想像力；一位想像力豐富的年輕人會經常想像未來，描繪出自己十年、二十年、甚至三十年後的模樣，絕對可以找到努力的目標，透過學校的輔導、師長的協助和同學的砥礪，更加明白自己應該具備什麼條件？需要補足些什麼？進而落實，成功達到目標，想像成真。

而學校除了在校園融入藝文、注入美學，竭力培養、啟發學生們可貴的想像力，亦花心思大幅提升外語能力，讓托福（TOEFL）、多益（TOEIC）成績大躍進，並且提供至菲律賓、德國等地的出國補助，讓學生們的視野更加寬廣，想像力更加奔放。

追求卓越為使命 打造頂尖高科人

自許帶領高科大成為全國最大、也最頂尖的科技大學，楊校長將「追求卓越」（For the BEST）視為最重要的使命，以「高雄的智庫」（Brain）、「產業的引擎」（Engine）、「南向的基地」（South）與「融合的校園」（Together）共同創造高科大的價值。

在人才培育的理念上，則是打造一個具有「WISH」能力的高科人，富有「全方位跨域」（Whole Person）、「國際移動力」（International Mobility）、「永續學習力」（Sustainable Learning）、「人本關懷」（Humanity）之涵養，讓「國立高雄科技大學」成為一所「BEST WISH」的大學。

「我們為學生們準備了很多機會，積極爭取外部資源，結合人文及社會關懷，鼓勵學生多元發展，並以藝文薰陶校園環境，跨領域、全方位培育邁向卓越、成就未來的優秀人才，期待在我們的努力之下，孩子們能夠選擇高科大，並且願意留在高雄發展。」楊校長滿懷期待地說。他肯定新世代年輕人改變世界的夢想，更相信高科大所孕育出來、跨領域的頂尖科技人才，能夠永遠保持一顆求新、求變、求知的心，一路堅持，乘著想像力的翅膀，創造未來，改變世界。

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