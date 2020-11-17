Modern Old House鎏金歲月 摩登老屋顏

空間設計暨圖片提供｜創喜室內裝修設計有限公司 採訪整理｜Mikage

坐落於台北市中山區的歷史建物，有著日洋的特色，歷經幾代使用，現成為兼具藝文空間性質的餐酒館，為了符合複合式的機能需求，設計師用了許多巧思規劃動線，重新彩繪老屋樣貌，融入現代元素，修舊但不顯舊，彰顯了老房子的風韻，更打造風味十足的摩登空間。

建構場景，老房子新樣貌

這是一棟具有歷史風味的房子，歷經兩、三次的改變，擴建了屋旁的玻璃屋空間，相當大的草坪花園保留了棟距，錦上添花讓這棟建築顯得格外美麗。創喜室內裝修設計有限公司設計總監龐甄嬉設計師保留了老屋既有的結構，融入設計內，並利用打造電影場景的思維，在這棟老房子內，建構了一個個讓人彷若走入時光隧道般，風韻十足的空間風景。

修舊，但不顯舊，是這次設計規劃的最高指導原則，設計師選用了許多現代的家具及元素，刻劃空間的質感，除了簡化基底之外，更安排深色家具，不添加多餘的東西，更彰顯主基調。

延伸外觀的國防色，室內使用了大量不同層次的綠，不論是牆面的漸層綠、椅子上絨布料的綠，或者是厚重窗簾上的青綠，深深淺淺的綠，與局部的金色、黃色，交織出和諧又閒適的氛圍，是時尚典雅，更是適於放鬆享受、優遊其中的慵懶華麗。

多重手法，創造質感與多樣化機能

由於空間的使用相當多元化，既是餐酒館，也是表演、展覽空間，為符合複合式的空間功能需求，不僅在二樓規劃了伸縮玻璃隔屏，讓空間的利用可以更有彈性；在展示空間內，更規劃了可通往另一個空間的暗門，讓表演時或者人多時，工作人員或表演人員的行進動線可以更加流暢。

善用鏡面反射原理，放大空間感之餘，也營造迷離幻境的錯覺，不論是用餐小酌，或是好友啜飲，都能夠在這裡忘記時間，享受1950年代的氛圍。一樓天花裝置了金盞花的球泡燈，彷彿金色的河流在天花板上流淌，二樓的天花不多做墜飾，展現原始的桁架結構，保留老屋韻味，並使用長型金色流水紋板，不僅呼應金色河流的印象，更成功消弭空調機器及管線的紊亂感，讓老屋也能展現簡單俐落的時尚。

空間坪數∣約112坪

室內格局∣3大用餐區、1辦公區、1展售區、1舞台、1外吧、1廚房、3衛浴

主要建材∣銅條、鐵件、不銹鋼鐵板、美耐板、木皮、貼膜、復古玻璃、花磚、造型磁磚、布簾、超耐磨地磚、方塊地毯、系統板材、特殊漆料、鐵件烤漆

設計公司∣創喜室內裝修設計有限公司｜龐甄嬉、蕭惠文

地 址∣台北市松山區南京東路三段311號8樓

電 話∣02-2712-1215

網 站∣www.jcpcdesign.com