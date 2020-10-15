快訊

願承擔風險捍衛夥伴！美國民調：多數民眾支持防衛台灣

台鐵南澳站鋼軌斷裂、魚尾鈑脫落 晚間8點12分恢復通車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭起家與心的橋樑幸福設計師程于純

聯合新聞網 / 時尚家居

資料提供∣坤儀室內裝修設計 (www.kunyidesign.com)　採訪撰文∣Mikage　

身為女性，同時也是兩位小寶貝的媽媽，坤儀設計程于純總監在進行設計規劃時，能擁有不同的切入視角，更能與個別空間的使用者產生共鳴；具備建築與設計的專業，程總監更擅長使用淺顯易懂的舉例與說明，加深屋主對於空間的想像，在深入的討論與細心的理解過程中，同時也凝聚了全家人。在程于純總監的心中，室內設計師的角色，應當如此。

建築系背景，設計考慮更全面

對建築系出身的程于純來說，踏入室內設計的領域，就彷彿像似一陣清風拂過般，是再自然也不過的事情了。曾服務於知名的建設公司及建築師事務所，她發現自己對室內設計有著更難以言喻的喜愛與熱情，於是投入室內設計的工作，在與客戶互動的過程中，彼此建立起堅厚的友誼、互相信任的良好關係，這也成為日後走向創業的契機。

以人為本，從心出發

從一開始的工作室，到現在的設計公司，至今也經過了八個年頭。程于純總監最重視的事始終就是「人、本」，在對空間的了解與解析之外，她堅持在規劃之前，一定要與未來居住在這個空間的主角對話，感覺並傾聽他們真實的需求，藉由對居住者的認識與了解，規劃出最符合他們生活所需的室內設計，這才是程于純心目中，一個稱職的設計師該做的事。

回憶起獨身的那段時間，跟客戶之間的話題多半繞著工作、休閒與娛樂，但在走入家庭之後，對於室內設計的感受角度，已有了截然不同的解讀，程于純與客戶之間，多了許多共通的話題，多了對子女的愛、對家人的關懷，也多了更多元的理解與分析，她以不同的角度詮釋屋主的需求，因此，到了結案後，仍然有許多客戶時常與她保持聯繫。

程于純笑說，裝潢跟結婚一樣，需要意見的溝通與時間的磨合。有許多夫妻因為裝潢而吵架失和，在許多時候，程于純甚至扮演了家庭成員之間心靈的導師與溝通的管道，她用心整合各成員間不同的喜好與需求，並透過設計的手法讓南轅北轍的想法可以融洽地並存，也讓每個人都能找到自己的空間歸屬，對家更有向心力。

程于純深深地明白，從事室內設計，透過一個案子、一個案子的完工結案，可以讓自己在這個領域的經驗與視野更加豐富，更可以透過與人協調的過程，讓更多的心靈，連結在一起，讓更多的家庭，因此而凝聚在一起。

時時初心，打造幸福居家

因為不斷地用心與累積，坤儀設計近兩年得到了更多屋主的信任與選擇，在此之時，程于純總監並不以此為樂，反而不斷地反思，從事這份工作對於人生的意義是什麼？除了顯而易見的名聲與獎盃獎狀之外，是否更應該多一點對整體社會價值的提升與貢獻？

程于純認為，客戶將案子交給我們，設計師的本職就是要替客戶把關，選用安全、建康的建材就是很重要的一環；而一個家裡最脆弱也最需要照顧的，就是老人家與小朋友，他們的安全性與便利性，永遠是她心中的第一考量，例如臥室要有方便開關的夜燈，用以保障夜晚會起來如廁的老人家的安全；衛浴設備及家裡的無障礙、防滑措施等通用設計，這些都必須事先規劃。孩子的活動空間，除了安全之外，更需要考量他們的高度與未來成長、變化的可能性。如此兼顧種種細節及大小環節，這是程于純總監細心之處，也是她能打造出兼顧美學與機能、健康與舒適、安全與幸福居家的不二法門。

《時尚家居94》
《時尚家居94》

相關新聞

搭起家與心的橋樑幸福設計師程于純

身為女性，同時也是兩位小寶貝的媽媽，坤儀設計程于純總監在進行設計規劃時，能擁有不同的切入視角，更能與個別空間的使用者產生共鳴；具備建築與設計的專業，程總監更擅長使用淺顯易懂的舉例與說明，加深屋主對於空間的想像，在深入的討論與細心的理解過程中，同時也凝聚了全家人。在程于純總監的心中，室內設計師的角色，應當如此。

天青地硯 以設計的純粹改變世界

在青天與土地之間，所有的自然萬物都是創作的素材，也都是靈感的來源。 初次踏進位於中壢的青硯設計，挑高的粗曠天花板和頂天立地的金屬柱體首先印入眼簾，沉穩質樸的設計氛圍，帶給訪客溫暖的包容感受，這是青硯設計創辦人賴建銘設計總監所希望帶給客戶的第一個印象。

回歸生活本質的美學理念！構築你理想的家 也構築我的夢想

從愛畫畫的天真想法，卻誤打誤撞成為一位室內設計師。埜筑設計總監韓美芳投身室內設計領域已20餘年，在談吐間，仍感受到她擁有當初義無反顧的設計熱情，「我不只在幫客戶構築夢想的家，也是構築我的夢想。」再加上勇於挑戰的個性，讓她在挫敗中學習，在順遂時謹慎，一步一腳印築夢踏實。

提升餐飲業者食品安全品質 109年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎典禮

連江縣衛生福利局局長曾玉花表示，連江縣近年旅遊興起，以福州特色美食與觀光聞名，食品衛生非常重要，攸關縣民與旅客健康，衛福局積極鼓勵餐飲業者參加餐飲衛生管理分級評核，由專家學者組成評核小組，協助業者提升自主衛生管理能力、軟硬體與服務品質提升，及透過餐飲衛生分級評核，落實餐飲業者衛生自主管理，針對從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度等面向進行實地評核。今年通過5家評核為優良餐廳業者，包含優級店家：南竿「蝦寮食堂、枕戈待旦景觀餐廳」、北竿「假日小館」與莒光「巧屋餐廳」；良級店家：北竿「家適咖啡民宿」。此外，並開辦食品衛生訓練與服務品質提升課程，精進業者食品衛生知能、加強食品中毒之防範、輔導餐飲業者突破，學習提升餐飲業服務品質及建立品牌形象。

Large Storage Space全方位解決小坪數痛點！滑出收納大空間

現在都市寸土寸金，室內空間通常追求小而美，能善用每個空間更是室內設計的首要訴求。Häfele海福樂「滑門產品系列」提供廣泛設計選項，不但節省空間，更創造生活空間。 Häfele 海福樂自有優質系列包括 Slido、Finetta 及 Aluflex。Slido 及 Finetta 為室內裝潢及家具用滑門零配件，安裝上可搭配木門或玻璃門及鋁框。Aluflex 為活動隔間鋁框滑門系統，可用於細分房間以及創造收納空間和更衣室。不論高品質家具、更衣室及活動隔間等皆可輕易施作，將住家辦公室的空間靈活變化。

打造會呼吸的牆與櫃 隱於侘寂的精心收納美學

看似簡樸的侘寂美學，其實藏有精心規劃的收納計畫與除濕系統，歐德新莊店設計師張嘉娟活用梁下空間，以量身訂製的系統櫃牆將隔間與儲物機能隱於無形，風格則師法自然，木感、純白、灰調珪藻土牆交織出一派簡約而溫暖舒適氣息，完美的收納藝術與恆濕功能巧思，是一份對家人與孩子健康的貼心呵護，驚喜與感動滿足了對新家的期待。

壺中天地寓養於藏 紫砂藏家的當代新個性

每個人內心都住著一個賞心樂事的收藏夢，同時也住著一個年輕人，當我們都走過了年輕歲月對人生的追尋和探問，最後才成為自己生命的收藏家！ 紫砂收藏家錦燕堂主人何錦榮先生四十年的收藏歲月夢想實現的故事……

鼓勵服務業智慧節能 新北推動節能改造獎勵最高50萬

為推動新北企業投入節能行列，只要在109年9月10日前，新北市轄內企業規劃導入智慧節能設備進行節電，改造項目包含「用電即時可視化改善」、「智慧控制」，或其他運用智慧科技進行節電等，就有機會獲得最高獎勵經費50萬元，歡迎企業踴躍參加。

Creativity New Realm Office 創意˙新境界

本案為科技公司辦公室，在設計之初，即自「創意實現、新境界」的企業精神出發，以明朗、潔淨的現代簡約為主體呈現，利用光影變化及空間通透性，佐以異材質的軟件搭配，複雜中萃取出的精華，構築出結合科技時尚與人文精神的工作場域。

歐德集團攜手嘉義林管處種植保安林 守護台灣海岸生態

植樹減碳愛地球，台灣家居業領導品牌歐德集團2020年8月27日攜手嘉義林管處，在第1920號「好美保安林」，種植144株，撫育720株樹苗，共同守護台灣海岸生態資源。

藝珍藝術第七回拍賣會圓滿收官 高古玉拍場火爆反響熱烈 即將步入高古玉白金時期

藝珍藝術第七回拍賣於台北總部的16日圓滿落幕，本次拍賣會成績可圈可點，總成交金額8,082.4萬，反應疫情衝擊下的市場理性謹慎。從2020年初疫情爆發至今，各家拍賣公司靈活調整策略，藝珍藝術也因應疫情下的旅遊限制措施，在預展未開始前特別將一系列紅山文化玉器送至遼寧、南京等處，讓未能來台灣的藏家能一併參與此次拍賣，此次行程雖耗時不少，最終也不負期望的奪得佳績。Lot2207《紅山文化玉太陽神人》以台幣300萬起拍，現場喊價幾口後便皆是電話與書面委託在競價，最後以牌號999一位遼寧私人博物館藏家透過電話競投得標。Lot2201《紅山文化玉鱉》、Lot2206《紅山文化玉女神首》，分別皆以台幣540萬易主，Lot2196《紅山文化玉飛鷹》則以台幣504萬拍出，其餘數件也都以高於委託價數倍易手，整體表現符合預期。

超視覺感大理石磁磚 不用出國也能到義大利

現代人買屋租屋不僅注重生活機能，屋況環境更是挑選房子的一大重點！其中屋內的裝潢設計能體現屋主自我的美學風格。說到最懂生活美感的國家，浪漫熱情的義大利最深得台灣人的心，而馬可貝里身為磁磚義式美學的磚家，承襲義大利的浪漫設計風格及多樣文化，將「義式生活美學」的主張實踐於消費者生活中，即日起全新推出超視覺感的90X90與60X120大理石磁磚，多樣紋理所呈現的真實色彩，材質間的完美交融，共築時尚美學新座標。用心臻選大理石紋、專業獨有的工藝技術，以及義式生活美學的設計風格，匠心打造出細膩的威尼斯、麗緻大理石磁磚，就是要把最好的磁磚、最具質感的空間美學帶給消費者，回家就像走進義大利。

熱門新聞

搭起家與心的橋樑幸福設計師程于純

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。