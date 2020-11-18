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Touching medical space專精與專業 成就感人的醫療空間

聯合新聞網 / 時尚家居

圖片提供｜奕創設計　採訪整理｜Mikage

踏入醫療院所內，你希望感受到什麼呢？是專業的醫療技術，還是可放鬆的舒適環境？一般人對醫療院所空間的印象，不外乎冷氣開很強、燈光慘白、充滿刺鼻藥水味，也因此，許多人對於出入醫療院所的經驗並不是那麼舒適，從事室內設計工作多年，奕所設計設計總監李軍漢在2017年創立了奕創設計，針對醫療空間，提供最專業也最專精的設計服務。

專精、專業、專心

從事室內設計十多年，由李軍漢領軍的奕所設計作品，曾獲得國內外許多設計獎項，在2019年，更以漢樺磁磚展示中心、汐游寶寶及枘檑咖啡獲得義大利 ADesign Award 銀獎，李軍漢表示，室內設計工作其實是相當繁瑣、吃重的工作，不若表面看上去那樣浪漫美好，若沒有源源不絕的熱忱及熱情，絕對無法持續下去；在每一次的設計規劃工作中，李軍漢也會想辦法玩出一些既符合業主需求，又美觀有趣的設計，對他而言，室內設計是可以在繁瑣中找到樂趣，並且幫助到他人，又增長自己能力的一份工作。

多年的設計經驗，李軍漢接觸了各種各樣的空間規劃，從住宅、商業空間到專業的醫療空間，都有他的作品，在執行專業醫療空間的規劃時，他發現國內並沒有針對醫療院所專業需求設計的專用櫃體，若需要專業櫃體只能從國外進口，不僅價格高昂，且可能不甚符合國內環境需求，在責任感與使命感的驅使下，李軍漢整合過去多年室內設計工作累積的資源，結合建材廠商，成立了奕創設計，希望能藉由建材等硬體與轉體的整合，提升國內專業醫療院所的空間環境。

做、學相長，相互提升經驗值

將設計工作定義於專業的醫療空間，對李軍漢而言，比較容易專注，也更顯專業，長久的室內設計工作經驗，讓他可以把不同領域空間的優點結合在一起，互相應用，更將規劃豪宅的講究，運用在醫療空間的設計規劃。

李軍漢表示，好的空間就是好的空間，不論是好宅、豪宅或者好診所，除了空間性質不同之外，其實道理都是相通的，對細節的要求以及講究，都是相當細膩且蘊藏了許多學問，從一進門的空氣、材質、燈光，到各科專業會使用的醫材，都是設計工作相當重要的環節，也因此，從空間的使用、動線的規劃，到塗料、建材的選擇，都需要經過審慎的評估，方能成就專業又舒適的醫療空間。

以燈光為例，一般場所的平均演色評價指數（Ra）適用範圍約為75，但在診療空間或者手術空間，不僅需要注意燈光流名度，更將Ra值提高到90，則醫生看診時眼睛更不易疲累，對病患、醫師都是更優質的環境。

此外，透過抗菌防霉的材質，避免沾染塵埃及感染；運用建材的選擇及空氣清淨機的運轉，過濾過敏原更消除異味。在一次次的合作與會議之間，透過醫師、業主及儀器廠商提出的建議與要求，李軍漢得以吸收到他們的經驗與專業知識，做、學相長的刺激，讓他對醫療空間的認知與經驗也得以快速成長，具備了種種知識與經驗之後，奕創設計不僅可以迅速掌握業主在風格與專業度的需求，甚至面對初次開業的醫師，還能給予專業上的建議，要說奕創設計創造了醫療空間的指標，一點也不為過。

《時尚家居95》
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