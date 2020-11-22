快訊

扯！買區間車票坐普悠瑪被查票 一路狂毆列車長爆粗口

山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Customized Lifestyle訂製你的生活品味 孕育頂級新生活

聯合新聞網 / 時尚家居

採訪撰文｜宋秋美　攝影｜賴壽山

投身家具家飾業界將邁入第20年頭，芊華苑精品傢俬營運總監蕭友明親眼見證每個時代的居家潮流，民國70年代，第一批出國的台商從東南亞進口異國民俗風家具，到80年代將貿易觸角向歐美地區延伸，參訪德、法、義國際家具家飾展，拓展知識與時下潮流，運用胡桃木、流金技術、精細雕工等技術，打造皇室貴族風格蔚為主流。

隨著時代變遷，因為人的習慣、生活模式改變，體驗過奢華富貴，漸漸化繁為簡，於是興起了北歐風、極簡主義的居家設計，從簡單中蘊藉美感。蕭總監認為，不論哪種風格，回歸家具的目的，就是家裡需使用的工具，並發覺進口家具無法滿足每個居家空間，於是投入訂製家具領域，讓想要使用客製化家具的消費者，能夠享受高端的訂製服務，於是在去年創立「芊華苑精品傢俬」，不必仰賴昂貴又耗時的進口家具，MIT家具就能將嚮往的生活挹注到你的居家空間。

洗淨鉛華 孕育頂級新生活

人往往為了生計，奔波勞碌，將自己外在打扮得光鮮亮麗，給人自信耀眼的一面；稱之為家的地方，就是能蛻下耀眼的外殼，呈現最單純、最自在的自己，洗盡一切鉛華，因而孕育「芊華苑」之名。

芊華苑訂製家具流程首先了解客戶需求、喜好，事前與室內設計師充分溝通，了解其設計理念，進而依據設計風格搭配相襯的家具。台灣的訂製家具，以國外產品復刻為主，台灣精湛的工藝技術為輔，再微調變化以符合客戶需求，最後交由代工廠製作。

「當你有能力購入一套房時，你就會開始作夢，夢想這個房子要怎麼裝修？什麼風格？什麼氛圍？而我在做的，就是你作夢的本錢。」蕭總監比喻，購入房子時，專業設計師設計空間格局，搭好舞台，軟裝搭配則是扮演展場設計統籌，幫你揀選男女配角，透過家具軟裝打造你的居家品味，儼然成為家中最舒適的男女主角。

居家空間設計展場 沉浸其中投注夢想的家

對消費者而言，訂製家具除了客製化外，還有什麼能被滿足？跟傳統家具店最大的不同，芊華苑精品傢俬進行「沉浸式銷售」，每一家具僅能視為一項單品，發揮巧思及設計美感進行組合，搭配生活需求，它就成為可以靈活運用的居家元素，昇華成生活的氛圍與品味。一踏入芊華苑時，除了一整面望向新北大道的開闊景致，在近百坪的展間，以居家格局設計，布置適宜的家具裝飾，讓客戶能到場實際感受，更容易在展場模擬心中想法。

另一方面，同一品牌不一定能滿足客戶的所有需求，藉由訂製家具統籌，將不同品牌的款式再創作，另可選擇材質，使風格、色調一致。尤其網路時代資訊流通發達，全球貿易更是絡繹不絕，家具所使用的材料也與國際接軌，芊華苑使用的牛皮料及石材大部分從德國、義大利等歐洲國家進口；木材則由東南亞、美加地區引進。

當有能力選擇訂製傢俱，價格通常不是第一考量，而是交期長短。國外熱門產品經由台灣代理商訂購，撇除接單製作時間，光運送時間至少30-45天；但在台灣訂製家具，僅需21-30天就能完成。售後服務方面，家具若有輕微擦痕刮痕，直接派遣專業人員到府服務，也因為所有家具皆在台製作，可更換的五金零件在台灣都能找到，時效性與維修機動性甚勝於國外進口家具。

滿足你的夢想 享受專屬生活品味

芊華苑秉持著顧客至上的服務態度，蕭總監自信地表示，營運迄今，得到顧客的反饋都非常滿意，但如何與客戶溝通，按照需求，量身打造專屬家具，探究客戶內心真正想法，實屬此行須不斷精進的課題。「博得客戶的信賴與稱讚不是一件得來不易的鼓勵，而是必須成為我們的日常，並時時叮囑自我、要求自我。」

訂製家具不管在台灣，或是全世界，都屬於小眾市場，由於價位偏高，以中產階級為主要客群。而在台灣訂製家具市場則面臨更大挑戰：蕭總監經常探視合作的木工廠、皮革廠，發現製作的師傅幾乎都年過半百，年輕人不願意從事勞動工作，老師傅漸漸凋零，訂製家具供應鏈衰退，蕭總監語重心長表示，預估最多只剩2、30年能享受訂製家具的美好。儘管芊華苑才剛營運一年，方興未艾，蕭總監仍希望以此做為拓展基石，讓更多人在有限的時間內，享受訂製家具的美好。

「居家藝術能夠透過芊華苑，讓更多同好使用頂級的台灣訂製家具，國外的月亮沒有比較圓，其實台灣擁有精湛工藝，與國外同步亦同質的產品，值得與你共伴美好的居家生活。」生活就是藝術，芊華苑為你訂製生活品味，讓你盡情享受！c'est la vie！

《時尚家居95》
《時尚家居95》

延伸閱讀

【旅行自拍棒——我與塑膠同行】張卉君／喜歡，卻不留痕跡的旅行

珍藏生命的吉光片羽…文青必去全台30大特色獨立書店

燦坤全國電 大型店拚場

宏碁攜手保時捷 推出頂級筆電

相關新聞

Customized Lifestyle訂製你的生活品味 孕育頂級新生活

投身家具家飾業界將邁入第20年頭，芊華苑精品傢俬營運總監蕭友明親眼見證每個時代的居家潮流，民國70年代，第一批出國的台商從東南亞進口異國民俗風家具，到80年代將貿易觸角向歐美地區延伸，參訪德、法、義國際家具家飾展，拓展知識與時下潮流，運用胡桃木、流金技術、精細雕工等技術，打造皇室貴族風格蔚為主流。

Poetic Zen韻禪・當代空間詩學

看過這麼多設計師精心打造的空間個案，卻難得有機會，如此直接地感受場域氛圍的影響力！吳宗憲設計師以淬煉且貼近生活的美學觀點，忠實記錄居住者與空間全時的親密互動，在這裡；城市的喧囂被緩緩洗滌，每處工藝細節和機能佈局都經過深思熟慮，從公領域到私天地，於一幕幕大尺度的畫面裡，留住屬於現代的低調禪韻與無盡詩意，就彷彿鐫刻人生最美的風景。

Touching medical space專精與專業 成就感人的醫療空間

踏入醫療院所內，你希望感受到什麼呢？是專業的醫療技術，還是可放鬆的舒適環境？一般人對醫療院所空間的印象，不外乎冷氣開很強、燈光慘白、充滿刺鼻藥水味，也因此，許多人對於出入醫療院所的經驗並不是那麼舒適，從事室內設計工作多年，奕所設計設計總監李軍漢在2017年創立了奕創設計，針對醫療空間，提供最專業也最專精的設計服務。

Modern Old House鎏金歲月 摩登老屋顏

坐落於台北市中山區的歷史建物，有著日洋的特色，歷經幾代使用，現成為兼具藝文空間性質的餐酒館，為了符合複合式的機能需求，設計師用了許多巧思規劃動線，重新彩繪老屋樣貌，融入現代元素，修舊但不顯舊，彰顯了老房子的風韻，更打造風味十足的摩登空間。

Nordic fashion北歐風尚 老屋變身優雅機能宅

即將作為新房的獨棟透天二、三樓，是典型又繁重的30年老屋翻新任務，紮實細緻的基礎工程才能為室內風格裝修完美打底，優美出色的風格營造則能因結合巧妙系統收納而兼具美型與機能，老屋搖身一變化身滿載北歐風尚的優雅美宅，這也正是優渥實木結合歐德傢俱最強大的整合優勢，單一窗口背後擁有全方位支援團隊，正是成就一份安心又舒適的新居人生。

「防疫有你，視障按摩有禮」 振興成效優異 仍請民眾持續支持視障按摩

本次臺北市視障按摩行銷活動「防疫有你，視障按摩有禮」推廣活動，自今年109年9月18日起，共贈出總價值近90萬的按摩抵用券，並回收近6千張抽獎券，消費者反應熱烈，防疫期間也帶動了整體營收的提升，活動至10月底雖已結束，11月18日重建處再加碼舉辦線上抽獎的活動，民眾只要上「就業普拉斯」的臉書粉絲專頁參與留言活動，就有機會抽中超商百元禮券！重建處希望透過活動能夠開拓視障按摩客源，民眾也能更加了解按摩的益處及舒暢，並給予視障按摩師傅更多支持與鼓勵，一同按摩保健身心。

優渥實木x巧寓舍計x職藝咖啡 慶開幕

2020年全球在新冠肺炎疫情延燒下，對經濟上也造成影響。台灣家居業領導品牌歐德集團，旗下優渥實木、巧寓舍計無懼疫情，顛覆傳統店格，首次引進與咖啡業合作，以「Design home together」設計概念，成立咖啡體驗館。11月5日盛大開幕，首創「共賞北歐設計家具，一起品嚐香醇咖啡」，搶眼的門市外觀與內部設計令人眼睛為之一亮，希望消費者在選購家具、裝潢時，不僅能滿足需求、更是一種享受。日後也將不定時舉辦咖啡講座，歡迎來喝咖啡，享受輕鬆愜意的美好時光。

搭起家與心的橋樑幸福設計師程于純

身為女性，同時也是兩位小寶貝的媽媽，坤儀設計程于純總監在進行設計規劃時，能擁有不同的切入視角，更能與個別空間的使用者產生共鳴；具備建築與設計的專業，程總監更擅長使用淺顯易懂的舉例與說明，加深屋主對於空間的想像，在深入的討論與細心的理解過程中，同時也凝聚了全家人。在程于純總監的心中，室內設計師的角色，應當如此。

天青地硯 以設計的純粹改變世界

在青天與土地之間，所有的自然萬物都是創作的素材，也都是靈感的來源。 初次踏進位於中壢的青硯設計，挑高的粗曠天花板和頂天立地的金屬柱體首先印入眼簾，沉穩質樸的設計氛圍，帶給訪客溫暖的包容感受，這是青硯設計創辦人賴建銘設計總監所希望帶給客戶的第一個印象。

回歸生活本質的美學理念！構築你理想的家 也構築我的夢想

從愛畫畫的天真想法，卻誤打誤撞成為一位室內設計師。埜筑設計總監韓美芳投身室內設計領域已20餘年，在談吐間，仍感受到她擁有當初義無反顧的設計熱情，「我不只在幫客戶構築夢想的家，也是構築我的夢想。」再加上勇於挑戰的個性，讓她在挫敗中學習，在順遂時謹慎，一步一腳印築夢踏實。

提升餐飲業者食品安全品質 109年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎典禮

連江縣衛生福利局局長曾玉花表示，連江縣近年旅遊興起，以福州特色美食與觀光聞名，食品衛生非常重要，攸關縣民與旅客健康，衛福局積極鼓勵餐飲業者參加餐飲衛生管理分級評核，由專家學者組成評核小組，協助業者提升自主衛生管理能力、軟硬體與服務品質提升，及透過餐飲衛生分級評核，落實餐飲業者衛生自主管理，針對從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度等面向進行實地評核。今年通過5家評核為優良餐廳業者，包含優級店家：南竿「蝦寮食堂、枕戈待旦景觀餐廳」、北竿「假日小館」與莒光「巧屋餐廳」；良級店家：北竿「家適咖啡民宿」。此外，並開辦食品衛生訓練與服務品質提升課程，精進業者食品衛生知能、加強食品中毒之防範、輔導餐飲業者突破，學習提升餐飲業服務品質及建立品牌形象。

Large Storage Space全方位解決小坪數痛點！滑出收納大空間

現在都市寸土寸金，室內空間通常追求小而美，能善用每個空間更是室內設計的首要訴求。Häfele海福樂「滑門產品系列」提供廣泛設計選項，不但節省空間，更創造生活空間。 Häfele 海福樂自有優質系列包括 Slido、Finetta 及 Aluflex。Slido 及 Finetta 為室內裝潢及家具用滑門零配件，安裝上可搭配木門或玻璃門及鋁框。Aluflex 為活動隔間鋁框滑門系統，可用於細分房間以及創造收納空間和更衣室。不論高品質家具、更衣室及活動隔間等皆可輕易施作，將住家辦公室的空間靈活變化。

熱門新聞

Customized Lifestyle訂製你的生活品味 孕育頂級新生活

夜晚派對就從嘻哈開始 找回90年代美式街頭的瘋狂

桃園華泰名品城聖誕村開村！露天市集讓你感受最溫馨的「聖誕氛圍」

台灣設計師國際大賽獲獎榮譽榜

製鞋技藝結合錢幣藝術 設計翻轉經典重塑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。