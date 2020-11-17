「防疫有你，視障按摩有禮」 振興成效優異 仍請民眾持續支持視障按摩

今年上半年因新冠疫情的攪局，導致視障按摩生意大受影響，而臺北市勞動力重建運用處為了提升來客數，特別辦理按摩好禮「三重送」的活動，鼓勵民眾來體驗，在疫情期間也能安心享受視障按摩。

本次臺北市視障按摩行銷活動「防疫有你，視障按摩有禮」推廣活動，自今年109年9月18日起，共贈出總價值近90萬的按摩抵用券，並回收近6千張抽獎券，消費者反應熱烈，防疫期間也帶動了整體營收的提升，活動至10月底雖已結束，11月18日重建處再加碼舉辦線上抽獎的活動，民眾只要上「就業普拉斯」的臉書粉絲專頁參與留言活動，就有機會抽中超商百元禮券！重建處希望透過活動能夠開拓視障按摩客源，民眾也能更加了解按摩的益處及舒暢，並給予視障按摩師傅更多支持與鼓勵，一同按摩保健身心。

防疫期間政府於7月推出促進消費的振興券，使用期限至今年12月底，希望尚未使用振興券的民眾，可以把握使用期限，支持視障按摩，踴躍預約視障按摩服務，讓按摩師靈巧的雙手來釋放日常生活的壓力，放鬆筋骨、解除疲勞之餘也能協助視障朋友度過疫情寒冬。