快訊

被指萊牛皇家傳承牛肉麵肉品送驗 報告結果出爐了

景觀失靈？內湖最貴豪宅成交價 創社區有史以來最低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Poetic Zen韻禪・當代空間詩學

聯合新聞網 / 時尚家居

空間設計暨圖片提供｜安藤國際室內裝修工程有限公司 吳宗憲　撰文｜林雅琳

看過這麼多設計師精心打造的空間個案，卻難得有機會，如此直接地感受場域氛圍的影響力！吳宗憲設計師以淬煉且貼近生活的美學觀點，忠實記錄居住者與空間全時的親密互動，在這裡；城市的喧囂被緩緩洗滌，每處工藝細節和機能佈局都經過深思熟慮，從公領域到私天地，於一幕幕大尺度的畫面裡，留住屬於現代的低調禪韻與無盡詩意，就彷彿鐫刻人生最美的風景。

主從分明 世代共居互不干擾

本案為大坪數單層住宅，一進門極度開闊的視野，動線轉折加上景深延展，讓目光和腳步可以自由穿行其間，如同桃花源記的開場白：「復行數十步，豁然開朗」。有鑒於屋型相當方正，同時考慮親子世代共居互不干擾的必要性，設計師將公領域包括客廳、餐廳、輕食中島、熱炒廚房等家人共享的機能單元居中設置，而臥室群、起居廳則依序安排在公領域兩翼，以最精簡的作息動線，創造最多樣化的親子記憶、生活樂趣。

從玄關進門開始，整體靜謐沈穩的空間感，以及結合異材質搭配、精湛工法、和諧比例的高質感，就成為空間予人的鮮明印象，玄關地坪以米灰色石材對話天頂的黑灰鈦金屬，藉壓深的色溫沈澱安撫返家情緒，一座隱藏於大面格柵線條後方：整合了衣帽間暨儲物室、藏畫庫等用途的巧思設計，取代傳統置物高櫃，實用性高且好整理。

分段連續面造詣 富養美學品味

屋主擁有豐富藝術收藏，深厚且廣泛的美學涵養，成為安藤國際團隊定義本案的重要靈感來源！從玄關旁側保留視線穿透感的一列鐵件展示格、中島旁背光端景櫃到客廳沙發後方可左右任意滑動的複層精品櫃，皆是屋主陳列各式藝術收藏的最佳舞台，這些體現東西方文明特質的雕塑、畫作、水晶陶藝，每一件都有其故事性和淵源，除了為不同視角畫龍點睛，安靜的陪伴也賦予空間濃濃的人文氣息。

開放規劃的公共空間大器舒朗，相輔相成的單元機能呈長軸串連，共享大面窗的高樓層景緻令人心曠神怡，設計者以材質差異的深淺，塑造穠纖合度的造型、量體比例，使官能感知沈穩而不滯重，內斂奢華卻不減溫暖，特別是在黑灰白加木、石為主軸的低限色溫中，適度穿插條紋玻璃的清透、鐵件線條的俐落，以及局部鍍鈦玫瑰金框邊的奢華之美，從而特調獨一無二的空間性格。

簡練筆觸 公私領域明確劃分

大主臥室座落於客廳電視牆後方，入口巧妙隱於電視牆左側，由於全幅牆面以同款大理石精工匯整，完美隱匿了動線痕跡，不僅隱私性倍增，也順勢放大主牆面的面寬氣度。室內採行政套房式的高規格機能配置，無懈可擊的多段式動線，將睡眠區、沙發視聽區、內建循環軌道衣架和梳妝區的更衣室、四件式尊榮主浴等依序串連，淡雅設色佐以設身處地的細膩，尤能長效舒緩身心。而餐廳旁的雙開玻璃門內則通往另一個臥室區，與公領域相比，情境相對隱密舒適的起居廳周邊，總計有多達三間臥室環繞，同樣以材質將臥室房門併入連續面的做法，創造乾淨利落的視覺享受，而每一間臥室內的軟硬體佈局，也都根據個別使用者需求量身定制，具體將生活的質與美提升到更高層次。

空間坪數∣83.88坪

室內格局∣四臥、三廳、五衛、傭人房

主要建材∣大板磚、橡木、烤漆、鐵件、乳膠漆、

壁紙、海島型木地板、不鏽鋼、

鍍鈦金屬、大理石、木百葉、人造石、

賽麗石、皮革、石材、繃布

《時尚家居95》
《時尚家居95》

延伸閱讀

吳宗憲「玩很大」騎車摔傷 腿、唇都「犁田」記憶失去數秒

專訪／準影帝李國煌自栩金馬迷 曝吳宗憲寵女暖舉

憲哥被說撞臉木村拓哉 吳姍儒傻眼了

結婚30年吳宗憲首談老婆張葳葳　認「不是好老公」

相關新聞

Poetic Zen韻禪・當代空間詩學

看過這麼多設計師精心打造的空間個案，卻難得有機會，如此直接地感受場域氛圍的影響力！吳宗憲設計師以淬煉且貼近生活的美學觀點，忠實記錄居住者與空間全時的親密互動，在這裡；城市的喧囂被緩緩洗滌，每處工藝細節和機能佈局都經過深思熟慮，從公領域到私天地，於一幕幕大尺度的畫面裡，留住屬於現代的低調禪韻與無盡詩意，就彷彿鐫刻人生最美的風景。

Touching medical space專精與專業 成就感人的醫療空間

踏入醫療院所內，你希望感受到什麼呢？是專業的醫療技術，還是可放鬆的舒適環境？一般人對醫療院所空間的印象，不外乎冷氣開很強、燈光慘白、充滿刺鼻藥水味，也因此，許多人對於出入醫療院所的經驗並不是那麼舒適，從事室內設計工作多年，奕所設計設計總監李軍漢在2017年創立了奕創設計，針對醫療空間，提供最專業也最專精的設計服務。

Modern Old House鎏金歲月 摩登老屋顏

坐落於台北市中山區的歷史建物，有著日洋的特色，歷經幾代使用，現成為兼具藝文空間性質的餐酒館，為了符合複合式的機能需求，設計師用了許多巧思規劃動線，重新彩繪老屋樣貌，融入現代元素，修舊但不顯舊，彰顯了老房子的風韻，更打造風味十足的摩登空間。

Nordic fashion北歐風尚 老屋變身優雅機能宅

即將作為新房的獨棟透天二、三樓，是典型又繁重的30年老屋翻新任務，紮實細緻的基礎工程才能為室內風格裝修完美打底，優美出色的風格營造則能因結合巧妙系統收納而兼具美型與機能，老屋搖身一變化身滿載北歐風尚的優雅美宅，這也正是優渥實木結合歐德傢俱最強大的整合優勢，單一窗口背後擁有全方位支援團隊，正是成就一份安心又舒適的新居人生。

「防疫有你，視障按摩有禮」 振興成效優異 仍請民眾持續支持視障按摩

本次臺北市視障按摩行銷活動「防疫有你，視障按摩有禮」推廣活動，自今年109年9月18日起，共贈出總價值近90萬的按摩抵用券，並回收近6千張抽獎券，消費者反應熱烈，防疫期間也帶動了整體營收的提升，活動至10月底雖已結束，11月18日重建處再加碼舉辦線上抽獎的活動，民眾只要上「就業普拉斯」的臉書粉絲專頁參與留言活動，就有機會抽中超商百元禮券！重建處希望透過活動能夠開拓視障按摩客源，民眾也能更加了解按摩的益處及舒暢，並給予視障按摩師傅更多支持與鼓勵，一同按摩保健身心。

優渥實木x巧寓舍計x職藝咖啡 慶開幕

2020年全球在新冠肺炎疫情延燒下，對經濟上也造成影響。台灣家居業領導品牌歐德集團，旗下優渥實木、巧寓舍計無懼疫情，顛覆傳統店格，首次引進與咖啡業合作，以「Design home together」設計概念，成立咖啡體驗館。11月5日盛大開幕，首創「共賞北歐設計家具，一起品嚐香醇咖啡」，搶眼的門市外觀與內部設計令人眼睛為之一亮，希望消費者在選購家具、裝潢時，不僅能滿足需求、更是一種享受。日後也將不定時舉辦咖啡講座，歡迎來喝咖啡，享受輕鬆愜意的美好時光。

搭起家與心的橋樑幸福設計師程于純

身為女性，同時也是兩位小寶貝的媽媽，坤儀設計程于純總監在進行設計規劃時，能擁有不同的切入視角，更能與個別空間的使用者產生共鳴；具備建築與設計的專業，程總監更擅長使用淺顯易懂的舉例與說明，加深屋主對於空間的想像，在深入的討論與細心的理解過程中，同時也凝聚了全家人。在程于純總監的心中，室內設計師的角色，應當如此。

天青地硯 以設計的純粹改變世界

在青天與土地之間，所有的自然萬物都是創作的素材，也都是靈感的來源。 初次踏進位於中壢的青硯設計，挑高的粗曠天花板和頂天立地的金屬柱體首先印入眼簾，沉穩質樸的設計氛圍，帶給訪客溫暖的包容感受，這是青硯設計創辦人賴建銘設計總監所希望帶給客戶的第一個印象。

回歸生活本質的美學理念！構築你理想的家 也構築我的夢想

從愛畫畫的天真想法，卻誤打誤撞成為一位室內設計師。埜筑設計總監韓美芳投身室內設計領域已20餘年，在談吐間，仍感受到她擁有當初義無反顧的設計熱情，「我不只在幫客戶構築夢想的家，也是構築我的夢想。」再加上勇於挑戰的個性，讓她在挫敗中學習，在順遂時謹慎，一步一腳印築夢踏實。

提升餐飲業者食品安全品質 109年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎典禮

連江縣衛生福利局局長曾玉花表示，連江縣近年旅遊興起，以福州特色美食與觀光聞名，食品衛生非常重要，攸關縣民與旅客健康，衛福局積極鼓勵餐飲業者參加餐飲衛生管理分級評核，由專家學者組成評核小組，協助業者提升自主衛生管理能力、軟硬體與服務品質提升，及透過餐飲衛生分級評核，落實餐飲業者衛生自主管理，針對從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度等面向進行實地評核。今年通過5家評核為優良餐廳業者，包含優級店家：南竿「蝦寮食堂、枕戈待旦景觀餐廳」、北竿「假日小館」與莒光「巧屋餐廳」；良級店家：北竿「家適咖啡民宿」。此外，並開辦食品衛生訓練與服務品質提升課程，精進業者食品衛生知能、加強食品中毒之防範、輔導餐飲業者突破，學習提升餐飲業服務品質及建立品牌形象。

Large Storage Space全方位解決小坪數痛點！滑出收納大空間

現在都市寸土寸金，室內空間通常追求小而美，能善用每個空間更是室內設計的首要訴求。Häfele海福樂「滑門產品系列」提供廣泛設計選項，不但節省空間，更創造生活空間。 Häfele 海福樂自有優質系列包括 Slido、Finetta 及 Aluflex。Slido 及 Finetta 為室內裝潢及家具用滑門零配件，安裝上可搭配木門或玻璃門及鋁框。Aluflex 為活動隔間鋁框滑門系統，可用於細分房間以及創造收納空間和更衣室。不論高品質家具、更衣室及活動隔間等皆可輕易施作，將住家辦公室的空間靈活變化。

打造會呼吸的牆與櫃 隱於侘寂的精心收納美學

看似簡樸的侘寂美學，其實藏有精心規劃的收納計畫與除濕系統，歐德新莊店設計師張嘉娟活用梁下空間，以量身訂製的系統櫃牆將隔間與儲物機能隱於無形，風格則師法自然，木感、純白、灰調珪藻土牆交織出一派簡約而溫暖舒適氣息，完美的收納藝術與恆濕功能巧思，是一份對家人與孩子健康的貼心呵護，驚喜與感動滿足了對新家的期待。

熱門新聞

這樣做 可以「便」得更順暢

秋冬保養做得好 酒糟不久不再糟！

造血幹細胞移植 助抗癌者重生

家人就是最佳代言人！堅持三步驟 讓夕陽企業起死回生

輕奢美學 打造三代同居美宅

2020 MUSE Design Awards 台南療癒系設計師奪鉑金獎！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。