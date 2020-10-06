提升餐飲業者食品安全品質 109年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎典禮

連江縣衛生福利局爲鼓勵餐飲業者落實餐飲衛生自主管理，連續多年推動餐飲衛生管理優良標章，為強化服務品質，今(109)年度辦理「餐飲衛生與品質提升計畫」，共5家餐廳獲得優良餐廳標章，於今(5)日舉辦「109年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎記者會」。

連江縣衛生福利局局長曾玉花表示，連江縣近年旅遊興起，以福州特色美食與觀光聞名，食品衛生非常重要，攸關縣民與旅客健康，衛福局積極鼓勵餐飲業者參加餐飲衛生管理分級評核，由專家學者組成評核小組，協助業者提升自主衛生管理能力、軟硬體與服務品質提升，及透過餐飲衛生分級評核，落實餐飲業者衛生自主管理，針對從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度等面向進行實地評核。今年通過5家評核為優良餐廳業者，包含優級店家：南竿「蝦寮食堂、枕戈待旦景觀餐廳」、北竿「假日小館」與莒光「巧屋餐廳」；良級店家：北竿「家適咖啡民宿」。此外，並開辦食品衛生訓練與服務品質提升課程，精進業者食品衛生知能、加強食品中毒之防範、輔導餐飲業者突破，學習提升餐飲業服務品質及建立品牌形象。

近年來觀光旅遊人數逐年增加，在藍眼淚與戰地馬祖及閩東文化的成功行銷之下，來馬旅遊人數不斷創新高，惟隨著時代的變遷、人民的生活水準提高及自我意識的抬頭，消費者對於服務的水準有很高的要求。為使旅遊市場之餐飲衛生及服務可質與量並進，本次在發表會中頒發「認證標章」給通過評核之商家，期望透過本計劃引導地區餐飲業建立良好食品衛生環境並提升餐飲整體服務品質，帶動相關產業發展。餐飲衛生管理分級評核標章之有效期限為2年，109年分級評核通過之有效日期至111年12 月31 日，目前連江縣計18家優良餐廳業者(優級16家、良級2家)，衛福局均有提供優良標章張貼於店內入口處，供消費者辨識，讓遊客來馬祖不僅玩得開心，選擇餐飲更能吃的安心。

連江縣衛福局表示，希望透過「餐飲衛生與品質提升計畫」除了加強餐飲衛生環境外，更能協助業者服務品質與經營管理行銷全面進化與提升形象，並期許本次通過評核之優良商家可以持續做好自主管理，擔任連江縣餐飲業的榜樣，共同打造安全的食品環境，讓消費者食的安心。

連江縣通過餐飲衛生優良業者名單將同步公告於衛福局網站，供消費者查詢，讓前往馬祖之旅客或機關團體不用為了尋找餐廳而傷腦筋。