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天青地硯 以設計的純粹改變世界

聯合新聞網 / 時尚家居

資料提供∣青硯設計　撰文∣Diana　人物攝影∣吳榮邦

以青為天、以硯為地。

在青天與土地之間，所有的自然萬物都是創作的素材，也都是靈感的來源。

初次踏進位於中壢的青硯設計，挑高的粗曠天花板和頂天立地的金屬柱體首先印入眼簾，沉穩質樸的設計氛圍，帶給訪客溫暖的包容感受，這是青硯設計創辦人賴建銘設計總監所希望帶給客戶的第一個印象。

所謂設計，就是從細節中找答案

青硯設計自2012年創立，會取名「青硯」是希望帶領大眾從更寬廣的角度來認識室內設計。名稱中選用的「硯」一字，做為文房四寶之一，不僅象徵文化跟品味，賴建銘總監更喜歡這個字當中隱含磨礪的寓意。從事設計行業至今20餘年，賴總監的初衷是希望透過設計為人們解決問題，室內設計總是在細節中找答案，不侷限於空間的創作，而是真正地改善人們生活。

團隊群力，帶給居者比想像更好的空間

談到創業的契機，賴總監與我們分享當初單純的目的，只是希望透過團隊的力量能雕琢出更細膩完整的作品。一個人的力量雖能掌握，但總是會有許多力不可及的地方，有了團隊就能夠兼顧設計細節，也能夠在群策群力之下讓作品更臻完美。

而好的公司能夠長久發展的關鍵也在於團隊及人才的經營。青硯設計成立之初只有兩人，到現在已發展至八人的規模。由賴總監擔任業務溝通工作，利用自己豐富的專業經驗及知識在第一線先洞察客戶的需求，同時也統籌各專案進行狀況，從設計構圖到完工階段都切實掌握。這樣的運作模式也呼應賴總監創業的初衷，期待藉由團隊之力能為更多人打造出比想像中更好更適宜的空間。

青硯設計也計畫將公司版圖擴展至中南部，未來將先在台中設立據點，讓更多客戶能發現青硯設計別於其他設計公司不同的精彩作品。

兼顧永續 創造能被展延的設計

談到創業路上的不易與特別之處，總監回想起青硯設計所承接過的作品案其實範圍廣闊，更曾嘗試過從荒地開始打地基、建築本體規畫、內部空間設計到室外園藝都包辦的全方位專案。

而總監較印象深刻的作品是一個三峽的工廠辦公室設計案。一般的廠房辦公室多會選用木隔間或輕隔間，但賴總監反其道而行，特別選用了包括H鋼等的永續材料，搭配搭建實驗室時會用到的庫板。會有這樣的想法，源於對業主跟對環境的體貼。這些永續材料不僅防火隔音，更可以被重新拆卸組裝。當未來業主有廠房擴大需求時，能直接將原材料拆下後再組裝回去進行再利用。因為賴總監想呈現給大眾的是一種能「被展延的設計」。室內設計這個產業其實跟環保是相衝突的，在裝修過程中也很常看到許多完好的材料、家具被廢棄。

所以賴總監從幾年前開始會蒐集可用的材料，送到需要的機構再利用，這也是青硯設計在社會責任上的努力。

青硯不設限 挑戰每一種可能

青硯設計的作品不會有過多花俏裝飾，更多的是空間的最佳運用，針對天、地、壁去做設計，視覺畫面呈現則讓家飾品來說話。而對於品牌的規畫總監也不設限，不限定任何客群、風格、發展方向。因為不論怎樣的空間，青硯設計總能傾聽客人、堅持品質，在設計上展現獨特性。

如此別於其他競爭者的獨特性則來自於挑戰每一種可能，賴建銘總監相信：「沒有最好的設計，因為最好的，都在下一件作品。」

《時尚家居94》
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