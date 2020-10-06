快訊

歐美疫情又掃回台！美台商、法留學生共3人帶新冠肺炎返國

提升餐飲業者食品安全品質 109年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎典禮

聯合新聞網 / 時尚家居

連江縣衛生福利局爲鼓勵餐飲業者落實餐飲衛生自主管理，連續多年推動餐飲衛生管理優良標章，為強化服務品質，今(109)年度辦理「餐飲衛生與品質提升計畫」，共5家餐廳獲得優良餐廳標章，於今(5)日舉辦「109年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎記者會」。

連江縣衛生福利局局長曾玉花表示，連江縣近年旅遊興起，以福州特色美食與觀光聞名，食品衛生非常重要，攸關縣民與旅客健康，衛福局積極鼓勵餐飲業者參加餐飲衛生管理分級評核，由專家學者組成評核小組，協助業者提升自主衛生管理能力、軟硬體與服務品質提升，及透過餐飲衛生分級評核，落實餐飲業者衛生自主管理，針對從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度等面向進行實地評核。今年通過5家評核為優良餐廳業者，包含優級店家：南竿「蝦寮食堂、枕戈待旦景觀餐廳」、北竿「假日小館」與莒光「巧屋餐廳」；良級店家：北竿「家適咖啡民宿」。此外，並開辦食品衛生訓練與服務品質提升課程，精進業者食品衛生知能、加強食品中毒之防範、輔導餐飲業者突破，學習提升餐飲業服務品質及建立品牌形象。

近年來觀光旅遊人數逐年增加，在藍眼淚與戰地馬祖及閩東文化的成功行銷之下，來馬旅遊人數不斷創新高，惟隨著時代的變遷、人民的生活水準提高及自我意識的抬頭，消費者對於服務的水準有很高的要求。為使旅遊市場之餐飲衛生及服務可質與量並進，本次在發表會中頒發「認證標章」給通過評核之商家，期望透過本計劃引導地區餐飲業建立良好食品衛生環境並提升餐飲整體服務品質，帶動相關產業發展。餐飲衛生管理分級評核標章之有效期限為2年，109年分級評核通過之有效日期至111年12 月31 日，目前連江縣計18家優良餐廳業者(優級16家、良級2家)，衛福局均有提供優良標章張貼於店內入口處，供消費者辨識，讓遊客來馬祖不僅玩得開心，選擇餐飲更能吃的安心。

連江縣衛福局表示，希望透過「餐飲衛生與品質提升計畫」除了加強餐飲衛生環境外，更能協助業者服務品質與經營管理行銷全面進化與提升形象，並期許本次通過評核之優良商家可以持續做好自主管理，擔任連江縣餐飲業的榜樣，共同打造安全的食品環境，讓消費者食的安心。

連江縣通過餐飲衛生優良業者名單將同步公告於衛福局網站，供消費者查詢，讓前往馬祖之旅客或機關團體不用為了尋找餐廳而傷腦筋。

《時尚漫旅25》
《時尚漫旅25》

延伸閱讀

中國抽砂船越界盜採 馬祖海巡緝獲扣押

東北季風導致海象不佳 馬祖船班預計停航5天

馬祖旅遊夯 7至10月航班機位將逾26萬創新高

10月搭台馬之星去連江玩 每人最高補助1000

相關新聞

提升餐飲業者食品安全品質 109年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎典禮

連江縣衛生福利局局長曾玉花表示，連江縣近年旅遊興起，以福州特色美食與觀光聞名，食品衛生非常重要，攸關縣民與旅客健康，衛福局積極鼓勵餐飲業者參加餐飲衛生管理分級評核，由專家學者組成評核小組，協助業者提升自主衛生管理能力、軟硬體與服務品質提升，及透過餐飲衛生分級評核，落實餐飲業者衛生自主管理，針對從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度等面向進行實地評核。今年通過5家評核為優良餐廳業者，包含優級店家：南竿「蝦寮食堂、枕戈待旦景觀餐廳」、北竿「假日小館」與莒光「巧屋餐廳」；良級店家：北竿「家適咖啡民宿」。此外，並開辦食品衛生訓練與服務品質提升課程，精進業者食品衛生知能、加強食品中毒之防範、輔導餐飲業者突破，學習提升餐飲業服務品質及建立品牌形象。

Large Storage Space全方位解決小坪數痛點！滑出收納大空間

現在都市寸土寸金，室內空間通常追求小而美，能善用每個空間更是室內設計的首要訴求。Häfele海福樂「滑門產品系列」提供廣泛設計選項，不但節省空間，更創造生活空間。 Häfele 海福樂自有優質系列包括 Slido、Finetta 及 Aluflex。Slido 及 Finetta 為室內裝潢及家具用滑門零配件，安裝上可搭配木門或玻璃門及鋁框。Aluflex 為活動隔間鋁框滑門系統，可用於細分房間以及創造收納空間和更衣室。不論高品質家具、更衣室及活動隔間等皆可輕易施作，將住家辦公室的空間靈活變化。

打造會呼吸的牆與櫃 隱於侘寂的精心收納美學

看似簡樸的侘寂美學，其實藏有精心規劃的收納計畫與除濕系統，歐德新莊店設計師張嘉娟活用梁下空間，以量身訂製的系統櫃牆將隔間與儲物機能隱於無形，風格則師法自然，木感、純白、灰調珪藻土牆交織出一派簡約而溫暖舒適氣息，完美的收納藝術與恆濕功能巧思，是一份對家人與孩子健康的貼心呵護，驚喜與感動滿足了對新家的期待。

壺中天地寓養於藏 紫砂藏家的當代新個性

每個人內心都住著一個賞心樂事的收藏夢，同時也住著一個年輕人，當我們都走過了年輕歲月對人生的追尋和探問，最後才成為自己生命的收藏家！ 紫砂收藏家錦燕堂主人何錦榮先生四十年的收藏歲月夢想實現的故事……

鼓勵服務業智慧節能 新北推動節能改造獎勵最高50萬

為推動新北企業投入節能行列，只要在109年9月10日前，新北市轄內企業規劃導入智慧節能設備進行節電，改造項目包含「用電即時可視化改善」、「智慧控制」，或其他運用智慧科技進行節電等，就有機會獲得最高獎勵經費50萬元，歡迎企業踴躍參加。

Creativity New Realm Office 創意˙新境界

本案為科技公司辦公室，在設計之初，即自「創意實現、新境界」的企業精神出發，以明朗、潔淨的現代簡約為主體呈現，利用光影變化及空間通透性，佐以異材質的軟件搭配，複雜中萃取出的精華，構築出結合科技時尚與人文精神的工作場域。

歐德集團攜手嘉義林管處種植保安林 守護台灣海岸生態

植樹減碳愛地球，台灣家居業領導品牌歐德集團2020年8月27日攜手嘉義林管處，在第1920號「好美保安林」，種植144株，撫育720株樹苗，共同守護台灣海岸生態資源。

藝珍藝術第七回拍賣會圓滿收官 高古玉拍場火爆反響熱烈 即將步入高古玉白金時期

藝珍藝術第七回拍賣於台北總部的16日圓滿落幕，本次拍賣會成績可圈可點，總成交金額8,082.4萬，反應疫情衝擊下的市場理性謹慎。從2020年初疫情爆發至今，各家拍賣公司靈活調整策略，藝珍藝術也因應疫情下的旅遊限制措施，在預展未開始前特別將一系列紅山文化玉器送至遼寧、南京等處，讓未能來台灣的藏家能一併參與此次拍賣，此次行程雖耗時不少，最終也不負期望的奪得佳績。Lot2207《紅山文化玉太陽神人》以台幣300萬起拍，現場喊價幾口後便皆是電話與書面委託在競價，最後以牌號999一位遼寧私人博物館藏家透過電話競投得標。Lot2201《紅山文化玉鱉》、Lot2206《紅山文化玉女神首》，分別皆以台幣540萬易主，Lot2196《紅山文化玉飛鷹》則以台幣504萬拍出，其餘數件也都以高於委託價數倍易手，整體表現符合預期。

超視覺感大理石磁磚 不用出國也能到義大利

現代人買屋租屋不僅注重生活機能，屋況環境更是挑選房子的一大重點！其中屋內的裝潢設計能體現屋主自我的美學風格。說到最懂生活美感的國家，浪漫熱情的義大利最深得台灣人的心，而馬可貝里身為磁磚義式美學的磚家，承襲義大利的浪漫設計風格及多樣文化，將「義式生活美學」的主張實踐於消費者生活中，即日起全新推出超視覺感的90X90與60X120大理石磁磚，多樣紋理所呈現的真實色彩，材質間的完美交融，共築時尚美學新座標。用心臻選大理石紋、專業獨有的工藝技術，以及義式生活美學的設計風格，匠心打造出細膩的威尼斯、麗緻大理石磁磚，就是要把最好的磁磚、最具質感的空間美學帶給消費者，回家就像走進義大利。

明亮雅致機能滿分 獨特噴繪讓家更溫馨

面對新居大大小小的裝潢事宜，許多朋友都會不知所措，不論是風格的定調，或者材質的選擇，都各有學問在其中。屋主胡先生講究板材的環保及安全性，希望打造健康的居家環境，因而將新居的裝修事宜交給歐德高雄中正店的廖慧燁設計師，展開一場生活與居家的美學實踐。

您選擇的色彩會深深影響浴室的氛圍

hansgrohe漢斯格雅提供廚房和浴室的創新解決方案，結合了智慧功能、傑出設計和高品質耐用材質。總部位於德國黑森林地區的漢斯格雅集團，於全球以漢斯格雅品牌銷售淋浴、淋浴系統、浴室和廚房龍頭以及廚房水槽等優質產品。

2020歐德公益盃高爾夫球邀請賽 揮動愛心一起來

台灣家居業領導品牌歐德集團秉持「生活從想法開始」的理念，提供消費者健康綠色居家生活，更積極推動公益，今年攜手「台灣肯納自閉症基金會」一同舉辦「2020歐德公益盃高爾夫球邀請賽，揮動愛心一起來」，球友們打球之際也為公益盡心力，讓愛永遠在。

熱門新聞

出道11年接受自己是自己 劉以豪曝：休假時靠「這招」來紓壓

現代手法演繹南洋風格建築 啟發靈感的海上花園體驗

科技 x 藝術的完美結合！虛實交錯的人性智慧豪宅

提升餐飲業者食品安全品質 109年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎典禮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。