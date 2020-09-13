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鼓勵服務業智慧節能 新北推動節能改造獎勵最高50萬
為推動新北企業投入節能行列，只要在109年9月10日前，新北市轄內企業規劃導入智慧節能設備進行節電，改造項目包含「用電即時可視化改善」、「智慧控制」，或其他運用智慧科技進行節電等，就有機會獲得最高獎勵經費50萬元，歡迎企業踴躍參加。
經發局長何怡明表示，新北市長期響應中央各項能源政策，尤其在節電推動上，不僅連續獲得6次全國第一名肯定，更有多項創新措施引發各縣市爭相效法，包含服務業參與式預算、夏月尖峰滅燈計劃等，今年度推出服務業智慧節能改造獎勵措施，藉由導入智慧節能設施，協助企業管理各項設備用電，並了解用電損失及原因，擬定節能措施，落實節能策略，預估可節省5-10%用電量。
經發局補充，本計畫獎勵金額以總設備經費（含施工費用）的50%為上限，依契約容量分為大用戶組(用電契約容量超過800瓩)最高獎勵經費上限為50萬元，預計評選出5家企業進行改造；一般用戶組(用電契約容量低於800瓩) 最高獎勵經費上限為12萬元，預計評選出15家企業進行改造。詳細資訊可至新北市政府經濟發展局網站，點選「公告事項>109年度新北市服務業智慧節能改造計畫獎勵措施」(另開新視窗)查詢，或來電洽詢(02)6605-8111，(02)2960-3456分機5336，將有專人為您解答。
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