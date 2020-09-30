Large Storage Space全方位解決小坪數痛點！滑出收納大空間

資料提供∣台灣海福樂Häfele

現在都市寸土寸金，室內空間通常追求小而美，能善用每個空間更是室內設計的首要訴求。Häfele海福樂「滑門產品系列」提供廣泛設計選項，不但節省空間，更創造生活空間。

Häfele 海福樂自有優質系列包括 Slido、Finetta 及 Aluflex。Slido 及 Finetta 為室內裝潢及家具用滑門零配件，安裝上可搭配木門或玻璃門及鋁框。Aluflex 為活動隔間鋁框滑門系統，可用於細分房間以及創造收納空間和更衣室。不論高品質家具、更衣室及活動隔間等皆可輕易施作，將住家辦公室的空間靈活變化。

Hawa Concepta

(衣櫃、廚房、以前有較特殊的案例使用在佛桌可以被隱藏起來)

現在設計師及使用者多希望壁面設計及整體空間能夠整合，使空間上更有一致性。居家收納在室內設計上一直是一個課題，如何使用較大的門片或用收折的方式將雜亂的廚具用品及衣櫃空間優雅的隱藏起來? HAWA Concepta及HAWA Concepta 25的收納方式比起一般的櫥櫃收納更加獨特，當門片為展開時，整體的線條及立面是平整的，若想要將門片收納到兩側，滑順的軌道設計及折疊方式不僅能顯現出機能性，也更能讓使用者感受到時尚美學的層次。

強調人在使用及體驗空間為主體。當收納不再是一件無聊的事情，摺疊門片給人更多的趣味性。

1. 相較傳統櫥櫃的打開方式，更加的優雅及時尚

2. 整體的立面門縫的接合上完整性更高

3. 能夠配合各種門片材質搭配相應的五金及軌道

巴士門 40/50 FB 門板開啟機構(衣櫃、廚房)

現今，隨著台灣社會高齡化的影響，無障礙空間的重要性也越來越高，如何使老年人，及滿足坐輪椅者能夠在生活上更加的便利，不僅在科技上，我們開始重視了物聯網整合家居監控設備。在生活日常上，我們如何使老年人及身障者更加輕鬆的開啟，巴士門側拉推移的方式，比起普通的門片開啟方式較為省力，也不會影響到前面推拉的空間。

為各種使用者量身訂製他所需要的五金建材，如何讓人能夠在日常生活中更加的輕鬆生活。

1. 無障礙拿取櫥櫃內容物

2. 適合內部伸展式組件或收納盒使用

3. 整合緩衝機構

EDGE SINKS(廚房水槽)

現代的設計風格，崇尚簡潔俐落的線條，而EDGESINKS是唯一可以與許多表面如美耐板、人造石、石英板、實木板及大理石等等完美接合的水槽。能使廚房設計更舉有整體性，視覺一體化明顯。

而不鏽鋼材質的金屬美感，能配合中島及廚房空間的材質營造整潔俐落的氛圍。

憑藉在全球廚房和水槽行業超過30年的經驗，EdgeSinks™ 以創新的工法永遠改變了水槽和工作檯面的關係。EdgeSinks™ 經過與廠商長期的試用和測試，已經在北美有近七年的時間成為北美市場的首選。並且在愛爾蘭，英國，德國，意大利，荷蘭，比利時和法國，國家都有銷售。

零售和市場行銷將EdgeSinks™ 描述為“價值增值和自我銷售”產品。EdgeSinks™ 系統消除了與使用傳統技術有關的所有問題，以創新技術，說服消費者並完成銷售！

FREE(任何空間都很適合，最常使用在廚房空間，但也很適合用在衣櫃上門板)

傳統大型門板需要預留較大的開啟空間，Free系列產品，則是以創新的方式改變了上掀式掀板開啟的軌跡。因此，您可依照空間的適用性或預期的應用方式，來選擇合適的產品。我們的重點著重於了解並滿足客戶需求，而非僅止於技術層面。

創新的、優美精緻的外型，體積更小，擁有更多的儲藏空間，零件少卻非常堅固。

擁有完整的緩衝裝置，優雅的開合。當你打開一個櫃子不再是開一個櫃子而是一種生活的方式。

在日常生活中，開啟關閉門片這件事情，針對所需要的生活機能及方式，收納的種類及高度位置，我們提供各種不同的系列。我們重視在細節的生活上，如何使生活更加的輕薄、明亮簡約及舒適。特殊的開闔方式也能配合自家的室內設計帶來不同的感受。

1.優雅的生活，優雅地開啟門片操作省力-可用最小的力氣，開關門板。即使是較重門板也適用。

2.緩衝式開關-無緩衝的開關已成為過去，現在使用的是左右側皆為輕柔且無聲的開關。

3.任意位置固定-不論門板重量，開啟時均可以固定在任何位置，開關過程都可以接觸到手把。

4.開關方便-Free 的電力驅動可協助掀板開關，大幅提高操作便利性。如有需要或必要時，也可使用手動方式開關門板。

5.按壓式開關-適用於不帶手把的門板。輕輕壓下門板下方，門板會輕柔的彈開，可輕鬆將門板推開，並讓門板開啟至想要的位置。

6.壓彈式開啟-用於不帶手把的門板。輕輕壓下門板下方，門板將完全彈開。適用於 Free flap H 1.5 和所有Free 電力驅動的產品。

7.安全裝置 (上折式)-上折式雙掀板舉升零配件(Free fold)的連接鉸鍊，具有快速回彈的防夾手保護裝置，安全第一。