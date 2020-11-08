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優渥實木x巧寓舍計x職藝咖啡 慶開幕

聯合新聞網 / 時尚家居
(圖/銀幕夫妻檔GiGi(左一)和史丹利(右一)擔任優渥2.0咖啡體驗館一日店長活動)
(圖/銀幕夫妻檔GiGi(左一)和史丹利(右一)擔任優渥2.0咖啡體驗館一日店長活動)

(圖/藝人史丹利(左二)起、GIGI、蔡淑君議員、陳曼婷設計總監、陳國都董事長等貴賓蒞臨剪綵。)
(圖/藝人史丹利(左二)起、GIGI、蔡淑君議員、陳曼婷設計總監、陳國都董事長等貴賓蒞臨剪綵。)

2020年全球在新冠肺炎疫情延燒下，對經濟上也造成影響。台灣家居業領導品牌歐德集團，旗下優渥實木、巧寓舍計無懼疫情，顛覆傳統店格，首次引進與咖啡業合作，以「Design home together」設計概念，成立咖啡體驗館。11月5日盛大開幕，首創「共賞北歐設計家具，一起品嚐香醇咖啡」，搶眼的門市外觀與內部設計令人眼睛為之一亮，希望消費者在選購家具、裝潢時，不僅能滿足需求、更是一種享受。日後也將不定時舉辦咖啡講座，歡迎來喝咖啡，享受輕鬆愜意的美好時光。

開幕由參加全國賽屢獲佳績的林口國中弦樂團，精彩演奏揭開序幕，當日貴賓雲集，銀幕夫妻檔GiGi(林如琦)和史丹利也受邀蒞臨剪綵並擔任一日店長，與設計總監陳曼婷現場直播分享設計理念及門市導覽。本身是優渥實木家具愛用者的GiGi和史丹利，家中沙發、餐桌、床架、休閒椅等，全室幾乎都是優渥實木商品，一聽到嶄新店格的優渥實木家具結合咖啡體驗館開幕，立馬前來選購商品搶優惠，要把好消息分享給粉絲朋友。

(圖/歐德集團優渥實木X巧寓舍計 咖啡體驗館開幕,貴賓雲集，前排右四為歐德集團董事長陳國都。)
(圖/歐德集團優渥實木X巧寓舍計 咖啡體驗館開幕,貴賓雲集，前排右四為歐德集團董事長陳國都。)

設計總監陳曼婷表示:文北咖啡店是自地自建透天四層樓建物，感謝父親陳國都董事長放手讓她盡情揮灑，門市外觀以象徵自然元素的木屋造型，矗立街頭，大片白色的塗料，搭配黑色的窗框和線條，勾勒出北歐建築純粹的樣貌，吸睛的外觀成為打卡新熱點，室內空間使用淺色系牆面與地板，搭配實木家具，帶入北歐的清新風格與生活態度，採用片狀的房子造型作為重點空間劃分，一樓圍塑出中庭的概念，開放式的隔屏能分隔區域，又不遮蔽視線，讓空間達到開闊的展示效果；二樓:延續三層陣列的小木屋隔屏，打造廊道式樣品屋，便於引導客人參觀動線和空間體驗；主形象展示區-超大型樓梯上陳列梣木和柚木家具商品，讓人震撼；2、3樓大面積鋪設德國超耐磨地板體驗區，完善的整體規劃，讓消費者體驗北歐生活，輕鬆一站購足。

(圖/歐德集團陳國都董事長看好林口未來發展，創新店格咖啡體驗店，讓消費者無法出國也能享受北歐生活)
(圖/歐德集團陳國都董事長看好林口未來發展，創新店格咖啡體驗店，讓消費者無法出國也能享受北歐生活)

歐德集團陳國都董事長表示:「面對這波疫情，優渥實木家具勇敢改變，希望藉由家具與咖啡體驗店的創新店格使消費者輕鬆擁有北歐居家風貌，選購家具不僅是為了需求、更是一種享受。林口完善的生活機能，是北客心目中宜居的城市之一，加上民視、三立與東森總部進駐，未來建設利多，選擇林口成立新模式咖啡體驗店，讓消費者無法出國也能享受北歐生活。」

(圖/由參加全國賽屢獲佳績的林口國中弦樂團，精彩演奏揭開序幕)
(圖/由參加全國賽屢獲佳績的林口國中弦樂團，精彩演奏揭開序幕)

《時尚家居94》
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